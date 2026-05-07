El café descafeinado también puede mejorar el estado de ánimo, según un estudio

Una investigación reciente identificó que el consumo de café, incluso en su versión descafeinada, podría estar relacionado con variaciones en el estado de ánimo, el estrés y la memoria, a partir de su interacción con el microbioma intestinal.

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, analizó el papel del café en el eje intestino-cerebro y encontró asociaciones entre su consumo y distintos indicadores de bienestar psicológico. Los resultados apuntan a mecanismos que van más allá del efecto estimulante de la cafeína.

Para llevar a cabo la investigación, se seleccionaron 62 adultos sanos, organizados en dos grupos: 1) 31 participantes que consumían café de forma habitual, con una ingesta de entre tres y cinco tazas al día, y 2) 31 personas que no consumían esta bebida. Esta clasificación se basó en los criterios de consumo moderado definidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

Los resultados mostraron que tanto el café con cafeína como el descafeinado se asociaron con mejoras en variables como el estrés, la impulsividad y los síntomas depresivos. Este hallazgo sugiere que los efectos no dependen exclusivamente de la cafeína, sino también de otros componentes presentes en el café, como los polifenoles.

El consumo de café descafeinado podría estar relacionado con variaciones en el estado de ánimo, el estrés y la memoria Freepik

Diferencias entre café con cafeína y descafeinado

El análisis también permitió identificar efectos diferenciados entre ambos tipos de café. Mientras que el café con cafeína se vinculó con niveles más altos de atención y una reducción de la ansiedad, el descafeinado se relacionó con mejoras en procesos de aprendizaje y memoria.

Los investigadores señalaron que estos efectos no se presentan de forma inmediata, sino que responden a cambios progresivos en el microbioma intestinal derivados del consumo sostenido de la bebida.

El profesor John Cryan, autor principal del estudio, afirmó que “el café es más que cafeína: es un factor dietético complejo que interactúa con nuestra microbiota intestinal, nuestro metabolismo e incluso nuestro bienestar emocional”. Además, indicó que estos resultados plantean la necesidad de reconsiderar la visión del café únicamente como un estimulante.