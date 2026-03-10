Agua caliente: la nueva bebida viral de TikTok que promete mejorar la digestión

Hemos visto gaseosas prebióticas para la salud intestinal, el “mocktail” para dormir y agua con limón para la inmunidad y la pérdida de peso. Ahora, la última bebida que se sube a la ola del bienestar online es el agua caliente. La tendencia es parte de un fenómeno online más amplio de personas que adoptan elementos de la medicina oriental y de la cultura china, y documentan sus experiencias en redes sociales.

Un ejemplo popular es beber agua caliente o tibia por la mañana antes del desayuno. Muchos afirman que mejora la digestión, dejándolos con una sensación de mayor delgadez y menos hinchazón —y en algunas ocasiones, incluso los hace salir corriendo al baño. Algunos también dicen que mejora la piel, ayuda a perder peso e incluso “desintoxica” el cuerpo.

¿Todo eso gracias al agua? Les pedimos a expertos que nos ayuden a aclararlo.

Un impulso para el intestino

Durante miles de años, los practicantes de la medicina tradicional china y del ayurveda —un sistema médico holístico originario de la India— han recomendado beber agua caliente o tibia por la mañana (y a lo largo del día), en parte para mantener el sistema digestivo funcionando de la mejor manera. Según esta idea, cuando se consumen alimentos o bebidas frías, la digestión empeora, lo que provoca molestias gastrointestinales como hinchazón, explicó Jeff Gould, acupunturista de Johns Hopkins Medicine formado en medicina tradicional china.

Pocos estudios científicos han explorado los beneficios digestivos del agua caliente o tibia. Uno, publicado en 2016, analizó a 60 pacientes que acababan de salir de una cirugía de vesícula biliar y encontró que aquellos que bebieron agua tibia unas horas después del procedimiento expulsaron gases antes que quienes no bebieron nada. Sin embargo, el agua no aceleró significativamente su primera evacuación intestinal. (Otras investigaciones sugieren que el café es mejor para eso).

Hay algunos estudios pequeños que sugieren que las bebidas o comidas frías podrían hacer que el estómago vacíe su contenido más lentamente que las calientes o tibias. Pero esos estudios son limitados, dicen los expertos. Y no está claro cómo —o si— eso afectaría la forma en que te sientes, explicó por correo electrónico la doctora Linda A. Lee, gastroenteróloga de Northwell Health en New Hyde Park, Nueva York.

A pesar de la falta de evidencia científica sólida, beber agua tibia para estimular una evacuación intestinal a primera hora de la mañana sí tiene cierto sentido fisiológico, dijo la doctora Lisa Ganjhu, gastroenteróloga de NYU Langone Health. Durante el sueño, la digestión se ralentiza, explicó. Cualquier cosa que comas o bebas —a cualquier temperatura— al despertarte provoca ondas de contracción y relajación en los músculos del esófago, el estómago y los intestinos. “Básicamente, le está diciendo a todo el sistema: ‘Ok, despierten. Tenemos que empezar a movernos”, dijo la doctora Ganjhu.

La doctora Folasade May, gastroenteróloga y profesora asociada de medicina en la Universidad de California en Los Ángeles, dijo que no estaba familiarizada con la popularidad del agua caliente en redes sociales. Muchos de sus pacientes han mencionado que les resulta más fácil evacuar después de beber agua tibia (a menudo con limón) a primera hora de la mañana. Algunos, dijo, sienten una urgencia casi inmediata de ir al baño, aunque agregó que la temperatura del agua podría no ser importante; es posible que tengan la misma experiencia si el agua fuera tibia o fría.

Ya sea provocado por agua, café, jugo o comida, cualquier movimiento hacia adelante del tracto gastrointestinal desplaza no solo las heces, sino también los gases, explicó la doctora May, lo que puede hacerte sentir “menos distendido, menos hinchado”.

En cuanto a las afirmaciones de que beber agua caliente tiene propiedades “desintoxicantes”, Kristen Smith, dietista y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, señaló que el agua no elimina toxinas: esa es la función del hígado y los riñones.

Y en lo que respecta a la pérdida de peso, algunas personas pueden notar una caída temporal en la balanza justo después de una evacuación intestinal considerable, dijo la doctora Ganjhu. Si el agua está reemplazando bebidas azucaradas y altas en calorías, añadió la doctora May, entonces sí podría contribuir a una pérdida de peso más duradera.

Las ventajas de la hidratación

Es posible que el principal beneficio de beber agua tibia por la mañana sea simplemente que hidrata, dijo Smith.

Cuando te despertás, estás un poco deshidratado, añadió la doctora Ganjhu, por lo que beber agua puede ayudar con algunos síntomas asociados, como hambre, dolor de cabeza o sensación de aturdimiento. Con el tiempo, mantenerse hidratado hace que las heces sean más blandas y fáciles de evacuar, lo que ayuda a mantener la regularidad intestinal y a sentirse menos hinchado.

También hay evidencia de que beber más agua puede mejorar la apariencia de la piel al reducir la sequedad. Si no bebés suficiente durante el día, explicó la doctora May, tomar agua regularmente por la mañana puede ayudar a “cerrar esa brecha”.

La tendencia del agua caliente está demostrando algo que ya sabíamos, dijo: “El agua es realmente buena para vos.” 💧

