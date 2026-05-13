“Me acepto total y completamente y elijo vivir en plenitud”: así funciona la técnica del tapping

Con el paso de los años, las técnicas destinadas a aliviar la ansiedad, el estrés y distintos malestares emocionales comenzaron a multiplicarse, cada vez con mayor foco en métodos naturales y poco invasivos. En ese contexto, el conferenciante y divulgador de desarrollo personal Juan Lucas Martín habló en el podcast Tengo un Plan sobre la Técnica de Liberación Emocional (EFT), una práctica inspirada en la acupuntura china pero adaptada sin el uso de agujas. Según explicó, esta herramienta busca ayudar a las personas a enfrentar miedos intensos, bloqueos emocionales e incluso molestias físicas relacionadas con las emociones, a través de una serie de estímulos en puntos específicos del cuerpo.

La Técnica de Liberación Emocional (EFT) se basa en reconocer aquello que genera miedo o dolor emocional, aceptarlo y trabajar sobre esa sensación mediante pequeños golpecitos en distintos puntos del cuerpo acompañados por frases de autoaceptación. De acuerdo con Juan Lucas Martín, esta práctica apunta a disminuir la intensidad de emociones muy fuertes, como el temor a la muerte, y ayudar a alcanzar un estado de mayor tranquilidad tanto física como mental en pocos minutos.

El especialista Juan Lucas Martín explicó en qué consiste esta práctica en el podcast Tengo un Plan

Cómo funciona esta técnica

La Técnica de Liberación Emocional, conocida como EFT por sus siglas en inglés, es una práctica que toma conceptos de la acupuntura tradicional, aunque sin utilizar agujas. En su lugar, se trabaja mediante suaves presiones o golpecitos con los dedos sobre determinados puntos del cuerpo. Durante su participación en el podcast, el experto explicó que el primer paso consiste en identificar aquello que la persona desea aliviar. “Puede ser una emoción, un pensamiento recurrente, una creencia limitante o una contractura muscular, algo físico”, detalló.

Juan Lucas Martín explicó cómo funciona la Técnica de Liberación Emocional

Según sostuvo el psicólogo, esta herramienta puede aplicarse frente a emociones intensas vinculadas al miedo, la ansiedad, la tristeza o el enojo. “Por ejemplo, fobia a volar en avión, miedo a morir, miedo a un animal, cualquier emoción intensa y baja en minutos”, afirmó. Aun así, remarcó la importancia de entenderla como un complemento y no como un reemplazo de la atención profesional.

Cómo hacerlo

Juan Lucas Martín explicó paso a paso cómo poner en práctica la Técnica de Liberación Emocional (EFT) tomando como ejemplo el miedo a la muerte. El primer paso consiste en cerrar los ojos, conectarse con aquello que genera angustia e identificar en qué parte del cuerpo se manifiesta la emoción. “Siempre las emociones se ubican en un lugar o más de un lugar. Garganta, taquicardia, pecho, estómago, boca del estómago”, señaló. Luego, recomendó darle un puntaje a la intensidad del malestar y repetir una frase de aceptación, como: “Aunque tenga miedo a la muerte, me acepto total y completamente”, sumando además un deseo contrario, por ejemplo: “elijo vivir en plenitud”.

La técnica busca disminuir sensaciones de angustia, miedo y tensión emocional Madeleine Steinbach - Shutterstock

Después comienza la parte física del ejercicio. Martín indicó que uno de los puntos principales está cerca de la clavícula: “Hay un punto de congestión linfática. Si te tocas con cuatro dedos en la clavícula y bajas donde cae el dedo chiquito, ahí hay un punto que duele”. Allí sugirió masajear suavemente en círculos mientras se repite tres veces la frase preparatoria: “Me acepto tal cual soy”. A partir de ese momento, la técnica continúa con pequeños golpecitos en distintas zonas del cuerpo, como el canto de la mano, el entrecejo, debajo de los ojos, la nariz, las clavículas, las axilas, el pecho y los dedos, siempre acompañados por afirmaciones positivas y de aceptación.

El ejercicio también incorpora momentos de estimulación bilateral, alternando entre tararear una canción y contar hasta cinco en voz alta. Según explicó Martín, esto busca activar ambos hemisferios cerebrales. “Cuando contaste hasta cinco, estimulaste el izquierdo, que es el lógico-matemático. Otra vez la canción, derecho. Otra vez los números, izquierdo. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Estimulación bilateral alternada se llama”, detalló el especialista sobre esta parte de la práctica.

Según explicó el especialista, esta técnica puede generar una disminución rápida de la intensidad emocional, pasando en pocos minutos de una sensación fuerte de angustia a un estado de mayor calma. El especialista aseguró que, tras realizar el ejercicio, muchas personas sienten relajación corporal, sueño, cosquilleos o incluso mayor claridad mental.