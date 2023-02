Incontinencia urinaria: surgen nuevos tratamientos para tratarla

escuchar

Un esfuerzo en la rutina del gimnasio, una pelota que corremos en el partido de tenis, cuando levantamos algo pesado en casa o incluso mientras caminamos; diversas situaciones que ocurren de forma inesperada pueden hacernos sentir incómodos, molestos e incluso pueden llegar a limitar nuestra vida social.

La incontinencia urinaria, que aparece con frecuencia en las mujeres a partir de los 50 a 60 a√Īos, es una de ellas.

En algunas ocasiones, algo que empieza de manera espor√°dica y en situaciones puntuales, se agudiza con el tiempo al punto de representar un verdadero problema. El hecho de sufrir este problema provoca que muchas mujeres declinen salidas o incluso se nieguen a realizar deporte, cancelen la asistencia a espect√°culos como cine, teatro o recitales, porque saben la incomodidad que les genera.

A pesar de que resulta un problema com√ļn, con mayor incidencia en las mujeres luego de la menopausia -aunque tambi√©n sucede en las m√°s j√≥venes-, el doctor Andr√©s Medrano, m√©dico ur√≥logo (M.N. 95.106) y miembro del Centro Argentino de Urolog√≠a, asegura que se reciben pocas consultas sobre este tema. ‚ÄúUn 40 a 50% de la poblaci√≥n femenina tiene alg√ļn tipo de incontinencia pero no todas consultan por falta de informaci√≥n, por pudor o por distintos motivos‚ÄĚ, se√Īala.

Para el especialista, la consulta temprana es clave porque suele ser un problema que empeora con el paso del tiempo, ‚Äúlas pacientes suelen consultar reci√©n cuando ya les genera una alteraci√≥n en la calidad de vida importante. Hay que tener en cuenta que si uno diagnostica temprano luego los tratamientos son menos invasivos y se consiguen mejores resultados‚ÄĚ, advierte.

¬ŅCu√°ntos tipos de incontinencia urinaria hay?

Medrano distingue dos tipos de incontinencia, la llamada de esfuerzo y la de urgencia.

El urólogo explica que la primera ocurre por una alteración en los tejidos del suelo de la pelvis o su debilitamiento (llamado prolapso), o por una mala posición de los órganos, situaciones que favorecen este trastorno.

La incontinencia por esfuerzo suele darse en mujeres con sobrepeso o en aquellas que han atravesado muchos partos, tambi√©n puede darse por antecedentes gen√©ticos o por el consumo de tabaco -ya que la nicotina puede generar contracciones excesivas en los m√ļsculos de la vejiga, lo que aumenta las ganas de orinar.

En el caso de la incontinencia de urgencia aparece como efecto secundario a lo que se denomina hiperactividad de la vejiga. ‚ÄúSon contracciones involuntarias que aparecen en la vejiga en el momento en que se llena y eso dispara una urgencia para ir al ba√Īo y un consiguiente escape de orina. Esto sucede m√°s frecuentemente en mujeres postmenop√°usicas por los cambios hormonales que se producen en el climaterio‚ÄĚ, sostiene Medrano.

Muchas veces la incontinencia urinaria est√° asociada al parto

En ambos casos, la soluci√≥n inicial puede ser derivar a la paciente a un tratamiento inicialmente kinesiol√≥gico, para la rehabilitaci√≥n del suelo pelviano, pero, ‚Äúen el caso de la de esfuerzo puede ser necesaria una cirug√≠a cuando no hay respuesta a los tratamientos no invasivos‚ÄĚ, aclara el especialista.

‚ÄúEn el caso de la de urgencia pueden efectivos f√°rmacos v√≠a oral, la aplicaci√≥n de toxina botul√≠nica o neuromodulaci√≥n sacra (estimulaci√≥n el√©ctrica), como √ļltimo escal√≥n‚ÄĚ, advierte y asegura que cualquiera sea el tipo de incontinencia, el impacto en la calidad de vida es alto porque la persona tiende a aislarse.

Por su parte, María Belén Maza, ufóloga (146.060), especialista en Urodinamia y Disfunciones Miccionales también perteneciente al Centro Argentino de Urología, asegura que la incontinencia urinaria no se presenta solamente en las mujeres sino que pueden padecerla personas de cualquier sexo y edad.

‚ÄúLo m√°s importante es que todas las personas que padecen incontinencia urinaria sean evaluadas por un especialista que pueda diagnosticar la causa que la genera y la severidad de la p√©rdida, luego es importante saber la expectativa de cada persona sobre su curaci√≥n y entonces as√≠ poder decidir en conjunto que tratamientos realizar‚ÄĚ, explica Maza.

Estos incluyen desde cambios de h√°bitos, tratamientos no invasivos como la tecnolog√≠a electromagn√©tica focalizada, otros como terapia kin√©sica, la medicaci√≥n t√≥pica en cremas o comprimidos v√≠a oral, u otros m√°s invasivos como los procedimientos quir√ļrgicos.

¬ŅEn qu√© consiste la terapia lum√≠nica?

Utilizado ampliamente en dermatología, el uso del láser también comienza a ser tenido en cuenta para tratar problemas de incontinencia en nuestro país.

Seg√ļn la especialista en Urodinamia, las tecnolog√≠as l√°ser disponibles var√≠an en su mecanismo de acci√≥n y podr√≠an utilizarse en pacientes correctamente seleccionados. ‚ÄúEs un procedimiento que genera desde ninguno a pocos efectos adversos y de baja severidad, con mayor ventaja en las mujeres durante la post menopausia, actuando tambi√©n sobre otras alteraciones presentes en ese per√≠odo como la atrofia vaginal‚ÄĚ, explica Maza.

Precursor en el tema, el doctor Adrián Gaspar, médico ginecólogo, especialista en Bienestar y Calidad de vida (MN 129.542), desarrolló el láser de uso vaginal en nuestro país en la ciudad de Mendoza en el 2007.

Hay que tener en cuenta que este tipo de terapias se utiliza desde hace alg√ļn tiempo a nivel mundial para tratamientos uroginecol√≥gicos.

Se trata del l√°ser de erbio, que define como un tratamiento sencillo, ambulatorio e indoloro que se hace en consultorio. ‚ÄúEste l√°ser genera un proceso t√©rmico (calor) muy bien tolerado que act√ļa sobre las c√©lulas de la mucosa vaginal para estimularla y que todo el tejido se regenere y se recupere‚ÄĚ, explica.

Gaspar asegura que durante la etapa de la vida f√©rtil de la mujer, normalmente ese est√≠mulo lo hacen los estr√≥genos, pero, despu√©s de la menopausia cuando el cuerpo femenino deja de producir estr√≥genos en gran cantidad, cinco de cada diez mujeres presentan sequedad vaginal y una de cada tres tienen s√≠ntomas urinarios como urgencia miccional e incluso incontinencia. El l√°ser erbio solo necesita unas tres sesiones que se repiten una o dos veces al a√Īo en funci√≥n de la sintomatolog√≠a y con esto, Gaspar asegura que se evitan problemas futuros que afectan la calidad de vida.

Sin embargo, el especialista aclara que es importante la detecci√≥n temprana de la problem√°tica. ‚ÄúPor ejemplo, aquella mujer que se le escapa muy poquito de orina cuando juega tenis el fin de semana, si no empieza a hacer algo puede llegar a requerir una cirug√≠a en diez a√Īos, por eso el l√°ser representa una opci√≥n no solo para mejorar la sintomatolog√≠a sino para evitar que el problema progrese en el tiempo‚ÄĚ, advierte.

En cuanto a las contraindicaciones, asegura que las terapias lumínicas están contraindicadas durante el embarazo, y tampoco se recomiendan si la paciente tiene hemorragias o sangrado, si existe alguna infección o lesión en el canal vaginal que no haya sido diagnosticado o que esté en estudio.

¬ŅSe puede prevenir?

Para Medrano, no en todos los casos es posible una prevención, sin embargo, si se trata de incontinencia de esfuerzo cuando la persona tiene que alimentación sana, no sufre de sobrepeso, no consume tabaco y tiene un ritmo de evacuación intestinal normal, todo esto juega a favor.

Respecto a los cambios hormonales que se producen en la mujer en el climaterio que provocan la incontinencia de urgencia, en estos casos, la prevenci√≥n resulta m√°s dif√≠cil. Como medidas generales para quienes padecen esta problem√°tica, Medrano recomienda un consumo limitado de infusiones como caf√©, t√© o mate, alimentos picantes, bebidas cola o alcoh√≥licas que favorecen la frecuencia de la micci√≥n. ‚ÄúLas pacientes que se levantan mucho a la noche deben reducir la cantidad de l√≠quido desde las 18 o 19 para no sobrehidratarse y poder dormir mejor‚ÄĚ, concluye.

