Cuál es la edad en la que el cerebro disminuye 10% su volumen y cómo mantener la mente activa

Escuchar

Qué podemos hacer para mantener la salud del cerebro fue el disparador con el que dio comienzo el panel de “Lagunas mentales, olvidos y lo más adelantado a la demencia” que encabezó Conrado Estol, médico neurólogo y presidente de la Asociación Argentina de Salud, Calidad de Vida y Longevidad, durante el evento Bienestar y Salud – Capítulo 4: Secretos para vivir más y mejor de LA NACION.

“Cuando ejercía la presidencia de los Estados Unidos, Ronald Reagan ya tenía enfermedad de Alzheimer, pero los síntomas los desarrolló cuando terminó sus funciones gubernamentales”, comenzó por relatar Estol. A modo de ilustración, citó la historia de un periodista amigo del expresidente que tras visitarlo reveló: ”Llegue y él no me reconoció”. Tiempo más tarde, ese amigo volvió a visitarlo, pero en esa ocasión reveló: “Llegué y yo no lo reconocí a él, la enfermedad le había robado la personalidad”.

Pero Estol aclaró que antes de llegar a la enfermedad, los seres humanos tienen una consciencia que no es la de estar despierto o dormido, sino la de ser ellos mismos en relación al medio que los rodea. Estol lo resumió como poder tener pasiones, alegría, amor, tristeza, es decir, el espectro de emociones de un ser humano.

Para tener funciones cognitivas y salud cerebral el cerebro se desarrolla sin parar desde el nacimiento hasta los 25 años, siendo los primeros tres años de vida cruciales. “A esa edad se crean 1.000.000 de sinapsis por segundo y se alcanza la mayor superficie de corteza cerebral en desarrollo”, explicó el médico neurólogo. Durante aquellos primeros años de vida los niños son vulnerables a todo lo que los rodea: desde la leche y la alimentación que tienen hasta el ambiente en el que crecen y el lenguaje que escuchan. “Todo puede producir alteraciones en la estructura cerebral que luego son irrecuperables”, destacó a la par que confesó que para comenzar a desarrollar las funciones cognitivas es fundamental que tengan participación en su entorno.

Conrado Estol durante su presentación en el evento de Bienestar Fabián Malavolta

El paso de los años y los diversos estímulos hacen que las áreas cerebrales vinculadas a lo cognitivo sigan creciendo hasta que, a la corta edad de 25 años, cesan su formación y empieza a retroceder la formación y capacidad cerebral. “Entre los 30 y 40 ya declina la concentración y la capacidad de atención. Se sigue manteniendo lo conceptual, lo que llamamos sabiduría, pero la atención decrece y el cerebro disminuye 10% su volumen”, subrayó Estol.

¿Cómo cargar con ‘la mochila cognitiva’?

Según destacó el médico neurólogo, la práctica es una actividad esencial puesto que “cuando uno practica constantemente el cerebro se activa y se vuelve más efectivo”. Quienes desarrollan destreza y agilidad en actividades lúdicas como el backgammon, damas, ajedrez o las cartas –reveló– declinan en su capacidad cognitiva más lentamente que quienes no lo hicieron.

También indicó que estudios hechos por la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, evidenciaron que los ciudadanos que más incorporado tenían el hábito de caminar tenían un aumento del volumen cerebral. ¿Otro dato útil? “El que come pescado una vez por semana también incrementa su masa cerebral”, informó.

Indicadores de riesgo

A partir de los 40 años comienza a aparecer el fenómeno de la queja subjetiva de la memoria, que es definida como una percepción de problemas para recordar o retener información que afectan el desenvolvimiento cotidiano de las personas que las manifiestan. Una vez pasada la barrera de los 50, la declinación cognitiva se vuelve leve, es decir, interfiere con la vida diaria, pero no impide llevar a cabo actividades importantes.

Por último, Estol describió la tercera etapa: la demencia, que es la más perjudicial. “Antes se pensaba que quienes tenían dos copias del gen APOE4 tenían 10 veces el riesgo de contraer Alzheimer, pero según estudios recientes se descubrió que es seguro que tendrán la enfermedad e incluso puede ocurrir 10 años antes”, develó.

Respecto de los factores de riesgo de la enfermedad, el presidente de la Asociación Argentina de Salud, Calidad de Vida y Longevidad resaltó: la presión arterial, la acumulación de las proteínas amiloide y tau en el cerebro y el aumento de peso.

“Tener problemas de presión arterial es asegurarse tener demencia temprana porque aparecen lesiones de la sustancia blanca cerebral que impiden que la información fluya naturalmente de un área a otra con rápido procesamiento mental”, explicó.

En cuanto a las mencionadas proteínas dijo: “Hasta dos décadas antes de tener los síntomas de Alzheimer se ve cómo la proteína amiloide y la tau se acumulan en el cerebro de los pacientes”. Y con ello viene una mirada esperanzadora, según informó: gracias a este descubrimiento ahora el diagnóstico de la afección se hace buscando las proteínas para poder tratar a las personas antes de que desarrollen los síntomas. “Ese es el nuevo objetivo terapéutico”, dijo.

Examen para saber cuán saludable es tu cerebro

Hacia el final, Estol instó a cambiar la balanza para mejorar la calidad de vida con las herramientas y conocimientos que la ciencia pone al servicio de la sociedad e incentivó a realizarse una serie de preguntas para evaluar cuál es el estado cognitivo de uno.

¿Me han dicho alguna vez que tenía presión alta, pero que no era preocupante porque tenía que ver con la comida o con el estrés?

¿Me han detectado colesterol o azúcar elevado?

¿Alguna vez me midieron el índice de masa corporal?

¿Suelo calcular cuántas porciones de fruta, verdura y legumbres como por día?

¿Cuántas bebidas azucaradas consumo en una semana?

¿Cuál es la cantidad de alcohol que ingiero en una semana?

¿Fumo o dejé de fumar en el último año?

¿Hago 15 minutos de ejercicio intenso cinco veces por semana?

¿Duermo entre siete u ocho horas o menos? ¿Siento que descanso bien?

¿Siento que el estrés interfiere y afecta mi vida?

¿En la intimidad solo hablo con mi pareja o hijos o tengo también otro círculo social para conversar?

Temas Eventos LN