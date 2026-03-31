El 80%de las personas experimentará dolor lumbar en algún momento de su vida: cómo evitarlo

En marzo se conmemoró el Día Nacional de la Columna Vertebral, una fecha destinada a promover la concientización sobre el cuidado de la columna y la prevención de las enfermedades que la afectan.

Las patologías vertebrales constituyen uno de los problemas de salud más frecuentes en la población. Se estima que hasta el 80% de las personas experimentará dolor lumbar en algún momento de su vida, muchas veces asociado al estilo de vida actual, caracterizado por el sedentarismo, las malas posturas y la falta de actividad física.

La columna vertebral es el eje anatómico del cuerpo y muchas veces no advertimos su importancia hasta que aparece el dolor. Por eso, la prevención, el diagnóstico oportuno y la adopción de hábitos saludables resultan fundamentales para preservar la salud vertebral.

Cada 23 de marzo se recuerda la fundación, en 1976, de la Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral (SAPCV), entidad que reúne a especialistas de todo el país dedicados al estudio, diagnóstico y tratamiento de las patologías vertebrales, así como a la promoción de la formación científica y al desarrollo de la investigación en esta área.

Este año la conmemoración adquirió un significado especial, ya que la SAPCV celebra su 50° aniversario.

La escoliosis es uno de los problemas más habituales Shutterstock

Cuando se habla de columna vertebral muchas personas piensan inmediatamente en lesiones medulares. Sin embargo, estas representan solo una pequeña parte del espectro de patologías. Entre las más frecuentes se encuentran los trastornos vinculados a hábitos de vida y los cambios degenerativos asociados al paso del tiempo.

La osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que debilita los huesos. La mayoría de los pacientes no sabe que la padece hasta que sufre una fractura. Las fracturas por osteoporosis afectan a 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años y pueden provocar dolor invalidante, deformidad del tronco, reducción de la movilidad y un mayor riesgo de nuevas fracturas.

La lumbalgia

El dolor lumbar o lumbalgia es el problema musculoesquelético más frecuente a nivel mundial y una de las principales causas de limitación y ausentismo laboral. Puede presentarse a cualquier edad y sin distinción de sexo. En la mayoría de los casos se trata de episodios de origen muscular que mejoran con el tiempo, aunque ciertas actividades o exigencias laborales pueden favorecer su aparición o agravarlo.

La escoliosis

La escoliosis es una curvatura anormal de la columna, cuyo avance suele relacionarse con los períodos de crecimiento. El diagnóstico temprano es clave para indicar el tratamiento adecuado. Sin control ni seguimiento, la enfermedad puede progresar y provocar deformidad, dolor, alteraciones en la autoestima e incluso complicaciones cardiopulmonares en casos severos.

En los últimos años, los avances en tecnologías médicas han permitido desarrollar tratamientos cada vez menos invasivos, mediante abordajes más pequeños, con menor agresión y recuperaciones más rápidas. Sin embargo, aún en una época de gran innovación tecnológica, la experiencia del especialista y el criterio médico siguen siendo fundamentales para indicar el tratamiento más adecuado para cada paciente.

El aumento de la expectativa de vida plantea además nuevos desafíos. Cada vez más personas llegan a edades avanzadas con una vida activa y con expectativas de mantener su calidad de vida.

La iniciativa buscó concientizar a la población sobre la importancia de cuidar la columna Shutterstock

“No pierdas el eje”

La campaña “No pierdas el eje”, es una iniciativa orientada a difundir información sobre el cuidado de la columna y promover hábitos saludables.

Entre los temas se destacaron la importancia de mantener una buena postura y una adecuada ergonomía en el trabajo y en las actividades cotidianas, realizar actividad física de manera regular, promover la detección temprana de la escoliosis en niños y adolescentes, prevenir la osteoporosis y reconocer los factores de riesgo asociados al dolor lumbar.

Algunos de los ejes de la campaña fueron:

Postura y trabajo: Evitar movimientos repetitivos, sobrecarga y mantener una buena ergonomía.

Evitar movimientos repetitivos, sobrecarga y mantener una buena ergonomía. Actividad física: El movimiento fortalece la musculatura y ayuda a prevenir dolores.

El movimiento fortalece la musculatura y ayuda a prevenir dolores. Escoliosis: Detección temprana y control en niños y adolescentes.

Detección temprana y control en niños y adolescentes. Osteoporosis: prevención de la pérdida de masa ósea y reducción del riesgo de fracturas.

Lumbalgia: Identificación de factores de riesgo y estrategias para aliviar el dolor.

Con esta iniciativa se buscó concientizar a la población sobre la importancia de cuidar la columna para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. No pierdas el eje. Prevení las patologías de la columna vertebral.

El autor es presidente de la Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral.