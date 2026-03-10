La máquina furor en Tiktok que es capaz de calentar los músculos más rápido que el spinning o el running

En TikTok y otras redes sociales, los usuarios fanáticos de las tendencias de bienestar prueban todo tipo de plataformas vibratorias. “Te voy a decir algo que a muchos no les va a gustar... esta cosa a la que llaman ‘vibrational plate’ no es una estafa”, advierte la tiktoker Isabel Bauche en uno de sus videos .

“Tuve lipedema toda mi vida: así lucía antes de comprarme una plataforma vibratoria y así me veo desde que la empecé a usar 10 minutos todos los días”, señala Katie Gallagher en las imágenes comparativas donde sus piernas y brazos casi no muestran tejido adiposo.

Las bondades y el furor por la actividad son aún mayores: están quienes alegan que los efectos del aparato les quita la celulitis, les regula el cortisol y drena sus hormonas tiroideas. También están quienes únicamente se paran sobre la plataforma por unos minutos para obtener sus beneficios y aquellos que al estar arriba entrenan.

Los cierto es que el fenómeno es palpable, las búsquedas en línea de placas vibratorias han aumentado drásticamente desde el 2025, sobre todo en países de habla inglesa como Estados Unidos, Canadá y Australia. Pero la Argentina no queda tan atrás: presenta picos de búsquedas en Google en los meses de octubre y febrero, siendo los cuestionamientos sobre sus beneficios y precios los más recurrentes.

No es una tecnología nueva. Existen registros del empleo de máquinas de terapia vibracional que se remontan al 1800. Para ese entonces, por ejemplo, el médico sueco y ortopedista, Gustav Zander, desarrolló una de las primeras máquinas con vibraciones para fortalecer el cuerpo. Más adelante, a mediados del siglo XX, científicos espaciales descubrirían que los astronautas en gravedad cero sufrían pérdida ósea y fracturas y que, un método útil para contrarrestar estos efectos, era la terapia vibracional.

Las búsquedas en línea de placas vibratorias han aumentado drásticamente desde el 2025 shutterstock - Shutterstock

En los 2000 los dispositivos se pusieron de moda de la mano de celebridades como Madonna, Mark Wahlberg y Serena Williams, que revelaron que los usaban como parte de su acondicionamiento físico. Desde entonces se crearon marcas, la tecnología mejoró y los precios de las máquinas aumentaron. Hoy en día pueden conseguirse en tiendas como Amazon o Mercado Libre con costos que oscilan entre los cientos a los miles de dólares.

¿Entrenar sobre una plataforma vibratoria tiene resultados contundentes?

María Cecilia Tombion, profesora de educación física e instructora internacional de spinning y power plate, explica que el entrenamiento consiste en la estimulación natural del cuerpo a través de la vibración. “Estas vibraciones transmiten energía activando las contracciones musculares entre 25 y 50 veces por segundo”, revela.

Para ella, gracias a su potencia vibracional este ejercicio presenta resultados más inmediatos que un entrenamiento convencional. “No tiene impacto articular”, asegura. Y añade que una clase no excede los 30 minutos debido a la “alta exigencia que hay sobre la fibra muscular”.

Añade Tombion que las plataformas vibratorias son dispositivos de aceleración de alta calidad aprobados por instituciones como FDA (de EE.UU.) y Anmat (Argentina).

Respecto de los efectos, existe evidencia que respalda la posibilidad de que la vibración corporal total mejora la densidad mineral ósea, especialmente en mujeres posmenopáusicas y personas mayores. En el estudio “Terapia vibratoria de cuerpo entero como modalidad para el tratamiento de la osteoporosis senil y posmenopáusica” se describe que esta ejericitación demostró resultados prometedores en la recuperación de la masa y la función muscular después de la degeneración. “Refuerza el suministro de sangre a los huesos y reduce la formación de osteoclastos. Reactiva las fibras musculares inactivas y los sistemas sensoriales neuronales y propioceptivos que las rodean”, figura en la investigación.

Otros artículos académicos demuestran, por ejemplo, que la vibración de cuerpo completo también puede mejorar ligeramente ciertos aspectos del rendimiento deportivo, como la fuerza, ​​la potencia muscular y la amplitud de movimiento. Un paper publicado por la Revista Europea de Ciencias del Deporte indica que esta forma vibratoria es capaz de calentar los músculos más rápido que el ciclismo o el trote, sin consumir tanta energía.

“Se ha convertido en una importante herramienta de entrenamiento y rehabilitación de lesiones para los Chicago Bulls. Con esta tecnología se han logrado resultados sorprendentes en cuanto al aumento de la fuerza, la flexibilidad, el metabolismo y la circulación de los deportistas, aun luego de un breve período de uso”, aseguró años atrás Eric Helland, entrenador de acondicionamiento y rehabilitación de los Chicago Bulls a la marca Power Plate (una de las más populares en el rubro).

Artículos académicos demuestran, por ejemplo, que la vibración de cuerpo completo también puede mejorar ligeramente ciertos aspectos del rendimiento deportivo shutterstock - Shutterstock

Para Tombion la actividad puede ser practicada por personas de todas las edades. “Armamos programas personalizados y específicos según lo que necesita esa persona”, dice. Los resultados son palpables y a la cuarta sesión la fuerza es visible, asegura.

Sin embargo, la Clínica Mayo señala: “No está claro si la vibración corporal total brinda la misma variedad de beneficios para la salud que los ejercicios que se practican de forma activa, como caminar, andar en bicicleta o nadar”. Aunque destaca que puede cumplir una función más allá del estado físico y los deportes como: la reducción del dolor de espalda, la mejora del equilibrio en los adultos mayores y la disminución de la pérdida de masa ósea.

Y el prestigioso sitio médico, WebMD, advierte que ciertas investigaciones han demostrado que algunos dispositivos emiten vibraciones mucho más fuertes de lo que se considera seguro. Por eso, aconsejan consultar con un médico antes de probar uno, especialmente si se tiene alguna afección médica.