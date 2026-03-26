La mejor fruta para controlar el apetito: la combinación de fibra, agua y bajo aporte calórico genera saciedad

Crujiente, ácida, con una textura indefectiblemente firme (nunca paposa) y una frescura inconfundible, la manzana verde está presente en la alimentación cotidiana de muchos de nosotros y, sin embargo, es de esas frutas que -probablemente por un marketing casi inexistente- pasa un poco desapercibida.

“La manzana —y en particular la verde— tiene una fuerte carga simbólica en la cultura alimentaria", dice Ana Cascú, médica clínica especialista en nutrición (M.N. 105261). “Durante años fue asociada a la dieta, a lo “permitido” y a la restricción alimentaria, lo que llevó a que muchas personas la vinculen más con la obligación que con el disfrute. En algunos casos, incluso genera rechazo por ese motivo. Sin embargo, lejos de ser un alimento “de dieta”, es simplemente una fruta con un buen perfil nutricional, que puede formar parte de una alimentación equilibrada sin necesidad de cargarla de reglas o exigencias".

La manzana verde es la mejor fruta para controlar el hambre

Beneficios

La manzana verde es una de las frutas más consumidas y disponibles durante gran parte del año. “Su perfil nutricional es simple pero muy interesante”, dice Cascú. Con un alto contenido de agua, combina baja densidad calórica - aproximadamente 80 calorías por unidad, dependiendo del tamaño- con alta densidad de fibra —principalmente pectina—. A su vez, aporta vitamina C, potasio y compuestos antioxidantes como flavonoides. “Estos componentes participan en funciones clave como la regulación metabólica, la salud intestinal y la protección frente al estrés oxidativo ”, destaca la experta.

Buena parte de sus compuestos antioxidantes se concentra en la cáscara, por eso se recomienda consumirla bien lavada Freepik

1. Efecto prebiótico

Entre los beneficios asociados a su consumo, uno de los más importantes es el impacto en la salud intestinal, señala Cascú. “Su aporte de pectina, una fibra soluble con efecto prebiótico, favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas, contribuyendo así a mejorar la microbiota ”, dice.

En la misma línea, la experta menciona que el consumo de manzana verde podría ayudar a regular el tránsito intestinal, resultando especialmente relevante en casos de constipación o digestiones lentas.

2. Control del apetito

Otro beneficio relevante del consumo de manzana verde es su efecto sobre el metabolismo y el control del apetito. “La combinación de fibra, agua y bajo aporte calórico genera saciedad”, señala Cascú, lo cual puede ayudar a moderar la ingesta total.

Además de diferenciarse de la manzana roja por su sabor más ácido, la manzana verde suele tener un menor contenido de azúcares y un mayor contenido de ácidos orgánicos y compuestos fenólicos. “Esto puede traducirse en una respuesta glucémica ligeramente más baja”, explica la médica, y agrega que la pectina presente en esta fruta también retrasa la absorción de azúcares, evitando así picos bruscos de glucosa, lo cual resulta favorable en la prevención de alteraciones metabólicas.

3. Posible aliado cardiovascular

La manzana verde, por otro lado, se ha asociado con beneficios cardiovasculares. “La acción antioxidante de los flavonoides y polifenoles presentes en las manzanas podría contribuir a reducir la oxidación del colesterol LDL y mejorar la función endotelial", plantea la médica especializada en nutrición, haciendo referencia a estudios epidemiológicos que han vinculado su consumo regular con menor riesgo cardiovascular, dentro de un patrón de alimentación saludable.

Su contenido de pectina, una fibra soluble, se asocia con beneficios para la microbiota y el tránsito intestinal

Consumo y recomendaciones

Desde el punto del aprovechamiento nutricional a la hora del consumo, Cascú recomienda comerla con cáscara, siempre bien lavada. “La mayor parte de los compuestos antioxidantes se concentra en la piel de la fruta, donde la actividad antioxidante es significativamente mayor que en la pulpa”, indica la especialista en nutrición. Si bien no existe un momento del día específico en el que su consumo sea mejor, Cascú propone su incorporación como colación entre comidas, antes de una comida principal, con el fin de moderar el apetito, o como parte de un desayuno liviano.

Por otro lado, la médica advierte que en algunas personas el consumo de manzana verde podría generar hinchazón o molestias digestivas, debido a su contenido de fibra fermentable, fructosa y FODMAPs (siglas que aluden a fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles). Estos pueden producir distensión o gases, especialmente en personas con intestino irritable o sensibilidad digestiva", pondera Cascú. “En estos casos, la tolerancia es individual y suele mejorar ajustando la cantidad o el contexto de consumo”.

En síntesis, concluye la especialista en nutrición, lejos de tratrase de un superalimento limitado a los regimenes de dieta, la manzana verde es una fruta simple con beneficios concretos. “Puede formar parte de una alimentación equilibrada y sumar calidad nutricional. Quizás, el cambio tenga que ser cultural: dejar de asociarla a la restricción y que vuelva a ser pensada como alimento”.