Fibromialgia y lupus: las enfermedades crónicas que tiene Lady Gaga y cómo afectan la salud

El último sábado la cantante estadounidense Lady Gaga llevó su gira Mayhem Ball a la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Su última visita a Brasil había sido en 2012, en esa misma ciudad. Sin embargo, una presentación programada para el Rock in Rio 2017 fue cancelada por problemas de salud.

En aquel momento, Gaga atravesó una crisis de fibromialgia, una condición crónica que provoca dolores intensos en todo el cuerpo.

“Me llevaron al hospital, no es simplemente dolor en la cadera o el desgaste de la gira, estoy con dolor severo. Pero estoy en buenas manos con los mejores médicos. Por favor, no olviden cuánto los amo. Recuerden que hace años me tatué ‘Rio’ en el cuello, un diseño escrito por niños de las favelas. Tienen un lugar especial en mi corazón, los amo”, escribió Gaga en Instagram tras la cancelación en ese entonces.

¿Qué es la fibromialgia?

La fibromialgia es una síndrome caracterizado principalmente por dolor generalizado. Puede desencadenarse después de eventos traumáticos, ya sean físicos, psicológicos o incluso infecciones.

Al ser crónica, puede dificultar la vida cotidiana. Si bien existen tratamientos para aliviar los síntomas, no tiene cura.

Síntomas

Dolor muscular persistente

Problemas de sueño

Cambios de humor

Dificultad para concentrarse y fatiga extrema

Al ser crónica, la fibromialgia puede dificultar la vida cotidiana Captura de pantalla

¿Qué es el lupus?

Otra enfermedad que padece Lady Gaga es el lupus, una condición autoinmune e inflamatoria crónica, que puede afectar la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos. En este trastorno, el sistema inmune ataca tejidos sanos del propio cuerpo.

Según la literatura médica actual, el lupus puede ser provocado por una combinación de factores hormonales, infecciosos, genéticos y ambientales. Los síntomas pueden aparecer y desaparecer intermitentemente.

Síntomas frecuentes del lupus

Fatiga y fiebre persistente

Dolor y rigidez articular

Inflamación muscular

Erupción facial en forma de mariposa (en mejillas y nariz)

Lesiones cutáneas agravadas por el sol

Dificultad para respirar y dolor en el pecho

Pérdida de memoria, confusión y dolor de cabeza

Sensibilidad a la luz solar

Caída de cabello y llagas bucales

Malestar general, ansiedad e incomodidad corporal

Factores de riesgo del lupus