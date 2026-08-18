Hábitos saludables para el corazón: 4 beneficios para todo tu cuerpo

Los médicos han recomendado desde hace mucho tiempo una serie de prácticas que protegen contra las enfermedades cardíacas, la principal causa de muerte en adultos en Estados Unidos. Una nueva revisión muestra que seguir estas recomendaciones también beneficia al cuerpo de formas sorprendentes, como reducir el riesgo de cáncer y demencia, mejorar la movilidad e incluso aumentar las probabilidades de un embarazo saludable.

Los investigadores analizaron una década de estudios sobre “Life’s Simple 7”, un conjunto de pautas establecidas en 2010 por la Asociación Estadounidense del Corazón que reducen las posibilidades de desarrollar y morir de enfermedades cardíacas.

Las pautas incluyen:

seguir una dieta saludable para el corazón

hacer ejercicio

no fumar

y mantener el peso corporal, la glucosa en sangre, el colesterol y la presión arterial dentro de los límites saludables.

dentro de los límites saludables. Dormir bien se agregó en 2022, cuando la lista pasó a llamarse “Life’s Essential 8”.

La nueva revisión destacó cómo estas medidas, en conjunto, previenen enfermedades cardiovasculares, y también encontró que sus efectos positivos se extienden más allá del corazón, dijo Liliana Aguayo, profesora asistente de investigación en enfermería en la Universidad de Emory y autora principal del artículo. Seguir estas pautas puede prevenir varias enfermedades crónicas, así como ayudar a mantener la movilidad, la visión, la audición y otras funciones.

Los beneficios comienzan a nivel celular al reducir la inflamación y, probablemente, al afectar otros procesos del envejecimiento, dijo Anthony Molina, profesor de medicina en la Universidad de California en San Diego, especializado en ciencia del envejecimiento. Las enfermedades cardíacas y muchas otras condiciones crónicas son principalmente enfermedades del envejecimiento, pero se puede comenzar a acumular riesgo desde etapas tempranas de la vida.

“Desde la punta de tu cabeza hasta la uña del pie, prácticamente todo va a estar mejor si optimizás tu salud cardiovascular”, dijo el Dr. Donald Lloyd-Jones, profesor de cardiología en la Universidad de Boston, quien lideró el desarrollo del marco original y trabajó en la nueva revisión.

1. Proteger tu cerebro

La revisión encontró que una buena salud cardiovascular, especialmente en la adultez joven y media, se asocia con mejor cognición, incluyendo mayor fluidez verbal y rapidez mental en la mediana edad y más adelante. También se asocia con menores riesgos de demencia y depresión.

La investigación se centra en los neurópodos, pequeñas células en el revestimiento del colon (Foto de carácter ilustrativa: Freepik)

Una razón, dijeron los médicos, parece estar relacionada con el sistema vascular, la red de vasos sanguíneos y linfáticos que transporta oxígeno, nutrientes y agentes inmunológicos por el cuerpo. Seguir las pautas de Life’s Simple 7 ayuda a asegurar que las arterias, que normalmente son fuertes, elásticas y abiertas, no se vuelvan gruesas, rígidas o bloqueadas, como ocurre con las enfermedades cardíacas.

El daño a los vasos sanguíneos del cerebro —causado por el tabaquismo, la glucosa alta o la acumulación de placa, por ejemplo— puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular y algunos tipos de demencia, dijo la Dra. Alison Moore, jefa de geriatría y cuidados paliativos en UC San Diego.

2. Mantener la movilidad

De forma similar, dijo Moore, el daño en los vasos sanguíneos del cerebro y del sistema vascular periférico —que incluye brazos, manos, piernas y pies— puede afectar la velocidad al caminar, la fuerza de agarre y la capacidad para levantarse de una silla.

Seguir las pautas para el corazón impacta la movilidad de otras formas también. La masa muscular, fuerza y función disminuyen con la edad, dijo Sameera Talegawkar, profesora en George Washington University. El ejercicio regular, una de las prácticas de Life’s Simple 7, puede ayudar a preservar la fuerza y masa muscular.

El daño en los vasos sanguíneos del cerebro y del sistema vascular periférico puede afectar la velocidad Shutterstock

De forma similar, la investigación de Talegawkar muestra que las dietas basadas en plantas recomendadas para la salud cardiovascular, como la dieta mediterránea y la DASH, pueden proteger contra el deterioro físico relacionado con la edad, incluyendo caminar más lento, fragilidad y pérdida de fuerza en las manos. Esto puede deberse, en parte, a que los nutrientes de estas dietas ayudan a combatir la inflamación y otros daños celulares.

3. Preservar la visión y la audición

Los factores que mantienen saludables las arterias del corazón son los mismos que mantienen los capilares diminutos del cuerpo en buen estado, dijo la Dra. Susan Spratt, profesora de medicina en Duke University. Estos capilares entregan nutrientes y oxígeno esenciales, sin los cuales las células pueden estresarse o morir, lo que afecta la función de los órganos.

Por ejemplo, dijo Spratt, el exceso de glucosa, colesterol y la inflamación —todos factores relevantes para la salud cardiovascular— podrían obstruir los capilares en el oído. Eso podría causar daño o muerte de nervios, aumentando el riesgo de pérdida auditiva. Si no llega suficiente oxígeno a la retina del ojo, eso puede generar hemorragias y pérdida de visión.

Si no llega suficiente oxígeno a la retina del ojo, eso puede generar hemorragias y pérdida de visión Shutterstock

“Todo realmente se relaciona con cómo mantenemos saludables nuestros vasos sanguíneos”, dijo Spratt.

4. Un embarazo saludable

Una buena salud cardiovascular reduce las complicaciones del embarazo, como preeclampsia, diabetes gestacional y partos prematuros.

Algunas complicaciones se relacionan con la salud de la placenta, un órgano lleno de vasos sanguíneos que nutre al feto en crecimiento. “Si no tenés un sistema vascular saludable, no podés formar una placenta igualmente saludable”, dijo Spratt.

Además, el embarazo es una gran exigencia para el corazón, dijo la Dra. Jennifer Haythe, cardióloga en NewYork-Presbyterian/Columbia. El gasto cardíaco (cuánta sangre bombea el corazón por minuto) y el volumen de sangre aumentan significativamente. Las mujeres embarazadas con mala salud cardiovascular pueden tener dificultades para adaptarse a estos cambios, explicó.

El estado de salud cardiovascular de la madre puede impactar en el bienestar del hijo RossandHelen

Las mujeres que experimentan complicaciones durante el embarazo tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas más adelante en la vida, dijo Haythe, y también pueden transmitir riesgos de salud a sus hijos. Por ejemplo, se ha encontrado que la mala salud cardiovascular en embarazadas está fuertemente asociada con mala salud cardiovascular en sus hijos en la adolescencia temprana.

Y una buena salud cardiovascular en la juventud reduce la probabilidad de enfermedades cardíacas en la adultez.

“Podemos empezar a mejorar nuestra salud desde la concepción hasta edades muy avanzadas”, dijo Aguayo. “Nunca es poco ni demasiado tarde”.