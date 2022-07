Historias: a los 40 entendió por qué no puede volver a enamorarse y cuánto influyó una costumbre de chica

“Empecé a sentir una insatisfacción gigantesca a la que no le podía poner nombre. Dejé el trabajo que tenía, no soportaba seguir estando en una oficina, necesitaba el contacto con la naturaleza”, dice Soledad Louzao, de 49 años.

A sus 34 años dejó todo y salió en busca de concretar su pasión: estar en el agua. Soledad Louzao es un ejemplo de vida para aquellos que no se animan a ir tras sus sueños. “Aprendí a no avergonzarme de esa Soledad que estaba en un proceso de profundo cambio , me ayudó mucho la mirada de mi hija, que no me juzgaba y que me impulsaba. A la gente le parecía una locura y a ella fantástico, era a la única que yo escuchaba”, recuerda Louzao quien hoy vive de su trabajo de buceadora profesional, su pasión.

En busca de un propósito de vida

Desde chica supo que tenía una conexión especial con el agua: en su infancia solía frustrarse y tener berrinches y lo único que la calmaba era llenar la bañadera y meterse adentro. También tiene recuerdos de cuando viajaba con su familia a la costa argentina y una vez que se metía en el mar, se quedaba horas y horas. “No me podían sacar”, relata entre risas.

¿Sería algo que le inculcó alguno de sus padres o una pasión familiar? La respuesta es no. “Mi familia nunca detectó esto que me pasaba, solo sabían que me gustaba la música y que los idiomas y por eso me mandaban a clases pero lo que me pasaba con el agua nunca lo vieron venir. Incluso, no tengo ningún familiar que le apasione nadar”, afirma.

Uno de los momentos más especiales que vivió en el agua fue cuando en los 90′ viajó con su ex marido de luna de miel a las Islas Maldivas. Allí hizo buceo por primera vez en su vida y esta experiencia le “voló la cabeza”. “Le pude poner nombre a las sensaciones que me pasaban con el agua, el por qué me enloquecía ir a la playa, estar en el mar, hacer deportes acuáticos”, destaca.

Pero esa experiencia fue solo un puntapié. Pasaron los años y Louzao tuvo a su hija Esmeralda, seguía casada y trabajaba como despachante de aduana en su propio estudio. En palabras de ella, su vida “era demasiado convencional y tenía una sensación de vacío absoluto”. A medida que avanzaba ese vacío en su interior no lograba orientarse sobre qué hacer para sentirse plena y ser feliz.

Antes de hacer este cambio de vida, para Louzao sus días pasaban "sin pena ni gloria"

A por ello

Al tiempo se separó, dejó su trabajo de toda la vida y con Esmeralda ya casi mayor de edad decidió empezar un proceso de profundos cambios. “Empecé a armar mi camino pero al principio me costó, arrancaba trabajos y me daba cuenta de que al tiempo me dejaban de gustar. En una época me puse una bicicletería, en otra una escuela de buceo, pero al ser en Buenos Aires no era lo mismo que enseñar en el mar”, dice.

A la par de los miedos que le iban surgiendo por estos cambios en su vida hasta ese entonces “convencional”, Louzao empezó a viajar. Solo quería estar bajo el mar. Buceó en el Mar Rojo, Tailandia, Honduras, Costa Rica y muchos más lugares idílicos, pero su destino favorito sigue siendo las Islas Galápagos; allí nadó cerca de tortugas, iguanas, lobos marinos y tiburones.

No todo era color de rosas, dice Soledad: “los que me rodeaban pensaban que yo ya estaba grande, que no estaba para probar estas cosas. Hay un prejuicio instalado de que para hacer cosas así tenés que tener menos de 30 años. Me di cuenta que está bueno deconstruir este mito de la edad y lo que se supone que podés hacer con tu vida en cierto momento”, aconseja.

“Yo vivía mal, me pasaban los días sin pena ni gloria, por eso cuando me decidí a dejarlo todo y apostar por esto estaba muy segura”, enfatiza.

No volvió a tener pareja desde ese entonces, para Soledad el agua es el complemento del amor. “Me sumerjo y me siento enamorada. Es una sensación física inexplicable, es lo mismo que me pasaba cuando me enamoraba de algún hombre y desde que hice este cambió no lo volví a sentir por una persona”, cuenta.

Tuvo momentos de mucho miedo y de incertidumbre por los cambios que estaba haciendo, pero que hoy no se arrepiente. “Solo me importa lo que pasa hoy, no pienso en el mañana”, afirma. Ahora hace un tiempo que llegó a la ciudad de Búzios en Brasil, se instaló temporalmente allí y consiguió trabajo como instructora en una escuela de buceo.

"La naturaleza es muy cruda y el mar pone su rigor y se hace respetar, esa conexión con el planeta me hace sentir viva”, dice Soledad

La vida bajo el mar

Su vida en la actualidad es un constante aprendizaje, todavía está incorporando el portugués, la cultura brasilera y otros desafíos más. Enseña a principiantes y turistas a descubrir la magia del mar y con otros grupos más avanzados bucean en las profundidades del agua, cerca de arrecifes, corales y peces.

Cuenta que en su vida diaria se encuentra con tortugas o peces en situaciones diversas, “hace poco ayudé a una tortuga que estaba atrapada en una red de pesca, hacer eso me da propósito siento que hice algo importante”, confiesa. Le fascina ese contacto con la naturaleza aunque aclara que no es siempre bonita. “La naturaleza es muy cruda y abajo del agua pasan muchas cosas, animales que se comen entre ellos y corrientes fuertes. El mar pone su rigor y se hace respetar, esa conexión con el planeta me hace sentir viva”, manifiesta Soledad.

Respecto al buceo, Louzao recomienda tener en cuenta lo siguiente si se tiene ganas de probar sumergirse en el agua:

Es una actividad de confianza, cuenta con profesionales entrenados y con equipos seguros

La utilización de los equipos es simple y la metodología también

Lo principal es tener ganas de hacerlo

Al momento de acercarse al océano hay que intentar ser respetuoso y agradecido de que el mar te reciba

Pueden bucear chicos de hasta 8 años, “mientras estés sano físicamente y no tengas un problema de salud que te lo impida no hay límite de edad”

La historia de Soledad es inspiradora: cortó los hilos que la ataban a su “otra vida”, esa Soledad se transformó y hoy es un 100% más feliz que hace diez años. Pudo llenar ese vacío que sentía dentro suyo y vive de lo que la apasiona. “Salgo del agua y siento que fue un día ganado. No estoy apegada a los sitios porque eso te retiene, quizá en un momento encuentre un lugar en el que me quiera quedar, pero por ahora quiero seguir conociendo la inmensidad del mar”, finaliza.