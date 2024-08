La técnica japonesa que ayuda a controlar los ronquidos y a conciliar mejor el sueño

Escuchar

El descanso es uno de los momentos más importantes del día y es por eso que debe ser el instante más calmado, silencioso y placentero posible.

Cuando no se puede tener una habitación oscura, silencio y comodidad por muchas noches, el no descansar adecuadamente puede traer problemas de salud, además de que durante el día no se va a tener la misma energía que cuando se tiene un sueño de calidad.

Algunas personas suelen roncar y esto hace que no solo se despierte la persona con la que duermen, sino que también ellos mismos tengan lapsos en los que el cerebro incluso puede tener problemas en la memoria y el aprendizaje.

El ronquido se puede presentar por la anatomía de la boca y la garganta, el sobrepeso, las alergias o el consumo de alcohol, las cuales pueden contribuir a la obstrucción de las vías respiratorias, ocasionando este molesto ruido.

Los japoneses utilizan una técnica milenaria que ayuda a aquellos que presentan estos episodios molestos en las noches y que si uno desea puede empezar a ponerla en práctica para tener un sueño placentero y no perjudicar el descanso de quienes lo acompañan.

De acuerdo con ‘El Confidencial’ al acostarse todos los músculos se relajan, y con ellos también la boca y la garganta.

Aquí es cuando esos músculos, al estar tan relajados provocan que el aire pase a través de ella liberando un sonido parecido al que emite una bandera en el viento.

Por eso, el creador de contenido especializado en Medicina Alternativa Japonesa, Takashi Ashaishi, creó un método que al llevarlo a cabo con constancia puede ayudar a fortalecer los músculos que intervienen en el ronquido para que con el tiempo se consiga tener un sueño reparador sin interrupciones.

La técnica de Ashaishi consiste en:

Levantar la cabeza 45 grados.

Mover la lengua en círculos alrededor de la boca por delante de los dientes 20 veces hacia un lado y repetir hacia el otro.

Sacar y meter la lengua 10 veces también la dirección 45 grados siguiendo la trayectoria de la cabeza.

Como cualquier ejercicio, para lograr resultados es necesario ser constante, además de que si ya se lleva un tratamiento para evitar los ronquidos, no se debe dejar de seguirlo. Siempre hay que consultar con un médico.

Takashi Ashaishi creó un método que al llevarlo a cabo con constancia puede ayudar a fortalecer los músculos que intervienen en el ronquido para que con el tiempo se consiga tener un sueño reparador Shutterstock

El Tiempo (Colombia)

Temas Descanso