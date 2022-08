Neutralidad corporal: ¿qué es y cómo puede mejorar la calidad de vida?

Neutralidad corporal es una tendencia de vida que busca dar sentido a la vida a través del equilibrio, la paz interior y vivir el presente.

A menudo uno se pregunta si la vida tiene sentido o si por el contrario se está acá de paso. Mónica Esgueva, especializada en Mindfulness y filosofía oriental, explica cómo darle sentido a la vida, la importancia de cuestionarse las cosas y de abandonar el papel de víctimas para alcanzar el bienestar, la paz y la libertad interiores.

Esgueva, autora del libro “Mensajes para el alma” (Planeta), cuenta que “hay mucha neurosis y muchos problemas de insatisfacción y de frustraciones porque la gente siente que su vida no tiene sentido y se dedican a sobrevivir y actuar como autómatas”.

La importancia del bienestar emocional

El bienestar es un valor en alza que cada vez cobra un mayor protagonismo. Así lo cree Esgueva ya que, como pasa hoy día en Occidente, “cuando las necesidades más básicas están cubiertas la gente empieza a hacerse otras preguntas y a darse cuenta de que a lo mejor la vida no es sólo sobrevivir”.

Para Mónica, el bienestar es “estar en paz, y tener una salud emocional y física. Es el cuidarse, es el tener compasión con uno mismo, es no crear emociones negativas que nos perjudican y perjudican a los demás”.

La palabra equilibrio tiene gran importancia cuando se habla de bienestar. Y esa es la neutralidad corporal: “Tenemos que buscar nuestro propio equilibrio” porque la vida pone pruebas, “pero si sabemos buscar cuál es nuestro centro al final es como el bambú, por mucho que sople el viento te podés mover, te podés doblar pero volvés a tu centro. Ese es el equilibrio”, apunta la especialista en Mindfulness.

Practicar Mindfulness significa estar abierto al presente y no estar ni en el pasado ni en el futuro Shutterstock

¿Cómo cambiar el rumbo de vida?

Más que un cambio radical es algo que se va construyendo poco a poco. Lo primero que hay que hacer es “preguntarse si tu vida tiene un sentido y buscarlo si no lo tiene”, señala la experta. Además, explica que el sentido de la vida no es algo universal, sino que cada uno tiene que encontrar el suyo, el por qué está acá.

“Cuando tenemos un para qué somos capaces de encontrar la resiliencia y la fuerza interna para superar las adversidades”, dice Esgueva.

Es el motor fundamental para superar las dificultades de la vida. Y lo más importante, superarlas sin perder la alegría, la ilusión y la esperanza. Para lograrlo, la experta señala que todo empieza “por el cuestionamiento, si no hay una toma de conciencia el cambio es imposible”. Según Mónica, a las personas las absorbe la ola de la rutina, las expectativas ajenas y la cultura en la que están sumidos, y es sólo decisión de cada uno querer despertar o preferir seguir dormido.

Uno de los problemas es que muchas veces se busca la felicidad en cosas externas, cuando la felicidad “sólo viene de lo interno”, de ahí la necesidad de cuestionarse por qué quizá “los elementos que se han establecido como bases de la vida propia no sean los correctos”. Echar los problemas para afuera es una postura fácil pero “si nos sentimos víctimas no tenemos ningún poder”.

“Tomar las riendas de tu vida conlleva un esfuerzo pero a cambio sos el actor, el director y el que escribe el guión de tu película, de la película de tu vida”, apunta.

Alcanzar la paz y la libertad internas es fundamental para lograr que “los patrones del inconsciente no sean los que lleven nuestra vida”. La profesional señala que “si no estás en paz con vos mismo, no estás en paz con los demás, no estás en paz con el mundo y al final vas luchando batallas que te imaginás que existen, pero la vida no tiene por qué ser una guerra”. Agrega además que la decisión más importante que se toma en la vida es si el mundo es hostil o es un mundo colaborador y cooperativo, “y en función de eso es como vivimos la vida, una decisión que tomamos nosotros”.

Un punto clave en esta búsqueda del equilibrio y el bienestar es aprender a vivir en el presente. Uno vive pensando constantemente en las cosas que podrían haber sido, y “la vida se nos escapa de las manos como la arena porque no estamos en el presente”, subraya la experta.

En este contexto es importante abordar el Mindfulness, es decir, “estar abierto al presente y no estar ni en el pasado ni en el futuro”, donde es importante “no estar siempre juzgando ni criticando”. Para Mónica, el pasado es “lo que nos ha hecho estar aquí, ser quienes somos”, mientras que el futuro tiene importancia porque “depende de lo que hagamos hoy”.

Para Esgueva la vida está hecha de yin y yang, “tenemos el dulce sabor de la victoria pero también hay que pasar por las derrotas” Shutterstock

Aprendizajes de la filosofía oriental

Mónica Esgueva estima que la filosofía oriental, aplicada a las necesidades de nuestra sociedad, tiene mucho que aportar a Occidente.

Una de estas ideas que es la de entender que la vida está hecha de yin y yang, porque “tenemos el dulce sabor de la victoria pero también hay que pasar por las derrotas” -señala- el dolor es una parte necesaria o por lo menos inherente en el ser humano. No aceptar esto trae mucho sufrimiento”.

Y otra cosa que podemos aprender de Oriente es el desapego, “una cosa es que queramos a las personas o que disfrutemos de las cosas que tenemos y otra es que pensemos que las necesitamos absolutamente para ser felices, eso es una gran mentira”, asegura.