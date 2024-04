Por qué nunca deberías jubilarte

Escuchar

En un episodio de “Los Soprano”, una popular serie de televisión que comenzó a emitirse en los años 90, un gángster le dice a Tony, de la familia titular, que quiere retirarse. “¿Qué eres, un jugador de hockey?” Tony responde bruscamente. Los no criminales no ficticios que están considerando poner fin a su vida laboral no deben preocuparse por fracturas en los dedos u otros daños corporales. Pero aún deben lidiar con otras pérdidas potencialmente dolorosas: de ingresos, propósito o, lo que es más conmovedor, relevancia.

Algunos simplemente no se dan por vencidos. Giorgio Armani se niega a renunciar a su puesto de director ejecutivo de su casa de moda a la edad de 89 años. Ser el segundo hombre más rico de Italia no ha mermado su ética de trabajo. Charlie Munger, compañero de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, trabajó para la potencia inversora hasta que murió a finales del año pasado a la edad de 99 años. El propio Buffett se mantiene en plena forma a los 93 años.

Personas como los señores Armani, Buffett o Munger son excepcionales. Pero al permanecer profesionalmente activos en lo que históricamente se consideraría vejez, no son los únicos. Una encuesta de este año encontró que casi uno de cada tres estadounidenses dice que tal vez nunca se jubilarán. La mayoría de los que dijeron nunca indicaron que no podían permitirse el lujo de renunciar a un trabajo de tiempo completo, especialmente cuando la inflación estaba consumiendo un cheque de la Seguridad Social que ya era mísero. Pero supongamos que usted es uno de los afortunados que puede elegir apartarse. ¿Deberías hacerlo?

El arco de la vida corporativa solía ser predecible. Uno ascendía en la escala profesional, adquiriendo más prestigio y salarios más altos a cada paso. Luego, cuando se tenía poco más de 60 años, había una fiesta de jubilación el viernes por la tarde, tal vez un reloj de oro, y eso era todo. Al día siguiente, el mundo de las reuniones, los objetivos, las tareas y otras ocupaciones se desvanecía. Si uno estaba moderadamente inquieto, podía jugar al bridge o ayudar con los nietos. Si no, había crucigramas, televisión y una manta.

Aunque la estimulación intelectual tiende a mantener a raya la depresión y el deterioro cognitivo, muchos profesionales del sector tecnológico se jubilan en la fecha más temprana recomendada para dejar espacio a la generación más joven, admitiendo que no sería realista mantener su ventaja en el campo. Aún así, renunciar significa dejar el centro del escenario: el ocio te da todo el tiempo del mundo pero tiende a marginarte porque ya no estás en el juego.

Las cosas han cambiado. La esperanza de vida es cada vez más larga. Es cierto que, aunque los años crepusculares posteriores a la jubilación se alargan, no tienen por qué conducir al aburrimiento ni a una vida sin sentido. Una vez que uno se jubila después de 32 años como abogado en el Banco Mundial, podrá comenzar a dividir su tiempo entre la fotografía y buscar en los mercados de pulgas una colección de música americana. No se tiene por qué faltar al trabajo ni sufrir por falta de propósito. Si ya no se es jefe del hospital, uno puede unirse a Médicos Sin Fronteras para períodos ocasionales, enseñar o ayudar en una clínica local. La autoestima y el crecimiento personal pueden derivar de muchos lugares, incluido el trabajo sin fines de lucro o la tutoría de otros sobre cómo montar un negocio.

Pero, ¿puede algo realmente reemplazar el marco y el entusiasmo de ser parte de la acción? Uno puede tener una agenda repleta, sin plazos, reuniones ni hojas de cálculo, y prosperar como consumidor de sesiones matinales de teatro, exposiciones de arte y lecciones de bádminton. Los pasatiempos están muy bien para muchos. Pero para las personas extremadamente motivadas, pueden resultar inútiles e incluso un poco vergonzosas.

Esto se debe a que hay profundidad en ser útil. Y la emoción, incluso en dosis significativamente más bajas que las típicas al principio de una carrera, puede actuar como un suero antienvejecimiento. Cada vez que le dicen al señor Armani que se jubile y disfrute de los frutos de su trabajo, él responde “de ninguna manera”. En cambio, está claramente entusiasmado por estar involucrado en el funcionamiento del negocio día a día, aprobando cada diseño, documento y figura.

En “Seinfeld”, otro programa de televisión de los años 1990, Jerry va a visitar a sus padres estadounidenses de clase media que se mudaron a Florida cuando se jubilaron, y cena por la tarde. “¡No me voy a obligar a comer un bife a las 4:30 solo para ahorrar un par de dólares!” protesta Jerry. Cuando Bartleby entró al mercado laboral, asumió que cuando llegara el día, ella también sería una jubilada con una camisa de color pastel optando por la “oferta para madrugadores”. Un cuarto de siglo después, esta columnista de 48 años espera escribir para The Economist dentro de décadas, incluso si acude a sus entrevistas con el apoyo de un andador. Después de todo, Seinfeld sigue fuerte a sus 69 años. Pero habría que preguntarle de nuevo en 21 años.

Por Bartleby.

The Economist