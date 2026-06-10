El tratamiento no invasivo que elimina toxinas de los riñones y el hígado

¿Pueden las toxinas acumuladas en el cuerpo eliminarse a través de los pies? Ese es el objetivo que persigue el pediluvio iónico, una terapia alternativa que promete, mediante un baño de pies con un dispositivo especial, quitar todo tipo de toxinas e impurezas.

Diferente a los pediluvios con agua tibia, burbujas y aroma refrescante, este despierta curiosidad por los distintos colores que va tomando el agua a medida que la sesión avanza. Amarillo, naranja, rojo con partículas, negro y marrón son los más usuales y tienen un por qué. En el caso del primero, alegan, representa la eliminación de toxinas que vienen de los riñones, vejiga o próstata; el naranja representaría a lo proveniente de las articulaciones; y el marrón, el hígado.

La magia radica en la máquina ionizadora que se coloca dentro de la bacha en la que están los pies. Esta emite una corriente eléctrica de bajo voltaje para cargar los átomos de las moléculas de agua. Así, los átomos cargados atraerían y neutralizarían las toxinas negativas del cuerpo que luego quedan dando vuelta en el agua.

Pablo Diaz, ingeniero y director de Ion Detox Global −empresa pionera en Argentina en investigación y recopilación de experiencias en procesos iónicos, energía escalar y ondas rife−, explica que es un procedimiento seguro, confiable y no invasivo. Respecto del dispositivo que se usa, informa que no es un aparato médico y que es de venta libre.

“Durante los 30-45 minutos que dura el pediluvio, la persona sumerge los pies en agua y sal y la fuente con electrodos inicia un proceso de détox −no instantáneo, aclara− que genera una ionización del líquido”, relata.

De acuerdo con Diaz, el pediluvio iónico es un procedimiento seguro, confiable y no invasivo Shutterstock

Las impurezas resultantes del procedimiento y la coloración que emanan, explica Diaz, tienen que ver con la diferencia que hay en la acidez o en el pH de los distintos órganos. “Por eso que el mismo tratamiento y equipamiento da resultados diferentes dependiendo de la persona”, indica.

Ruphy Guardians de Sammasati, especialista en pediluvio iónico y acompañante de bienestar, agrega sobre el proceso de desecho: “La frecuencia eléctrica de los patógenos o toxinas es muy baja, por lo que se vuelve fácil eliminarla vía pies”.

Diaz destaca que los equipos no desintoxican, sino que son herramientas de aporte de electrones para que el cuerpo se complete energéticamente y cumpla sus funciones détox naturales.

Eficacia cuestionada

A pesar de los múltiples beneficios del tratamiento que alegan sus adeptos, las investigaciones académicas no respaldan con evidencia sus dichos.

En un estudio publicado en el Journal of Environmental and Public Health en 2012, los investigadores analizaron en profundidad este tipo de baño de pies y descubrieron que los niveles de toxinas en el cuerpo no se reducían. ¿Entonces por qué cambia de color el agua? Según los expertos de la Clínica Cleveland de los Estados Unidos, es sencillo: Las impurezas presentes en el agua (especialmente la de la canilla) suelen reaccionar al proceso de ionización y le dan un tinte. “La corrosión del metal en el aparato también puede contribuir a ello”, agregan.

Sobre esto Diaz es contundente: “Esas afirmaciones están basadas en el uso de equipos que no constituyen un pediluvio iónico como tal, sino que son equipamientos de pura electrólisis que no dan ningún aporte de electrones al usuario y solo descomponen y ensucian el agua”.

Además de proporcionar una sensación de relajación y détox, Diaz y Guardians de Sammasati enumeran los siguientes como efectos típicos del pediluvio: desinflamación, disminución de dolores articulares, mayor energía y mejor calidad en el descanso. “Es fantástico ver cuando en una primera sesión el agua se pone muy turbia y cuando esa misma persona repite el procedimiento algunas veces más, el color se aclara”, finaliza Guardians de Sammasati.