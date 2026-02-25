¿Se puede eliminar el herpes labial para siempre?

Los expertos explican lo que recomiendan y lo que no para erradicarlo y aliviar las molestias

Todo empieza con un cosquilleo en el borde del labio. Luego aparecen ampollas dolorosas llenas de líquido, que revientan, supuran, forman costra y finalmente sanan. Cada tanto, el ciclo se repite.

Las ampollas por herpes labial, también conocidas como “fuegos labiales”, se desarrollan tras una infección con el virus del herpes. La mayoría de las veces, la causa es el virus del herpes simple tipo 1 (HSV-1), que es distinto del tipo que suele provocar herpes genital.

Para muchas personas, estas lesiones son “antiestéticas y dolorosas”, explicó la doctora Christine Johnston, profesora de enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Además, son muy comunes: aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos tiene HSV-1.

¿Qué causa el herpes labial?

El virus del herpes es “muy contagioso”, advirtió el doctor Dean Blumberg, jefe de enfermedades infecciosas pediátricas en UC Davis Health. Se transmite por contacto cercano con alguien infectado, como besos o compartir comida o bebidas.

Y no siempre es fácil saber quién puede contagiar, agregó Blumberg. Algunas personas pueden transmitir el virus sin tener una ampolla visible.

Si te infectás, puede que no desarrolles un herpes labial enseguida o incluso nunca. Según Johnston, pueden pasar años antes de un primer brote, o puede que jamás aparezca.

Pero una vez que las ampollas comienzan, el virus puede causar brotes de por vida. La frecuencia varía de persona a persona: algunos tienen una ampolla al año, mientras que otros pueden sufrirlas varias veces en el mismo período.

¿Cuál es el mejor tratamiento para el herpes labial?

La mayoría de los fuegos desaparecen solos en aproximadamente una semana, dijo Blumberg.

Sin embargo, los médicos suelen recomendar antivirales orales con receta, como aciclovir, valaciclovir o famciclovir. Según Blumberg, estos medicamentos son muy efectivos y, si se toman lo antes posible (por ejemplo, ante el primer cosquilleo o sensibilidad en la boca), pueden disminuir el dolor y acortar el tiempo de recuperación. En algunos casos, incluso pueden evitar que la ampolla se forme.

Si sufrís seis o más ampollas al año, tu médico puede sugerir terapia antiviral supresiva, que consiste en tomar un antiviral todos los días para reducir la cantidad, la gravedad y la duración de los brotes. También podría disminuir las probabilidades de contagiar el virus a otros.

Muchos tratamientos tópicos de venta libre, como los que contienen docosanol, aseguran curar el herpes labial rápidamente, a veces en tan solo dos días y medio. Sin embargo, los médicos consultados no los recomendaron.

Según la doctora Cindy Wassef, dermatóloga del Hospital Universitario Robert Wood Johnson en Nueva Jersey, los medicamentos tópicos son menos efectivos que los antivirales orales, ya que no penetran en las células nerviosas donde el virus permanece latente y no atacan la causa del problema.

Aun así, algunos productos de venta libre pueden ayudar a aliviar el dolor mientras el herpes sana, como cremas con corticoides, anestésicos tópicos y analgésicos como paracetamol o aspirina.

Blumberg también sugirió evitar alimentos ácidos, como cítricos o vinagre, ya que pueden hacer que la ampolla arda más. En cambio, las bebidas frías pueden aliviar el malestar.

¿Se pueden curar los fuegos por herpes labial?

Aunque los episodios individuales sanan, el virus sigue en el cuerpo, por lo que siempre existe el riesgo de nuevos brotes, explicó Wassef.

“El HSV-1 es una infección crónica”, agregó Johnston. “Por ahora, no hay cura.”

Sin embargo, sí se sabe que ciertos factores, como la exposición al sol, desencadenan los brotes, es posible evitarlos, por ejemplo, usando protector solar o bálsamo labial con un SPF de al menos 30.

Los científicos están trabajando en una vacuna contra el herpes, aunque según Johnston, aún está en fase temprana de investigación y pruebas. La mayoría de los avances se han centrado en el herpes genital, causado principalmente por el HSV-2, pero en el futuro podrían aplicarse a los fuegos labiales.

También se están explorando terapias genéticas para modificar el ADN del virus dentro del cuerpo. Un estudio de 2024 demostró que, al inyectar ratones con moléculas de edición genética, se eliminó el 90% del virus del herpes labial y el 97% del herpes genital. Aunque los resultados son prometedores, aún se necesita más investigación.

Por ahora, la única manera de prevenir los fuegos es evitar el contagio del virus, pero según Johnston, esto es prácticamente imposible para muchas personas, ya que “es un virus extremadamente común”.