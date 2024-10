“Ya existen medicamentos capaces de enlentecer el envejecimiento”, según Conrado Estol

Escuchar

A horas de las esperadas presentaciones de Paul McCartney el sábado 5 y el domingo 6 de octubre en el Estadio de River Plate se dieron a conocer los ‘indispensables’ del músico para mantenerse en forma: menús vegetarianos para él y su esposa Nancy Shevell, así como también para el resto de su equipo. En la lista de pedidos del británico se incluyen frutas y verduras de estación además de 50 filetes de “pollo falso”, 60 salchichas vegetarianas, hamburguesas veganas, tofu y arroz integral.

Su interés por tener un estilo de vida saludable exhibe la creciente tendencia social sobre la longevidad y los cuidados que hay que tener para lograr una expectativa de vida alta que vaya acompañada de una mejora en la calidad de vida. Sobre ese punto, Conrado Estol, médico neurólogo y presidente de la Asociación Argentina de Salud, Calidad de Vida y Longevidad se explayó en LN+: “La longevidad es el tema candente del momento. Algunos estudios genéticos dicen que el límite de edad podría llegar a 115 años mientras que otros señalan que se podría extender a 1000″.

En adición, reveló que dada la relevancia que cobró el tema en la actualidad “hay miles de millones de dólares invertidos en laboratorios que se dedican a tratar de frenar el minutero del reloj biológico para que las células no envejezcan”. Respecto a ese tema aclaró que no es lo mismo la edad cronológica (es decir, la cantidad de años que se tienen) que la biológica (el estado de las células). “Hoy nos importa saber cómo están las celulas que, naturalmente, se desgastan con el tiempo y qué es lo que tenemos que hacer para combatir ese envejecimiento”, dijo a la par que adelantó que ya existen medicaciones capaces de enlentecer el envejecimiento en seres humanos.

¿Cómo se sabe esto? Mediante pruebas de saliva ya que, según explicó Estol esta contiene toda la información genética de una persona. “Enviás tu saliva, ven cuán lastimado está el ADN y gracias a esos resultados pueden calcular la edad biológica”, explicó. El resultado dependerá de cuánto se haya dañado el ADN con las malas costumbres y con un estilo de vida inadecuado. De manera contraria, un estilo de vida saludable que implique una buena nutrición, ejercicio físico, meditación, control del estrés y un buen descanso evita la metilación del material genético.

McCartney, Ringo Starr o Mick Jagger –todos artistas mayores de 80 años– son claros ejemplos que ponen de manifiesto cómo funcionan las curvas del envejecimiento. “A los 20 años la gente envejece, pero no se nota una diferencia sustancial. Ya a los 60 se empieza a notar cómo por ejemplo, un Joe Biden que tiene la misma edad que Mick Jagger manifiesta una divergencia en su curva de envejecimiento en función de la diferencia en su estilo de vida”, informó.

Longevidad: ¿depende del estilo de vida o la genética?

Para responder la pregunta del millón Estol explicó que la genética representa solamente un 25% de la longevidad. Los millennials y los Gen Z (menores de 40 años) –citó– son quienes más invierten hoy en el hemisferio norte en lo que implica tener una buena vejez. “Se dieron cuenta de que hay personas de 90, 95 y 100 años que les cuesta moverse, que no tienen fluidez para hablar y no quieren llegar así a esa edad, quieren estar impecables”, advirtió.

En lo que refiere a las facultades cognitivas declaró: “Tenés la mochila en la espalda y la empezás a cargar desde que nacés. Los niños tienen que escuchar 30 millones de palabras antes de empezar el colegio y para eso deben participar de las conversaciones, no solo escucharlas”.

También agregó que escuchar cierto tipo de música tiene la capacidad de bajar la presión arterial. “No es que solo hay que escuchar Mozart, se comprobó que escuchar Los Beatles o Rolling Stones bajan sustancialmente los niveles de presión arterial”. A su vez, acompañó sus delcaraciónes con un dato contundente: 1 de cada 3 personas no saben que son hipertensas.

La nutricion es un factor fundamental si se quiere mejorar la expectativa y la calidad de vida, pero aunque sea una indicación que se repite constamentente hay gente que no la adopta. “En la reivsta cientifica The New England Journal se publicó hace meses un trabajo en el que se evaluaron diversas dietas populares en aproximadamente 13 millones de personas y como resultado concluyeron que la dieta mediterránea es la más beneficiosa para la salud”.

En síntesis, dijo que la fórmula nutricional ideal es: comer comida, poca y que preferentemente sean plantas. “Lo que tenga exceso de etiquetas indica que más que comida se trata de ultraprocesados”, declaró. Sucesivamente agregó que alimentos como los frutos rojos, las ciruelas y los tés contienen propiedades antioxidantes que entran en las células y activan las proteínas que rejuvenecen.

“El ejercicio no es opcional”, sentenció. “Queda claro hoy en día que un examen de fuerza del puño y de las piernas es predictivo de muerte. Cuando ves a alguien de 80 años que dice ‘ya estoy grande, no voy a hacer ejercicio o me voy a lastimar’ es cuando más tienen que hacer actividad física porque sino se pierde proteína de forma exponencial”, concluyó.

