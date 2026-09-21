Warren Buffett, inversor: “Solo cuando baja la marea se descubre quién ha estado nadando desnudo”

Hay momentos en la vida en los que las apariencias dejan de ser suficientes. Mientras todo marcha bien, es posible ocultar errores, debilidades o decisiones que parecían funcionar. Pero cuando las circunstancias cambian, aquello que permanecía escondido puede quedar expuesto. Warren Buffett resume esta idea en una de sus frases más conocidas: “Solo cuando baja la marea se descubre quién ha estado nadando desnudo”.

La reflexión cobra especial interés cuando Berkshire Hathaway anunció que Warren Buffett deja la presidencia de la compañía, cargo que ocupaba desde 1970. El empresario fue nombrado presidente emérito y continuará como integrante del consejo de administración, desde donde seguirá aportando su experiencia y perspectiva.

Warren Buffett, de 96 años, había dejado a finales de 2025 el puesto de director ejecutivo, que ocupó durante décadas. Ahora, su hijo Howard G. Buffett, integrante del consejo desde 1993, asumirá la presidencia de Berkshire Hathaway.

La frase de Warren Buffett utiliza una imagen sencilla para explicar una situación mucho más profunda. Cuando la “marea” está alta, todos parecen estar en una posición segura. Sin embargo, cuando el agua retrocede, se puede comprobar quién realmente estaba preparado y quién dependía de unas condiciones favorables para sostener su posición.

Llevada a la vida cotidiana, la reflexión puede aplicarse a las finanzas, los negocios e incluso a las decisiones personales. Los períodos de abundancia pueden hacer que determinadas estrategias parezcan exitosas, pero las dificultades permiten comprobar qué tan sólidas eran realmente.

Para Warren Buffett, la prudencia y la capacidad de comprender los riesgos han sido elementos centrales de su filosofía como inversor. Su trayectoria al frente de Berkshire Hathaway estuvo marcada precisamente por la búsqueda de compañías y decisiones que pudieran resistir diferentes escenarios económicos.

El significado de la frase de Warren Buffett

La “marea” representa las circunstancias favorables, mientras que su descenso simboliza una crisis, una pérdida o cualquier situación que elimine las condiciones que ayudaban a mantener una apariencia de estabilidad.

Por eso, la enseñanza de Warren Buffett no se limita al mundo de las inversiones. Una persona puede parecer preparada mientras todo funciona correctamente, pero los momentos complicados muestran qué decisiones estaban respaldadas por una base sólida.

El multimillonario Warren Buffett también dijo: “Hoy hay alguien sentado a la sombra porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo” NICHOLAS KAMM - AFP

La frase también puede entenderse como una invitación a no confundir buenos resultados temporales con verdadera fortaleza. Cuando las condiciones cambian, las decisiones tomadas con preparación y prudencia tienen mayores posibilidades de demostrar su valor.

Más frases de Warren Buffett

“Hoy hay alguien sentado a la sombra porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo”.

“Se necesitan 20 años para forjar una reputación y cinco minutos para arruinarla. Si lo piensas bien, harás las cosas de otra manera”.

“El riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo”.

“Las cadenas del hábito son demasiado ligeras para sentirlas hasta que son demasiado pesadas para romperlas”.

“El precio es lo que pagas. El valor es lo que obtienes”.

“Cuando una gerencia con fama de brillante se hace cargo de un negocio con fama de tener malos resultados económicos, es la reputación del negocio la que permanece intacta”.

“Regla número 1: Nunca pierdas dinero. Regla número 2: Nunca olvides la regla número 1″.

“Es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa regular a un precio maravilloso”.

“Compro trajes caros. Simplemente me quedan mal”.

Por Oscar Guerrero