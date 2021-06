“El fallecimiento de Maradona me desprestigia día a día”, dijo, entre lágrimas, el psicólogo bajo sospecha

Se acercaba el final de su declaración indagatoria. Llevaba más de siete horas de exposición cuando, ante una pregunta de sus abogados defensores, el psicólogo Carlos Díaz afirmó categóricamente: “Bajo ningún punto de vista formé parte de ningún plan delictivo para matar a Diego Maradona. Desde ese momento todo ha sido caótico en mi vida. El fallecimiento de Diego me desprestigia día a día. Me duele profundamente que alguien pueda creer que existió un plan para matar a una persona. Claramente no tuve ningún tipo de rédito con la muerte”. En ese momento, “Charly” Díaz, imputado por homicidio simple con dolo eventual, un delito con penas de entre 8 y 25 años de cárcel, se puso a llorar, lo que obligó a un “breve” cuarto intermedio.

Cuando logró tranquilizarse, Díaz, que atendió a Maradona entre fines de octubre pasado y el día de su muerte, el 25 de noviembre último, respondió una decena de preguntas más para, entonces sí, dar por finalizada la audiencia.

La diligencia, que se celebró en la Fiscalía General de San Isidro, había comenzado con la descripción de la imputación que le hicieron los fiscales generales adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra. Antes de comenzar a responder las preguntas de los representantes del Ministerio Público, Díaz, de 29 años, hizo una descripción de su carrera profesional. El psicólogo sostuvo que se recibió en 2016 en la Universidad del Salvador con Diploma de Honor, contó que se especializó en adicciones y resaltó su trabajo en barrios vulnerables.

Sostuvo que vio por primera vez a Maradona el 26 de octubre pasado, convocado por el abogado y representante del astro, Matías Morla, para que hiciera una evaluación del consumo problemático de alcohol del por entonces DT de Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Me convoca por mi especialización en adicciones”, afirmó Díaz. Cuando los fiscales le preguntaron al psicólogo quién o quiénes y de qué forma le pagaron por sus servicios, el psicólogo sostuvo: “El día que fui a ver a Maradona por primera vez Morla me dijo que estableciera mis honorarios. Y siendo completamente sincero, cuando vi a Maradona vi a mi papá transitando un episodio similar, y le dije a Morla que no quería cobrar nada. Que me abocaba a trabajar y que quería dar una mano. No percibí ningún tipo de honorario”.

Maradona murió el 25 de noviembre pasado en una casa del barrio cerrado San Andrés, de Benavídez, Tigre. Había sido trasladado a esa vivienda dos semanas antes, después de haber sido operado hematoma subdural en la cabeza.

Carlos Diaz el psicólogo de Maradona al llegar a la Fiscalía General de San Isidro Alejandro Guyot

“Maradona era consciente de que tenía que realizar un cambio” , dijo Díaz sobre su paciente. El psicólogo es defendido por los abogados Diego Olmedo y Paola Carluccio. Ante una pregunta de sus defensores acerca de “si el hecho de que, según la autopsia, Maradona no haya tenido ni drogas ni alcohol en su cuerpo es revelador de un tratamiento que venía siendo exitoso o no”, el imputado respondió: “Un día limpio para un paciente que venía en carrera de consumo es una eternidad. Indudablemente que Diego no haya consumido alcohol ni otras drogas habla de una adherencia al tratamiento. Siempre teniendo en cuenta que todo tratamiento en adicciones implica un camino sinuoso para abordar esta enfermedad crónica, pero sin dudas que desde mi lugar de psicólogo, especialista en adicciones, se logró el consumo cero”.

No fue la única oportunidad en la que Díaz hizo referencia al “consumo cero”. Antes de que comenzaran las preguntas, el psicólogo sostuvo: “Más allá de la tristeza enorme por el fallecimiento de Maradona quiero destacar que luego de décadas de sufrimiento y esclavitud con los consumos, él pudo finalizar su vida libre de todo tóxico y comprendiendo que otra manera de vivir era posible”.

Díaz fue el quinto imputado en ser indagado. Mañana será el turno de la psiquiatra Agustina Cosachov y el lunes próximo, del neurocirujano Leopoldo Luque.

Los fiscales ya indagaron a los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid; al coordinador de enfermeros de la empresa Medidom, Mariano Perroni, y a la médica Nancy Forlini, gerenta del área de Cuidados Domiciliarios de la empresa prepaga Swiss Medical.