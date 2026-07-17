A menos de 48 horas de la final del Mundial, ordenaron el bloqueo de 537 sitios de apuestas online ilegales

A menos de 48 horas de que la Argentina y España jueguen la final de la Copa Mundial 2026 de fútbol, la Justicia ordenó bloquear 537 sitios de apuestas online ilegales. El partido, sin dudas, podría generar que apostadores cayeran en la trampa de los casinos ilegales que no están habilitados.

“La investigación permitió advertir que estos sitios, además de desarrollar actividad al margen del marco regulatorio, carecen de los controles y certificaciones exigidos para garantizar la transparencia de los juegos y la aleatoriedad de sus resultados. Asimismo, se verificó que muchas de estas plataformas presentan serias deficiencias en sus mecanismos de identificación de usuarios, posibilitando el acceso de menores de edad y favoreciendo su temprana exposición al juego online, con los riesgos y consecuencias que ello implica”, explicaron a LA NACION fuentes de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del fiscal Patricio Ferrari.

La investigación de la Ufeic, explicaron los voceros consultados, comenzó tras una presentación de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (Cascba).

El bloqueo fue ordenado por el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, tras un pedido del fiscal Ferrari. La implementación de la medida está a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

“La investigación reveló modalidades de funcionamiento en las que las posibilidades reales de retiro de premios o ganancias resultan significativamente limitadas, circunstancia que agrava el perjuicio económico sufrido por los usuarios”, dijeron las fuentes consultadas.

Desde la Ufeic destacaron que “las organizaciones detrás de estas plataformas suelen captar a adolescentes y jóvenes para desempeñarse como ‘cajeros’ o intermediarios en la operatoria, ofreciéndoles pequeñas comisiones e incorporándolos progresivamente a estructuras delictivas vinculadas a la explotación clandestina del juego”.

En abril pasado se habían bloqueado 251sitios de apuestas ilegales Collage

Y, según un comunicado de prensa, el fiscal Ferrari resaltó la relevancia del trabajo articulado entre organismos públicos y privados, especialmente con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, y señaló que la cooperación interinstitucional constituye una herramienta indispensable para enfrentar el crecimiento de las apuestas ilegales y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos asociados a estas plataformas.

“El bloqueo de sitios constituye una medida dinámica, que requiere un monitoreo permanente debido a la constante aparición de nuevas plataformas ilegales, por lo que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para neutralizar su funcionamiento”, dijeron fuentes judiciales.

En abril pasado, también a pedido de la Ufeic se habían bloqueado 251 sitios de apuestas ilegales, como informó LA NACION en su momento.