Sobreseyeron a la actriz y empresaria gastronómica que atropelló y mató a un turista brasileño en Recoleta

La Justicia sobreseyó a Patricia Scheuer, la actriz y empresaria gastronómica que en el primer día de 2025 atropelló y mató a un turista brasileño e hirió a su pareja en el barrio porteño de Recoleta. En las últimas horas, la Cámara del Crimen confirmó el sobreseimiento que en primera instancia había dictado el juez Martín Peluso, el 20 de mayo pasado.

Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. “Tras excluir todas aquellas condiciones que podrían haber afectado el manejo diligente del vehículo por parte de la encausada y, en consecuencia, haber tenido injerencia en el resultado, corresponde señalar que, en aplicación del principio lógico del tercero excluido, subsiste en autos, como única explicación compatible con la evidencia reunida, la posibilidad de que ella, mientras conducía el vehículo por la avenida Del Libertador, aproximadamente a la altura del Museo de Bellas Artes, haya experimentado un episodio epiléptico focal que, durante por lo menos 20 segundos, alteró de manera significativa su capacidad de autodeterminación”, se sostuvo en el fallo firmado ayer por los jueces Pablo Lucero y Rodolfo Pociello Argerich, integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Y se agregó: “Tal estado, aun sin permitir afirmar una cancelación absoluta de la conciencia, sí resulta idóneo para excluir la existencia de un control finalista del auto, impidiéndole ajustar voluntariamente su comportamiento a la realidad y derivando en las lesiones graves sufridas por Cleusa Adriana Nunes Pombo y el fallecimiento de Fernando Pereira De Amorim Junior. Descartadas todas las demás causales alternativas del suceso, la ausencia de acción se erige como la única conclusión jurídicamente sostenible”.

Tras conocer la decisión del tribunal de alzada, que confirmó el sobreseimiento de su asistida, el abogado Alfredo Huber, dijo a LA NACION: “Se pudo reconstruir lo que pasó y cuál fue la causa del accidente. Patricia lamenta lo que pasó, fue una desgracia. Fue un drama para todos”.

Los jueces Lucero y Pociello Argerich intervinieron en el expediente después de la apelación que presentaron los representantes legales de Nunes Pombo y de Gabriel Colla de Amorim, el hijo de la víctima mortal.

El vídeo de cómo la actriz atropelló y mató a un turista brasileño

El trágico hecho, como se dijo, ocurrió la mañana del 1° de enero de 2025 a las 10.43 en la avenida del Libertador y la intersección con la avenida Alvear, en el barrio de Recoleta, cuando Scheuer “perdió el dominio” de su auto Nissan Kicks oscuro, “se subió al cordón” y embistió a las víctimas que “se encontraban paradas sobre la vereda frente a la senda peatonal en la venida del Libertador, esperando la habilitación del semáforo para cruzar, arrastrándolas hasta su posición final en la vereda contraria de la avenida Alvear, lo que provocó lesiones de gravedad en ambos”.

Nunes Pombo sufrió una “contusión cerebral, múltiples fracturas de clavícula, costillas y mano derecha”. Pereira De Amorim Junior tuvo politraumatismos y desgarros viscerales con hemorragia interna y externa, “compatibles con arrollamiento por accidente vehicular y que han tenido entidad suficiente para producir su fallecimiento inmediato, sin posibilidad de sobrevida”, según el expediente judicial.

La empresaria gastronómica estuvo detenida 24 horas. Fue excarcelada después de ser indagada por los delitos de homicidio culposo y lesiones. En su primera indagatoria sostuvo que no recordaba nada de lo que pasó y que, de repente, le “explotó” el airbag.

En una ampliación de la declaración indagatoria, Scheuer aportó los nombres de los profesionales médicos que la atendieron de un vahído similar al que dijo haber sufrido el día de la tragedia.

El episodio “fuera de lo común” anterior, según surge en el expediente judicial, había ocurrido en julio de 2024. “Un día me encontré en un pasillo de mi casa sin saber cómo había llegado hasta ahí. Nunca me pasó de sentirme así, como perdida. Pensé en Alzheimer, pensé en demencia”, dijo la empresaria al ampliar su declaración indagatoria.

Tras ese episodio, consultó especialistas. Le indicaron la realización de dos electroencefalogramas y una resonancia magnética, estudios que efectuó entre agosto y septiembre de 2024. “Tras los resultados, los profesionales que la trataron no advirtieron anormalidad alguna ni le recomendaron abstenerse de conducir”, se dejó constancia en la causa.

Entonces, el juez Lucero en su voto afirmó: “Estimo que la imputada obró de modo diligente y dentro de sus posibilidades, acudiendo oportunamente a los expertos señalados, quienes no le indicaron anomalía alguna. En definitiva, Scheuer, al momento del evento, no sabía de la patología neurológica que la aquejaba, de modo que este desconocimiento excluye cualquier deber objetivo de cuidado adicional y, a la vez, impide atribuirle una conducta u omisión previa que pueda adquirir relevancia jurídico penal en la producción del resultado. Más aún, el diagnóstico de epilepsia focal de causa estructural fue efectuado con posterioridad a la ocurrencia del siniestro".