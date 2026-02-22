A un año de la desaparición de Lian Flores hay una pista de que podría haber sido visto en Bolivia

CÓRDOBA.- Un año se cumple este domingo 22 de febrero de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide el niño que tenía 3 años cuando fue visto por última vez en su casa, en horas de la siesta, en un sector rural de Ballesteros Sud en esta provincia. El aniversario se da cuando faltan solo cinco días para que comience el juicio por otro menor desaparecido, Loan Danilo Peña. La diferencia entre ambos casos es que en el de Lian no hay imputados y tampoco la familia está bajo sospecha.

Carlos Nayi, abogado de la familia, reveló a LA NACION que en los últimos días se realizaron procedimientos en Perú y en Bolivia: “Habría datos de que Lian podría haber sido visto en un lugar de Bolivia. La hipótesis de trata de personas es la que toma más fuerza, pero no hay todavía certeza alguna”.

El padre de Lian junto a los investigadores en la casa familiar Marcelo Manera - LA NACION

Elías Flores y Plácida Soraire, padres de Lian y de otros cinco hijos, transitan una angustia permanente y siguen pidiendo por la aparición de su hijo, “vivo o muerto”. Viven en un cortadero de ladrillos, donde trabajan, y nunca dejaron de pedir justicia. Mañana, lunes, a las 20:30 en Ballesteros Sud habrá una marcha con ese reclamo.

El sábado 22 de febrero de 2025, los padres -según declararon- se acostaron a dormir la siesta y Lian se quedó con sus hermanos jugando. Cuando se despertaron ya no lo encontraron. “No estaba bajo el tractor donde suele jugar, tampoco en el pastizal”, afirmaron entonces. A las 19, hicieron la denuncia policial.

Búsqueda de Lian Gael Flores Soraide de 3 año en la zona rural de Ballesteros, Córdoba Marcelo Manera

La causa se tramita en dos fueros, el provincial y el federal, que interviene ante la sospecha de un posible caso de trata de personas. La decisión fue no descartar ninguna hipótesis. Hace un mes la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville difundió una imagen actualizada de Lian. Con Inteligencia Artificial se realizó una reconstrucción facial con progresión de edad. La intención es facilitar su reconocimiento para el caso de que alguien pudiera aportar datos.

Además, sigue vigente la recompensa de $40 millones ($20 millones aporte el Gobierno provincial y $20 millones la Nación) para quienes acerquen información. La cifra se actualizó a fines del año pasado ante el pedido de la Justicia y de la querella. Hay una persona imputada por aportar datos falsos con la intención de hacerse del dinero, según confirmaron fuentes judiciales a este diario.

La investigación

Apenas desapareció Lian -cuando en la Argentina todavía la sociedad seguía el día a día del caso Loan- se activó el Alerta Sofía y se desplegaron amplios operativos de rastrillaje en la zona rural donde vivía. De esos rastrillajes participaron policías, bomberos, perros, drones y helicópteros.

Además, por supuesto, se tomaron declaraciones a familiares, vecinos y conocidos y se peritaron diferentes elementos y teléfonos móviles aunque nunca se encontraron rastros concretos del niño, salvo el pantalón corto azul que llevaba puesto que apareció al día siguiente en la puerta de la casa.

Al inicio, se pensó que podía haber tenido un accidente en la zona donde jugaba, pero tampoco allí hubo resultados. “Lian desaparece y desde entonces se rastrilló la ‘zona cero’, 4000 metros que incluyen campos de soja, de maíz, hornos de ladrillo y 14 viviendas dispersas. Todo se rastrilló palmo a palmo. Puedo decir que se ha puesto todo y se sigue poniendo todo para encontrarlo".

La fiscal durante la búsqueda de Lian Marcelo Manera - LA NACION

En el arranque de la búsqueda su padre dio a entender que podría haber sido secuestrado como parte de un ajuste de cuentas. “Pido que aparezca por favor. No sé si será alguna venganza o qué se yo pero que aparezca mi niño, porque es un niño tranquilo, el más tranquilo de la familia, inteligente, habla, camina, juega”, afirmó entonces y mencionó, igual que sus vecinos, la presencia de una camioneta blanca.

La camioneta VW Amarok fue secuestrada, al igual que el celular de su dueño y quien la conducía, quien se presentó espontáneamente a la Justicia. El hombre, boliviano como los padres de Lian, tiene un proceso por trata de personas y había trabajado con la familia del menor en 2021. No se le hallaron elementos que lo comprometieran con la causa.

También en esos primeros días se analizó una pista que apuntaba a una curandera. La mujer de 74 años había estado en la casa de la familia Flores pero ese mismo sábado había viajado desde la ciudad de Córdoba en ómnibus a Jujuy. Una comisión policial fue a Perico, se retiraron teléfonos y ropa que fueron peritados. Todo arrojó resultado negativo.

Lian Gael Flores Soraire, el niño de 3 años de Córdoba, está desaparecido desde el 22 de febrero del año pasado Marcelo Manera - LA NACION

El fiscal jujeño José Blanco, quien estuvo a cargo del operativo, afirmó que la mujer detalló que había estado entre el 14 y el 22 de febrero en Córdoba, donde hace trabajos de curanderismo a gente de la comunidad boliviana, quienes no solo le pagan sino que muchos le donan ropa, que ella lleva a Jujuy para entregar a quienes más necesitan. Así explicó el “bolso grande” con el que se movilizó.

El último elemento relevante que se incorporó a la causa fue el análisis de los teléfonos de dos vecinos de los Flores, de 21 y 16 años, cuyos celulares habían sido secuestrados en febrero del año pasado. Cuando su contenido terminó de ser peritado, los investigadores encontraron material de abuso y explotación sexual infantil.

“Es material de abuso sexual infantil-confirma Nayi- Muy condenable lo hallado, pero no hay elementos claros que permitan vincularla con el hecho de la desaparición de Lian".