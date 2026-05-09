En qué canal pasan Talleres vs. Belgrano hoy, por el Torneo Apertura 2026

Este sábado, desde las 16.30, Talleres y Belgrano se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Darío Herrera, se disputa en el estadio Mario Alberto Kempes y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La T se clasificó a la primera instancia de eliminación directa tras quedar cuarto en el Grupo A con 26 puntos, producto de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Viene de empatar 1 a 1 con Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril por los goles de Rick -T- y Cristian Tarragona -U-. Acumula cuatro partidos consecutivos sin derrotas, por lo que buscará estirar su buen presente ante su eterno rival.

El Pirata, por su parte, avanzó de ronda en el quinto puesto de la zona B con 26 unidades, misma cantidad que Gimnasia de La Plata pero con mejor diferencia de gol (+4 contra 0). En la última jornada goleó 4 a 0 a Sarmiento de Junín, como local, gracias a las anotaciones de Francisco González Metilli, Lucas Suárez en contra, Ramiro Hernandes y Ramiro Tulián.

Belgrano no le gana a Talleres en un partido oficial desde 2006; quiere cortar la racha Copa Argentina

Talleres vs. Belgrano: cómo ver online

El clásico está programado para este sábado a las 16.30 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Talleres corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final, en el clásico de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.35 contra los 3.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Belgrano. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.92.

Las casas de apuestas ponen a Talleres como favorito al triunfo en el clásico ante Belgrano Talleres de Córdoba

Posibles formaciones