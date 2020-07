Imagen del álbum familiar de Gastón Velazquez, el joven que murió luego de estar cuatro horas en una ambulancia sin que lo trasladen. Crédito: Gentileza Familia Velazquez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2020 • 12:01

"Lo mataron, lo dejaron morir", afirma, con dolor e indignación Diego Velázquez. Su hermano Gastón, de 33 años, murió hace un mes y una semana, después de estar casi cuatro horas en una ambulancia sin ser traslado desde la puerta de su casa, en Villa Lugano, hasta un centro de salud.

Así lo denuncia su familia. Ahora el fiscal penal, contravencional y de faltas porteño Aníbal Brunet investiga si existió el delito de abandono de persona o si se trató de un caso de omisión de auxilio. Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales.

"La causa de la muerte nunca la vamos a poder conocer porque, pocas horas después del fallecimiento y con la autorización de la familia, el cuerpo fue cremado", sostuvo una fuente que participa de la investigación.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 24 de junio pasado. Gastón vivía en un departamento en avenida Escalada al 2500, en Villa Lugano, con su esposa Raquel Chaparro y su hermano Diego.

La familia, por medio del abogado Sergio Volman, denunció que Velázquez murió en una ambulancia de una empresa que presta servicios para la Obra Social de Agentes de Loterías y Afines de la República Argentina (Osalara).

"Están matando a la gente. Es terrible lo que pasó. Quiero que se haga Justicia para que el médico que no atendió a mi marido no trabajé más", sostuvo a LA NACION Raquel Chaparro, la esposa de Velázquez.

El fiscal Brunet, según fuentes judiciales, secuestró información de los dos teléfonos celulares del médico de la ambulancia que, según la familia, no atendió a Velázquez. También analizará los datos del sistema de geolocalización del vehículo para determinar si estuvo estacionado casi cuatro horas en la puerta del edificio como sostuvieron la esposa y el hermano del joven fallecido.

"La hipótesis investigativa se basa en determinar si se trató de un caso de abandono de persona o si hubo omisión de auxilio", explicó una fuente judicial.

Con el fiscal Brunet colabora el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires.

"Yo les pedía y le rogaba que lo atendieran pero el médico me decía que no podía hacer nada porque era sospechoso de ser Covid-19 positivo. Me decían que si pasaba algo la ambulancia está equipada para atenderlo, pero no hiciera nada y murió", dijo Chaparro.

Los primeros días de la investigación el fiscal Brunet se ocupó en determinar la identidad y el domicilio del médico que estaba en la ambulancia. Una vez que se lograron determinar dichas circunstancias se hizo un allanamiento, agregaron los informantes.