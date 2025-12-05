Una joven cordobesa fue asesinada en Alicante por su pareja en la casa que compartían

CÓRDOBA.- Oriana Rojas, de 29 años, y Leandro Ferreyra, de 34, dos cordobeses que vivían en la ciudad española de Alicante, habían comenzado a salir en 2015. Se casaron cinco años después y en 2023 fueron padres, cuando ya vivían en España. Hace pocos meses, después de problemas de pareja, habían decidido divorciarse. Estaban separados, pero vivían en el mismo departamento. Todo se convirtió en una tragedia.

“Tu hermana y yo estamos muertos”, le escribió Ferreyra a su cuñado por WhatsApp. El hermano de Rojas no perdió el tiempo y fue rápido hasta el departamento, donde descubrió el peor final: su hermana estaba muerta, había sido apuñalada en el pecho.

A Ferreyra lo encontró ahorcado en el balcón. Su sobrino, a esa hora, estaba en la guardería maternal.

“Mi hijo, cuando estaba acá en Córdoba, era un excelente chico. Eran inseparables con Oriana. Estaba desanimado por la separación. Se conocieron en Córdoba y llevaban cuatro años viviendo juntos en Alicante. Tenían una vida estable, trabajaban bien. Hace unos seis meses nos contó que se habían separado”, dijo Juan Carlos Ferreyra en declaraciones al canal El Doce.

No existían denuncias previas por violencia de género y ninguno de los dos estaba registrado en el Sistema VioGén, donde se realiza un seguimiento de las víctimas y sus agresores. Hoy en el Ayuntamiento de Alicante se realizaron tres minutos de silencio en homenaje a la joven cordobesa.

Según testimonios de amigos, el vínculo este año de la pareja empezó con problemas y después de varios meses de discusiones, Rojas y Ferreyra decidieron encarar los trámites de divorcio. En los hechos estaban separados, pero seguían compartiendo el departamento del barrio Carolinas Altas, en Alicante.

En España, Ferreyra realizaba tareas de mantenimiento y ella era empleada en la compañía Necomplus, una tecnológica focalizada en medios de pago electrónicos.

En los últimos tiempos Rojas posteaba en sus redes imágenes con su hijo y también algunas paseando por Alicante y mostrando su fanatismo por Talleres.

Oriana Rojas y Leandro Ferreyra vivían en Alicante, en España

En las redes sociales hay varias publicaciones donde la pareja mostraba su amor con fotografías y palabras.

El 16 de octubre de 2021, Ferreyra escribió: “6 años y 6 meses desde que empezó todo y te amo como el primer día!!”. Ella respondió: “Te amo mucho más!!! Gracias por tantos años, en qué momento pasaron no sé.. y todo lo que nos queda por vivir” y agregó unos emoji de corazones.

En redes también se expresó el hermano de Rojas: "Siempre fuiste y serás una mamá hermosa y la estrella más grande brillará siempre en mis ojos. Perdón por nunca antes haberte dicho cuánto te amo y lo mucho que te admiro como buena madre que siempre fuiste”.

Y también: “Decime que no es cierto, decime que solo es una pesadilla… No te dejaste ni decirte cuánto realmente te amo. Me arrepiento tanto de no haberte dicho la última vez cuánto te amaba”, insistió.

El asesinato de Rojas es el segundo femicidio cometido en Alicante en poco más de un mes. A finales de octubre, dos hombres, de 38 y 41 años, quedaron presos por la muerte de una mujer de 37 años que tenía una relación sentimental con uno de ellos.