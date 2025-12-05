La caída del Tano Nápoli, un policía bonaerense retirado que pasó a formar parte del mundo narco

En 2017, cuando todavía estaba en funciones como suboficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Raúl Vicente Nápoli, apodado el Tano, fue nombrado en una denuncia anónima que hacía referencia a una serie de uniformados que recibían dinero a cambio de protección para bandas narcos. Ahora, retirado de la fuerza, fue detenido acusado de integrar una organización narcocriminal que operaba en San Martín, una zona caliente del narcomenudeo.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales y del Ministerio de Seguridad bonaerense. Nápoli fue arrestado por orden de la jueza federal de San Martín Alicia Vence y se negó a declarar cuando fue indagado por “formar parte de una organización de más de tres personas dedicada al comercio de estupefacientes”.

Uno de los operativos hechos por la policía bonaerense

“La sospecha es que ponía a la venta estupefacientes secuestrados en procedimientos ordenados por la Justicia, quizá surja información al analizar los teléfonos celulares secuestrados en los operativos. Hay pruebas que indicarían que sería el organizador de la banda”, dijo un detective que interviene en la investigación que llevó al Tano Nápoli tras las rejas.

El suboficial retirado no fue el único detenido. Hubo otros siete sospechosos que corrieron la misma suerte, explicaron fuentes judiciales.

“El Tano Napoli es señalado desde hace décadas como un actor central en la articulación entre bandas narco, grupos delictivos y sectores de las fuerzas de seguridad. La investigación, que se extendió por más de un año, fue desarrollada por la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, junto con la Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad bonaerense, a partir de un análisis criminal que reveló un crecimiento sostenido de homicidios por ajustes de cuentas, disputas territoriales y tomas de terrenos en San Martín y partidos vecinos", se explicó en un comunicado de prensa.

El expediente que llevó a prisión a Nápoli y a los otros siete sospechosos es el desprendimiento de una causa por venta de estupefacientes en la villa 9 de Julio, una zona caliente del narcomenudeo de San Martín.

La banda que supuestamente integra Napoli opera en Villa Tranquila, también en San Martín, un sector que siempre se le adjudicó al capo narco Max Alí Alegre, alias Negro Alí o Alicho.

Según dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, “Napoli funcionó durante décadas como un nexo privilegiado entre bandas narco y determinados sectores de la fuerza. Su rol habría sido clave en maniobras para tomar terrenos y viviendas, alertar a organizaciones narco sobre procedimientos policiales e interferir investigaciones, generando demoras y adulterando la escena operativa”.

Los operativos estuvieron a cargo de la Superintendencia de Fuerza de Operaciones Especiales de la policía bonaerense, con la colaboración de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

La policía bonaerense secuestro droga lista para vender Gentileza Policía Bonaerense

En los procedimientos, la policía bonaerense secuestró cinco armas de fuego, ocho vehículos, dinero en efectivo, 2000 dosis de cocaína listas para ser comercializadas y 22 kilos de marihuana.