Cayó un andamio en Villa Devoto y mató a una joven de 20 años que caminaba por la vereda

Un trágico accidente se produjo este jueves en el barrio porteño de Villa Devoto, donde un andamio de madera cayó e impactó sobre una joven que caminaba por la vereda. Como consecuencia del golpe, la víctima de 20 años falleció en el lugar, según confirmaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió esta tarde cuando personal policial recibió un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer desvanecida en la vía pública a quien se le habría caído en la cabeza un andamio de una obra en construcción, situada en Avenida Chivilcoy al 3600.

Tras ello, efectivos de la Policía de la Ciudad y del SAME se trasladaron al lugar y allí constataron el fallecimiento de la joven de 20 años, cuya identificación se mantiene en reserva.

Se trata una obra en construcción situada en la Avenida Chivilcoy al 3600

Según precisaron fuentes oficiales, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 33 intervino en la causa y ya labró actuaciones por homicidio culposo.

Como parte de las primeras diligencias del caso, desde la fiscalía imputaron al arquitecto encargado de la obra en construcción de la que se habría desprendido la estructura de madera. De acuerdo a lo informado, se trata de un hombre de 79 años.

La Justicia deberá determinar ahora la responsabilidad de la empresa Wadeh SA Constructora, a cargo de la obra ubicada en Chivilcoy 3647 e investigar la posible negligencia de la compañía.

Fuentes del gobierno porteño afirmaron que “la obra estaba registrada por DGROC EX-2023-29389170″ y que había recibido inspecciones desde 2024, cuando comenzó la excavación. “Luego quedó detenida y recientemente volvieron a trabajar en el predio”, precisaron al respecto.

Asimismo, aclararon que se registraron inspecciones de Seguridad del Trabajo que determinaron que la obra había recomenzado luego que sus encargados presentaran la documentación requerida.

Otro antecedente

A principios de este año se registró un episodio de extrema gravedad también en una obra de construcción en Villa Luro, donde un hombre murió y otro resultó herido luego de que el montacargas en el que estaba trabajando se desplomara.

El trágico episodio se produjo en una construcción situada en Juan Bautista Alberdi al 4800 y se desató cuando el elevador se precipitó al vacío con los dos trabajadores que trasladaba en su interior.