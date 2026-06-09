Abren la inscripción de postulantes para integrar el nuevo Servicio Penitenciario de la Ciudad como guardiacárceles

El gobierno porteño abrió la primera convocatoria de postulantes a integrar el nuevo Servicio Penitenciario de la Ciudad, destinado a la custodia de los detenidos bajo jurisdicción porteña.

La inscripción estará a cargo del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), encargado de la formación del resto de los agentes del sistema de seguridad de la Ciudad, integrado por la Policía y los Bomberos.

Esta inscripción es un paso fundacional en el proceso de implementación del Servicio Penitenciario porteño.

Postulantes en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Ministerio de Justicia CABA

“La Ciudad va a contar por primera vez con una fuerza de seguridad penitenciaria moderna, profesional y preparada. El orden público y la tranquilidad de los porteños son nuestra prioridad. Vamos a seguir construyendo una ciudad más justa y más segura”, explicó Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad.

Postulantes en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Ministerio de Justicia CABA

En este primer llamado a inscripción podrán postularse varones y mujeres de entre 18 y 29 años que sean ciudadanos argentinos, nativos o por opción. Deben tener secundario completo y aprobar todas las etapas de selección e ingreso en el ISSP.

En noviembre de 2025, la Legislatura porteña sancionó la Ley 6923 que establece la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad. A partir de esta ley, la Ciudad contará, por primera vez en su historia, con una fuerza propia especializada en el cuidado de reclusos.