Abren la inscripción de postulantes para integrar el nuevo Servicio Penitenciario de la Ciudad como guardiacárceles
Es el primer paso para poner en marcha la nueva fuerza especializada que tendrá a cargo la custodia de los detenidos en alcaidías porteñas; la formación estará a cargo del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad
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El gobierno porteño abrió la primera convocatoria de postulantes a integrar el nuevo Servicio Penitenciario de la Ciudad, destinado a la custodia de los detenidos bajo jurisdicción porteña.
La inscripción estará a cargo del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), encargado de la formación del resto de los agentes del sistema de seguridad de la Ciudad, integrado por la Policía y los Bomberos.
Esta inscripción es un paso fundacional en el proceso de implementación del Servicio Penitenciario porteño.
“La Ciudad va a contar por primera vez con una fuerza de seguridad penitenciaria moderna, profesional y preparada. El orden público y la tranquilidad de los porteños son nuestra prioridad. Vamos a seguir construyendo una ciudad más justa y más segura”, explicó Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad.
En este primer llamado a inscripción podrán postularse varones y mujeres de entre 18 y 29 años que sean ciudadanos argentinos, nativos o por opción. Deben tener secundario completo y aprobar todas las etapas de selección e ingreso en el ISSP.
En noviembre de 2025, la Legislatura porteña sancionó la Ley 6923 que establece la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad. A partir de esta ley, la Ciudad contará, por primera vez en su historia, con una fuerza propia especializada en el cuidado de reclusos.