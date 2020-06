La víctima habría sido asfixiada al ser presionado su cuello contra el suelo Crédito: Ministerio de Seguridad de Tucumán

Fabián López Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2020 • 15:28

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- Un nuevo caso de violencia institucional puso bajo la lupa al accionar de la Policía de Tucumán . La Justicia local investiga la muerte de un hombre de 43 años que habría fallecido como consecuencia de una maniobra de asfixia a la que fue sometido por un efectivo cuando intentaba detenerlo en la vía pública tras un presunto robo. El hecho, que ocurrió el miércoles al mediodía en la capital tucumana, guarda similitud con el caso de George Floyd , que conmociona a los Estados Unidos.

La autopsia realizada al cuerpo de la víctima, identificada como Walter Ceferino Nadal, reveló que murió como consecuencia de haber sido asfixiado cuando estaba siendo reducido en el piso por un policía de la División Patrulla Urbana, y no a causa de un infarto al intentar escapar corriendo, como informó la fuerza.

El caso de Nadal se suma a otro hecho reciente de violencia institucional : el asesinato del trabajador rural Luis Espinoza , por el que están detenidos nueve policías y un civil .

El hecho es investigado por la fiscal Adriana Giannoni , quien recibió anoche el resultado de las pericias realizadas al cuerpo de Nadal, que, según información policial tenía antecedentes criminales y problemas de adicciones.

En la causa resultó clave el relato de un testigo que presenció el momento de la violenta detención y que ya declaró ante la Justicia. "Eran dos efectivos los que lo redujeron. Uno de ellos tenía su rodilla en la nuca. El hombre que estaba en el piso le decía: 'me falta el aire, me falta el aire' , pero ellos no lo soltaron", explicó el testigo, identificado como Ricardo, al diario La Gaceta.

Seremos inflexibles con los responsables de este hecho y serán separados inmediatamente de la fuerza en caso de que la Justicia los encuentre responsables José Ardiles, subsecretario de Seguridad de Tucumán

Según la información policial, Nadal habría intentado robarle a un hombre en la esquina de calle Las Heras primera cuadra, a una cuadra de la Casa Histórica de la Independencia, cuando fue perseguido y reducido a los pocos metros por efectivos que estaban en la zona, identificados como José Molina y Melanie Mariel Caliva. También se hicieron presentes en el lugar los policías Jessica Gómez, Diana Suárez, Claudia Vizcarra y Cristian Fernando Gómez.

En el acta policial, los efectivos señalaron que cuando trasladaban a la Comisaría 1ª, el aprehendido comenzó a decirles que se sentía mal y se descompensó, por lo que intentaron reanimarlo hasta que llegó una ambulancia que lo trasladó al hospital Padilla, donde murió a los pocos minutos de un paro cardíaco.

La Policía de Tucumán quedó involucrada en otro grave caso de violencia institucional Crédito: Ministerio de Seguridad de Tucumán

La fiscal Giannoni ordenó que se realizara la autopsia al cuerpo de Nadal, quien según los forenses habría muerto por asfixia, a juzgar por las lesiones que presentaba en el cuello.

La investigadora requirió que se analicen las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a la totalidad de los policías que intervinieron en la detención de Nadal.

Desde el Ministerio de Seguridad Pública de Tucumán aseguraron que colaborarán con la investigación que lleva adelante Giannoni y que, de confirmarse la teoría de la fiscal, serán inflexibles con los policías involucrados.

"Desde el Ministerio de Seguridad acompañamos todas las pericias requeridas por la Justicia a los fines de esclarecer lo ocurrido y deslindar eventuales responsabilidades de aquellos que hayan actuado con un uso indebido de sus funciones", afirmó el subsecretario de Seguridad, José Ardiles.

El funcionario aclaró que no se tolerarán acciones indebidas por parte de la fuerza policial. "Somos enérgicos e intransigentes con quienes cometen delitos, no tenemos dobleces. Por eso, seremos inflexibles con los responsables de este hecho y serán separados inmediatamente de la fuerza en caso de que la Justicia los encuentre responsables", indicó.

Ardiles insistió en que se colaborará con la fiscal Giannoni, quien investiga a un grupo de empleados policiales que participó de la detención de Walter Nadal, de 43 años durante el mediodía del 24 de junio pasado, en calle Las Heras primera cuadra. El hombre era perseguido luego de haber intentado cometer un robo.