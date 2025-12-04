Los mendocinos detenidos por robar en un shopping de Miami volvieron a la Argentina, pero deben regresar a EE.UU. en enero para una audiencia clave

Los cinco mendocinos detenidos en Miami, acusados de robar valijas y prendas de vestir de distintos locales del Dolphin Mall, de la ciudad del sur del Estado de Florida, regresaron a la Argentina después de pagar las fianzas de entre 4000 y 4500 dólares que les fijó el lunes la jueza Mindy Glazer tras una serie de expeditivas comparecencias.

El abogado de dos de los cinco confirmó que todos usaron sus boletos de vuelta anoche y llegaron esta mañana, a primera hora, a Santiago de Chile, desde donde completaron el trayecto por tierra hasta Mendoza. No fueron deportados, informó Roberto Castillo, letrado que en este caso representa a Juan Pablo Rúa y Santiago Moya.

Como informó LA NACION, ellos dos y sus amigos Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando y Juan Manuel Zuloaga Arenas están citados para una audiencia de cargo el 29 de enero de 2026. En esa comparecencia tendrán la oportunidad de presentar prueba de descargo y, o bien allanarse y llegar a un acuerdo de admisión de culpabilidad o ir a un juicio.

Castillo afirmó que sus clientes no robaron nada y tienen los tickets de compra para probarlo. Sostuvo que Rúa −que es un importante empresario comercial en su provincia− y Moya simplemente formaban parte del grupo de amigos que habían viajado a Miami por una despedida de soltero, y que fueron arrestados cuando esperaban al resto de la comitiva en el patio de comidas.

La policía de Sweetwater, basada en el análisis de cámaras de seguridad y los testimonios de empleados de los comercios afectados por los robos, situó a los cinco en los locales en los momentos de los desapoderamientos, y describió un supuesto modus operandi que consistía en distribuirse dentro de las tiendas y, mientras uno distraía a los vendedores con consultas, otros tomaban subrepticiamente prendas que luego guardaban en valijas que, por otra parte, se habían llevado sin pagar de Burlington, otra de las firmas afectadas en este caso.

“Para mí es una exageración hablar de una organización criminal. Hay personas que no tienen nada que ver, como es el caso de Juan Pablo Rúa”, dijo Castillo en un reportaje con Radio La Red.

“Por supuesto que quien delinque debe responder por su acto, pero al hablar de una organización criminal involucrás a todos cuando fueron simplemente a un shopping a comprar. Imaginate una organización criminal que gasta 10.000 dólares en tarjeta y hurta 300 dólares en mercadería con descuento. No tiene sentido. Es lo que llamamos asociación ilícita. ¿Está bien incluso que les den de baja la visa o el pasaporte?”, planteó el abogado, quien denunció un “escarnio público” contra los cinco mendocinos.

El abogado agregó que la magistrada “no impuso por ahora ninguna condición migratoria, ni para retenerlos en el país ni para impedirles el regreso a Estados Unidos”.

Los cinco conocieron las imputaciones preliminares −listadas a partir de las actas de arresto labradas por la policía de Sweetwater el 30 de noviembre, día de las detenciones− en la audiencia de comparecencia del lunes. La jueza Glazer consideró que había motivos fundados para denegarles la libertad bajo palabra −principalmente, porque al ser extranjeros que tenían pasaje de salida de los Estados Unidos dentro de los dos días subsiguientes, se configuraba el riesgo de fuga−, de modo que lo que seguía era resolver si seguirían detenidos a la espera de que se concretara la audiencia de cargo o si accedían a obtener la libertad condicional bajo fianza.

COURT (1) (Online-video-cutter.com)

El primero en ingresar, segundos antes de las ocho de la mañana del lunes, fue Diego Luis Xicatto, de 46 años, un conocido peluquero de la ciudad de Mendoza y partícipe del viaje de los cinco amigos que sería la despedida de solteros de uno de ellos, según confirmaron a LA NACION allegados de los detenidos.

La jueza leyó los cargos: le explicó que lo acusaban de haber robado en la tienda de Tommy Hilfiger junto con otras personas y de haber guardado las prendas hurtadas en una valija que habían sustraído, previamente, del local de Burlington. Y le dijo que había “motivos fundados” para atribuirle el delito. En el acta de arresto figura que escondieron camperas −algunas técnicas, de Columbia y The North Face−, remeras, jeans, cinturones, billeteras y hasta un paraguas.

“Usted está acusado de un esquema organizado para cometer defraudaciones, por cometer robos al por menor y por robo mayor. Le voy a asignar un defensor de oficio. Aquí dice que es turista… ¿De dónde es usted?“, le preguntó la jueza Glazer. ”De Argentina", contestó Xiccato.

Le ordenó mantenerse alejado del Dolphin Mall, en Sweetwater, Florida. Se le prohibió ingresar a las tiendas. Por el cargo número uno, de crimen organizado para defraudar, le impuso una fianza de 1000 dólares. Por cometer “robos múltiples dentro de los 30 días en múltiples locaciones” le aplicó una fianza de 2500 dólares. Y por el cargo tres, de robo al por menor, 1000 dólares.

Mauricio Aparo, en la audiencia de imputación de cargos en Miami Captura de video

“Que tenga buen día”, le dijo, y Xiccato, en un poco más de dos minutos, supo que debería pagar 4500 dólares para recuperar su libertad, al tiempo que sabe, también, que se le fijó la audiencia de cargo para el 29 de enero de 2026. En ese acto se decidirá si va a juicio o si se allana directamente a recibir algún tipo de pena.

A las 8.03 ingresó en la sala el segundo “turista argentino”, fue Mauricio Ariel Aparo Orlando, de 49 años, apasionado de los autos y las motos, dueño de un taller de vehículos. Intentó obtener el mismo beneficio que Xiccato y dijo que no podía costearse un abogado particular. Pero la jueza lo acorraló: le preguntó si era dueño de una casa en la Argentina, si trabajaba en su país. “Si usted es dueño de una casa y tiene trabajo no califica para un abogado de oficio y debe contratarse un abogado”.

“¿Quiere usted renunciar a su derecho de tener un abogado presente en este momento para que sigamos el caso ahora o quiere que le reagendemos el caso para la tarde, para que usted tenga tiempo de contratar a su abogado?“, le preguntó Glazer.

Aparo prefirió la vía rápida; manifestó que tenía un vuelo de regreso el miércoles. Acto seguido, la jueza le dijo, como al peluquero, que debía mantenerse alejado del Dolphin Mall y que tenía motivos fundados para no otorgarle la libertad excepto previo pago de una fianza.

En el acta de arresto de la Policía de Sweetwater consta que uno de los vendedores de Tommy Hilfiger los reconoció a Xiccato y a Aparo (uno vestido con remera y short negro y el otro, con remera negra y short verde) como los dos ladrones que llevaban las prendas robadas dentro de sendas valijas.

Luego fue el turno de Sebastián Luis Moya, de 41 años. También intentó la vía de no pagar abogado. Pero la jueza también le informó que, como tenía casa y trabajo, no podía darle un abogado de oficio. Cuando le preguntó si renunciaba a tener un abogado presente, Moya simplemente respondió: “¿Puede ponerme una fianza?". Le fijó una fianza de 4000 dólares por cuatro delitos (organización criminal, robos múltiples, robo mayor y robo menor) y le pidió que esté atento a sus “audiencias futuras”.

A Juan Manuel Zuloaga Arenas, de 49 años, también se le informó que debía contratarse un abogado privado. Y él pidió también que directamente le aplicaran una fianza. Fue de 3500 dólares por dos cargos.

El último fue Juan Pablo Rúa, de 45 años. También pidió fianza. Por cuatro cargos. Cuando preguntó cómo podía pagar los 4000 dólares que le habían impuesto, la jueza le dijo: “En la cárcel donde se encuentra ubicado le toman tarjetas de crédito, señor, o usted puede contratar a un financista”.

Rúa preguntó: “¿Cuándo obtengo la libertad, porque tengo a mi familia incomunicada… Están en Argentina?”. Glazer le respondió: “Si no puede pagar su fianza entonces verá a un juez en los próximos veinte días”.