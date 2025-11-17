ADN del crimen. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan

A un año y cinco meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, los abogados que representan a sus padres, María Noguera y José Peña, solicitaron la detención de un nuevo sospechoso.

Ese pedido ya fue presentado ante la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, que tiene a su cargo la investigación de la sustracción del niño de 5 años ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio.

“ La declaración del vecino presentó indicios claros de falsedad testimonial. Las contradicciones internas, la falta de coherencia en los relatos, las omisiones sobre participantes clave y el desconocimiento territorial de zonas que afirmaba conocer permitieron sostener una hipótesis de mendacidad en su testimonio. Las preguntas planteadas durante el contrainterrogatorio apuntaron a desenmascarar estas incongruencias y a obligar al testigo a revelar aspectos que ha omitido mencionar o que modificó deliberadamente ”, explicó uno de los asesores del equipo de abogados que representa a los padres de Loan.

Debido a que la magistrada aún no dictó ninguna resolución sobre ese pedido de detención, la identidad del nuevo sospechoso se mantendrá en reserva en tanto que no se lo impute formalmente en el expediente.

Las cuatro lagunas que se están rastrillando en el marco de la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña Gentileza

“Resultó claro que no se trató de un testigo. Al contrario, tuvo una participación fundamental con los responsables de la desaparición de Loan. Se mantuvo activo y estuvo en contacto con algunos [de ellos]. Se movió por 9 de Julio y se puede sospechar que tuvo a su cargo una misión especial dentro de la división de roles asignados a los imputados que actualmente están detenidos y con prisión preventiva firme”, agregó el asesor de los letrados de María Noguera y José Peña.

Según fuentes de la investigación, el pedido de captura del nuevo sospechoso coincidió con el inicio de los rastrillajes en cuatro lagunas situadas en las adyacencias del lugar donde Loan fue visto con vida por última vez y, además, tiene relación con la posible ruta de escape que habrían tomado los responsables de la sustracción del niño, ocurrida entre las 14.10 del 13 de junio de 2024 y el 14 de junio, desde la madrugada hasta el mediodía.

Hace diez días, la magistrada federal firmó la resolución N° 527/2025 para realizar el nuevo operativo de rastrillaje, allanamiento y registro en la zona rural de 9 de Julio.

Los rastrillajes comenzaron la semana pasada Comando unificado Corrientes

Esa medida cosechó el apoyo de los abogados María Belén Ruso Cornara y Gustavo Sánchez, nuevos representantes legales de la familia de Loan. La decisión de la magistrada apuntó a la realización de un rastrillaje más profundo mediante la división en cuadrículas de las lagunas a rastrillar, con búsqueda en superficie y subacuáticas.

El operativo comenzó hace una semana y se extenderá hasta el 30 de diciembre próximo, aunque podría prorrogarse. Los rastrillajes se concentrarán en cuatro espejos de agua situados alrededor del campo del matrimonio formado por María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal, y Carlos Pérez, capitán de navío retirado de la Armada. Es en inmediaciones del monte de eucaliptus situado al costado de la ruta provincial 113.

Luego de analizar la información que figura en el voluminoso expediente y de revisar los informes de las búsquedas realizadas en los días posteriores a la desaparición de Loan, los investigadores del Comando Unificado Corrientes (CUC) establecieron las coordenadas del área que ahora comenzó a ser revisada por buzos, que se abocaron a un rastrillaje al tacto en el lecho de cada laguna.

Los rastrillajes están a cargo de efectivos de fuerzas federales de seguridad asignados al CUC, con apoyo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina y la Policía de Corrientes, con la dirección del juzgado federal.

La magistrada autorizó la participación de investigadores del Ministerio de Seguridad de Corrientes, con la aclaración de que su intervención se limitará al apoyo logístico y humano. Las tareas de rastrillaje quedarán bajo control federal.

Los rastrillajes en las cuatro lagunas lo hacen fuerzas federales y provinciales. Comando unificado Corrientes

Piden más tiempo

Mientras se realizan los rastrillajes en Corrientes, el miércoles próximo, a las 13.30, los padres de Loan serán recibidos por los jueces de la Sala de la Cámara de Casación federal que debe resolver el recurso extraordinario que presentado contra la resolución de la Cámara federal de Corrientes que, el 29 de septiembre pasado, le había ordenado a la jueza Pozzer Penzo que cerrara la instrucción del caso Loan en los próximos dos meses.

A través de sus abogados, los padres de Loan insistieron con la necesidad de que se siga con la búsqueda del niño hasta agotar todas las instancias y pistas.

La resolución de la Cámara federal de Corrientes también fue recurrida por el fiscal general Carlos Schaffer, que investiga la sustracción del niño con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Según informó el Ministerio Público, el fiscal general Schaefer y los fiscales de la Protex Marcelo Colombo y Alejandra Mángano sostuvieron que “el plazo otorgado resulta exiguo frente a la gravedad y complejidad del caso, en el que aún no se ha podido establecer el paradero del niño desaparecido”.

Los fiscales fundaron el recurso en el hecho de que limitar la investigación a un plazo tan corto podría “afectar la posibilidad de conocer la verdad real”, con consecuencias directas para la víctima, su familia y la sociedad en su conjunto.

Al detallar los fundamentos del recurso, los representantes del Ministerio Público sostuvieron que en el caso Loan se investiga un delito de carácter continuo y permanente, “que requiere agotar las medidas probatorias y cumplir con las obligaciones internacionales del Estado argentino en materia de desapariciones y de trata de personas”.

Los roles de los imputados

El 29 de mayo pasado, la jueza Pozzer Penzo aceptó el requerimiento de elevación a juicio oral para los imputados por su presunta responsabilidad en la sustracción del menor, presentado por los fiscales.

En el requerimiento fueron incluidos Laudelina Peña y su marido, Bernardino Antonio Benítez; Mónica del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez; la exfuncionaria María Victoria Caillava y su marido, el marino retirado Carlos Pérez; y el excomisario de Corrientes Walter Adrián Maciel.

Los cuatro espejos de agua están alrededor de un campo de dos de los detenidos Comando unificado Corrientes

Actualmente, todos ellos están detenidos en diversos penales, en tanto que Millapi es la única que está con prisión domiciliaria.

“Resulta lejano a toda lógica que un niño de tan corta edad, en un lugar desconocido, pueda perderse de la vista como de la supervisión de cinco adultos a plena luz del día; a partir de esta probabilidad se construyó la responsabilidad concurrente de cada uno de ellos como coautores de la sustracción y posterior desaparición del niño”, sostuvo la jueza Pozzer Penzo al describir cómo desapareció Loan y cuál fue el rol de los siete acusados en ello.

Durante las primeras horas de rastrillajes, apenas conocida la desaparición de Loan, los perros rastreadores perdieron la huella de olor del niño en el naranjal, lo que marcó la zona cero de la búsqueda. Lo más lejos que llegaron con el rastro fue a la escuela — tapera situada cerca del camino entre el naranjal y la casa de Catalina, la abuela de Loan. Se trata del mismo lugar en el que se ubicaba al niño en la modulación de las 2.32, cuando se dio aviso de que había aparecido.

“Pérez y Caillava habrían sido eslabones dentro de esta cadena delictiva, sin cuyo aporte no habría podido consumarse, permaneciendo oculto el entramado, quizás involuntario en un comienzo, pero doloso una vez que avanzaron con la retención, sustracción y ocultamiento, por razones que todavía no puedo determinar en este hecho criminal’, sostuvo la magistrada en la resolución.

Allanamientos y rastrillajes en cuatro lagunas en las afueras de 9 de Julio Comando unificado Corrientes

A partir del resultado de los rastrillajes realizados con los perros, según consta en el informe reservado entregado a la jueza Pozzer Penzo, sumado a los dichos de los niños que acompañaban a Loan y que fueron escuchados en dos audiencias realizadas en Cámara Gesell, se fundó la hipótesis de que Loan fue secuestrado el 13 de junio y presuntamente entregado a un grupo de personas que se lo llevó fuera de los límites del país.

Hasta el momento nadie pudo establecer quién fue el ideólogo de la falsa pista que se plantó para que, el 14 de junio de 2024 a las 2.32, los policías se corrieran del lugar de búsqueda, lo que habría posibilitado sacar al chico de la zona de búsqueda.

Una de las dificultades para identificar al responsable de esa maniobra de distracción fue el hecho de que no quedaron registros porque se trató de una modulación realizada a través de la frecuencia policial en la seccional de 9 de Julio.

“Lo encontramos. Está en la tapera. Está asustado, pero está bien”, escucharon los pocos policías que estaban el 14 de junio a la madrugada en la comisaría del pueblo.

Al mismo tiempo que esos mensajes con pistas falsas eran enviados para desviar la atención y “liberar la zona” para que el pequeño pudiera ser sustraído, una camioneta blanca pasó a toda velocidad por la ruta 123 en dirección al área en la que Loan había desaparecido. Los ocupantes de ese vehículo nunca fueron identificados. Un año y medio después, cuatro lagunas situadas en las adyacencias de esa comenzaron a ser rastrilladas nuevamente.