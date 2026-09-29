Pity Álvarez dio una entrevista desde el hospital: “No me voy a declarar inocente porque afronto los sucesos que pasaron”

En medio de la novedad judicial del día, en la cual se convalidó su internación psiquiátrica forzosa en el Hospital Tornú, Cristian Gabriel Álvarez Congiú, más conocido como Pity Álvarez, dio una entrevista telefónica y en vivo con un programa matutino de televisión en la que contó cómo se siente y dio detalles del intento de fuga que realizó ayer.

“Me pasó que el lunes colapsé. No sé... Tengo tantas cosas en la cabeza que me agarró así, como un brote psicótico, y no me acuerdo de nada. Es como si tus ocho hijos te hablaran a la vez y no podés escucharlos a todos y te ponés medio loquito”, le dijo a Moria Casán, durante el programa matutino que la diva tiene en el Trece.

En relación con su actualidad, compartió: “Ahora estoy bien, en una cama en un hospital. Si no me mienten, voy a poder salir hoy o mañana; estoy bien. Bajé en cuatro o cinco días. En realidad dormí como cinco o seis días, y hace tres días que no puedo dormir volviendo a pensar en las cosas que me vienen preocupando. Por la situación que vengo manejando con esto de mi juicio y también por las fechas que suspendí, videos que estoy haciendo, temas que estoy grabando. Si no fuera por esto del juicio, me va a explotar la cabeza. Voy a dejar una mancha en la pared que diga ‘arte’ y seguro algún boludo va a hacer cuadernos ”.

Pity Álvarez RS Fotos

Cuando Moria le preguntó qué es lo que necesita para estar bien, el exlíder de Viejas Locas respondió: “Yo lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo. Es lo que más me gusta. Yo cuando hago música me transformo, aunque tengo mis días malos, como todos”.

En los casi 15 minutos que duró la entrevista, el Pity también les habló a los que consideran que simula no estar bien durante el juicio que enfrenta por matar de cuatro disparos a su vecino Cristian Díaz en julio de 2018: “Yo no me voy a declarar inocente porque afronto los sucesos que pasaron, pero imagínate vos cuando salís al teatro de revistas; brillás. Pero cuando entrás al camarín te fijás en la cartera y te olvidaste el perfume o el registro de manejar. Cuando hacemos arte, no te digo que lo hacemos de memoria, porque sonaría feo. Pero se genera algo tan lindo con la gente. Como si fuera una pelota inflable que va y viene en ese feedback. Yo no tengo que ponerme un televisorcito para acordarme de las letras. Porque son como mis hijastros, yo las letras que hice las compuse y te puedo cantar cualquier letra de punta a punta”.

Acerca del brote psicótico y de su intento de escape de este lunes, Pity describió: “Después de que pasó todo eso, me senté y les di clases de ética porque se estaba peleando el abogado con la directora del lugar. Les dije: ‘Amigos, no pueden hablar más bajito y pidiendo la palabra’, porque estaban hablando cuatro personas al mismo tiempo y me estaban volviendo loco. Por eso me gustaba usar el Nextel, porque uno primero hablaba y después el otro. Ahora con el WhatsApp es parecido cuando mandás mensajes”.

[AHORA] "Me gusta tu pelo, tu cuerpo": en su entrevista con Moria Casán, "Pity" Álvarez le cantó "Me gustas mucho".



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En un pasaje de la entrevista, y luego de que Pity le cantara unas estrofas de su canción Me gustas mucho, Moria Casán le preguntó cómo estaba y el cantante respondió: “Yo estoy en el mejor momento de mi vida. Cuando estuve en cana dejé de fumar pasta base, que era lo que me rompía las pelotas. Tal vez habrá estado bien estar un tiempito ahí. Y ahora veo las cosas con tanta claridad. Lo que pasa es que fueron a Córdoba y me quisieron hacer pisar el palito como que yo iba a hacer un cachivache. Como vieron que no fui un cachivache en el recital, se fueron para el otro lado. Y dijeron: ‘¿Cómo este muchacho puede dar un recital con 33 temas sin olvidarse de las letras, manteniendo un ritmo sin altibajos y no puede ir a juicio?’. Daaaaale, amiga. No se lo podemos explicar a todos los giles que no tienen arte. Vos el arte lo hacés con los ojos cerrados, durmiendo, respirando, sin respirar, oyendo, tocando . Usás más de los cinco sentidos que dice el Manual Kapelusz. Que no me vengan con eso”.

Finalmente, compartió cómo es su rutina: “Termino una fecha y me tomo dos días. Y empieza la otra, aunque falte un mes y medio. Yo lo que manejo de mis fechas es el arte: sonidos, luces, campos de batalla, estrategias para que los chicos estén bien y estemos juntos, prueba de sonido, seguridad de la gente que va”.

“Cristian tiene un grave problema de salud”

Antes de la entrevista con el cantante, Moria dialogó con Estefi, asistente terapéutica de Pity, quien habló desde el lado profesional y explicó la situación.

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“Se dicen muchas cosas fuera de contexto y el 70% de las cosas que dicen no son ciertas. Cristian tiene un grave problema de salud, de adicción, que se pone cada día más difícil. Es una persona muy difícil; no la puede controlar nadie, ni su familia ni sus amigos. Es una persona complicada”, explicó.

Luego, amplió: “Él sigue en el Tornú, recibiendo muy buen trato; todos los profesionales se están ocupando de él. Él entró por un episodio de presión alta; empezó con un sangrado de nariz... se puso muy nervioso porque estaban todos los medios en la puerta, filmando el auto (porque fue al día siguiente del incidente que tuvo en la estación de servicio con otro auto). Se acercaban al vidrio, a la puerta, a tocar el auto. Eso lo alteró mucho. También sabemos que Cristian tiene un consumo muy grande, diario, que se le está yendo de las manos. Y la realidad es que él no está bien. Por momentos muestra lucidez, pero cuando muestra lucidez es porque está bajo los efectos del consumo. Eso es cuando se despierta. Sinceramente, durante el 70% del día consume”.

Cómo sigue el juicio

“Ahora no se puede decir si esta situación tiene incidencia en el juicio. En algún momento deberá intervenir el Cuerpo Médico Forense (CMF) para que lo revise. Porque esta internación preventiva tiene que ver con el consumo de sustancias, no quiere decir que haya perdido la capacidad de estar en juicio y menos aún que esto incida en la imputabilidad en el momento del juicio. Esta internación nos obliga a ser cautelosos, pero no significa la suspensión del juicio”, dijo una calificada fuente judicial que tiene participación activa en el debate.

La resolución emitida por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 4, a la que accedió LA NACION, se fundó en los artículos 16 y 20 de la Ley Nacional de Salud Mental y en el Código Civil y Comercial de la Nación, tomando como base los informes profesionales de la Clínica Dharma, que constataron un cuadro de abuso y dependencia de múltiples sustancias psicoactivas.

Dicho diagnóstico determinó “la existencia de un riesgo cierto e inminente para sí y para terceros, desencadenado por descompensaciones psicóticas agudas y conductas de riesgo”.

En el fallo se dispuso que la dirección de ese hospital deberá presentar informes de evolución cada treinta días, “recordando que la internación es un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible”.

Asimismo, determinó que una vez superada la causa que dio origen a la medida de protección se debe proceder a la externación inmediata del paciente sin necesidad de una nueva orden judicial, fijando la obligación de notificar al juzgado en caso de que la permanencia supere los 90 días. Para velar por la defensa e integridad de sus derechos durante el proceso legal, se designó a la Defensoría Pública Curaduría N° 2.

Adicionalmente, el juzgado ordenó al Hospital Tornú implementar medidas de seguridad específicas para evitar el abandono del tratamiento, autorizando, si fuere necesario, la solicitud de consigna policial y restringiendo cualquier egreso para derivaciones médicas en ambulancia y con acompañamiento de un familiar responsable.