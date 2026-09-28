Un hombre de 38 años fue detenido en el barrio porteño de Flores después de intentar escapar de un control policial en un Ford Ka que tenía un pedido de secuestro y terminar la fuga luego de chocar contra cinco vehículos estacionados. Durante la requisa, personal de la Policía de la Ciudad encontró tres bolsas con cocaína en poder del sospechoso.

El procedimiento comenzó cuando los uniformados detectaron el automóvil mientras circulaba por la avenida General Paz. Los agentes advirtieron que la patente trasera no cumplía con las medidas de seguridad correspondientes y decidieron detener la marcha del vehículo para identificar a su conductor.

Al revisar la documentación presentada, los policías encontraron otra irregularidad: el número de chasis consignado en los papeles no coincidía con el grabado en el automóvil.

La situación se complicó cuando los efectivos le solicitaron al conductor que descendiera del Ford Ka. Según según se informó, el hombre desobedeció la orden, aceleró y comenzó una fuga.

A partir de ese momento se inició un seguimiento con la colaboración de los operadores del Anillo Digital, que permitieron mantener localizado el vehículo mientras los móviles policiales intentaban interceptarlo.

Quiso escapar de un control con un auto robado y chocó cinco vehículos: llevaba tres bolsas con cocaína

La persecución continuó por la avenida Eva Perón. En determinado momento, el sospechoso tomó la calle Portela y continuó la huida en contramano, hasta llegar a la intersección con la avenida Juan B. Alberdi.

Allí perdió el control del automóvil y chocó contra cinco vehículos que se encontraban estacionados . La maniobra puso fin a la fuga y permitió que los policías finalmente detuvieran al conductor.

Una vez reducido el sospechoso, los efectivos realizaron una requisa y encontraron tres bolsas tipo ziploc que contenían cocaína. Tenían distintos colores: una rosa, otra celeste y la tercera amarilla. La droga fue secuestrada y quedó incorporada a las actuaciones judiciales.

El auto con chasis alterado que manejaba el detenido Ministerio de Seguridad

Pero el hallazgo de los estupefacientes no fue la única irregularidad detectada durante el procedimiento. Los policías volvieron a verificar la numeración del vehículo y determinaron que el chasis correspondía en realidad a otro automóvil.

Según se estableció, ese rodado tenía un pedido de secuestro vigente desde agosto de 2025 por una causa de hurto agravado, solicitado por la Comisaría Morón 3°, de Castelar Sur.

El hombre de 38 años detenida tenía antecedentes penales Ministerio de Seguridad

El detenido tiene domicilio en Lanús, en la zona sur del conurbano bonaerense, y, de acuerdo con los registros consultados por los investigadores, ya contaba con antecedentes delictivos.

En 2023 había sido registrado en actuaciones por encubrimiento agravado y tenencia de estupefacientes.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini, el sospechoso quedó detenido.

También se ordenó el secuestro del Ford Ka, de la documentación del vehículo y de la droga encontrada durante la requisa.