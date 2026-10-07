Allanamiento en Vicente López: investigan la “trazabilidad” de los tickets para la despedida de Messi que se revendían en la web

Tras un allanamiento en un edificio de Vicente López donde la Policía de la Ciudad secuestró nueve entradas para el amistoso internacional que anoche jugó la Argentina contra Benín y que fue el último partido de Lionel Messi en el seleccionado, un fiscal investiga la trazabilidad de los tickets para intentar reconstruir cómo llegaron a manos de una comerciante de 39 años que, según se sospecha, los vendía por redes sociales.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La investigación está a cargo del fiscal Maximiliano Vence, que conduce la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad N° 8.

“La Policía de la Ciudad hizo un allanamiento en un departamento de Vicente López en el marco de una investigación por la presunta reventa de entradas para el partido Argentina-Benín. La investigación se inició de oficio el 29 de septiembre, a partir de múltiples denuncias difundidas en redes sociales sobre la oferta de entradas con sobreprecios de hasta un 800 por ciento, luego de agotarse las localidades oficiales en la plataforma Deportick”, informó el Ministerio de Seguridad porteño ayer pocas horas antes de que comenzara el partido.

Según pudo saber LA NACION, el procedimiento se hizo en un edificio situado en la avenida del Libertador al 1700, en Vicente López. El personal allanó un departamento del piso 13 donde vive una comerciante de 39 años.

“En el operativo, el personal policial secuestró una notebook, un teléfono celular, nueve entradas (siete para Belgrano baja y dos para la Sívori alta), anotaciones, una máquina contadora de billetes, $9.850.000 y 56.300 dólares”, se informó en un comunicado de prensa.

Reventa de entradas

“Ahora, se van a peritar los dispositivos electrónicos secuestrados en el departamento allanado para intentar reconstruir la trazabilidad de las entradas, es decir, cómo consiguió la imputada los tickets para su reventa”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

La sospechosa, por lo pronto, debe designar abogado y presentar un perito para que intervenga en el peritaje en su representación. Además, se la citará a una audiencia donde se “determinarán” los hechos bajo investigación.

“Los detectives judiciales llegaron hasta la sospechosa a partir de un ciberpatrullaje y se inició la investigación de oficio al ver que se vendían las entradas por fuera de los canales oficiales”, agregaron los voceros consultados.

La furia de Yanina Latorre

Otro caso de reventa de entradas se hizo público antes del partido y provocó la furia de la conductora de TV y esposa del exfutbolista Diego Latorre, Yanina Latorre.

“Durante dos minutos voy a ser seria porque desde el fin de semana me estoy comiendo un caramelito, sin comerla ni beberla. Hace dos días me están cancelando, puteando, insultando a mí, a Diego [Latorre], a mis hijos por algo que no tenemos nada que ver. Yo soy la misma Yanina que la semana pasada hizo un descargo en contra de la venta ilegal de entradas de AFA o de la reventa, como lo quieran llamar”, dijo la conductora en su programa en la radio El Observador.

Y sostuvo: “Yo me enteré por redes, el fin de semana, que desde el Instagram de mi mamá y de mi hermana vendían entradas. Yo no tenía ni idea. Voy a ser absolutamente honesta, no voy a defender a nadie, no voy a justificar a nadie, pero no me voy a comer el caramelito de lo que yo no hice. Lo mismo si ustedes tienen alguien en su familia que se manda una cagada, un ilícito, o una estafa, la culpa no es de ustedes”.

También afirmó: “Lo que lamento profundamente es que en el medio esté metida mi vieja que tiene 86 años, y mi hermana lo último que tenía que haber hecho, además de no hacer lo que hizo, es meterla a mi mamá porque mi mamá le dio la cuenta de Instagram y mi hermana armó un descalabro”.