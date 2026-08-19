Allanan dos municipios ante la sospecha de que entregaban licencias de conducir a narcos y ladrones

La Justicia allanó las sedes de las Direcciones de Tránsito de las Municipalidades de San Martín y Ezeiza por el presunto otorgamiento de licencias de conducir a narcos y delincuentes.

Los operativos incluyeron una serie de domicilios particulares en los que funcionaba la organización que facilitaba los trámites para la obtención de las licencias de conducir. Esos allanamientos incluyeron el secuestro de documentación y las detenciones de diez sospechosos.

Entre esos detenidos figura el jefe de la banda, de nacionalidad peruana, que fue apresado cuando llegaba al país.

Según fuentes de la investigación, los operativos fueron ordenados por la justicia federal y la pesquisa estuvo a cargo de detectives de la Policía Federal Argentina (PFA).

Según fuentes oficiales, la banda conseguía licencias de conducir para acusados de integrar organizaciones narco y grupos de piratas del asfalto que, debido a los antecedentes penales no habrían podido obtener.

Noticia en desarrollo