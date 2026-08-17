Encontraron muerto a un hombre que estaba desaparecido en San Nicolás: estaba enterrado en el patio de la casa de su pareja

El cuerpo de José Manuel Andino, un hombre de 60 años que llevaba tres días desaparecido, fue encontrado enterrado en el patio de la casa de su pareja, en la ciudad bonaerense de San Nicolás. El hallazgo se produjo después de que uno de sus hijos denunciara que no podía comunicarse con él y aportara a los investigadores un dato que terminó siendo clave: antes de desaparecer, su padre le había contado que había mantenido una fuerte discusión con su novia, treinta años menor que él.

La investigación derivó en un allanamiento de urgencia de una vivienda situada en la calle Necochea al 700, en el barrio Irigoyen, donde los policías encontraron manchas de sangre, una maza con restos hemáticos y un sector del patio con tierra removida. Al excavar en ese lugar, descubrieron el cadáver de Andino.

José Manuel Andino, la víctima

Según consignó el diario El Norte, de San Nicolás, la autopsia confirmó que el hombre había sufrido un ataque violento. El examen forense determinó que presentaba múltiples golpes, una fractura y un traumatismo severo de cráneo, además de una hemorragia cerebral. Las lesiones serían compatibles con la maza ensangrentada que fue encontrada dentro de la propiedad.

Por el hecho permanece detenida su pareja, una mujer de 30 años identificada como Virginia Marlene Alviso, en el marco de una causa por homicidio que investiga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12, a cargo de la fiscal Belén Baños.

Hallazgo macabro en el patio

La secuencia comenzó cuando uno de los hijos de Andino decidió recurrir a la policía ante la falta de noticias de su padre. Habían pasado varios días sin poder comunicarse con él y el último dato que tenía estaba relacionado con una discusión que el hombre había mantenido con su pareja.

Los investigadores comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos y se dirigieron hacia la vivienda de la mujer.

En un primer momento, ella manifestó que Andino se había retirado de la casa durante la noche del jueves 13 de agosto y que desde entonces no sabía dónde estaba.

Sin embargo, las sospechas de los familiares y referencias sobre posibles episodios de violencia intrafamiliar llevaron a la fiscalía a ordenar una inspección urgente de la propiedad.

Virginia Marlene Alviso, la acusada del homicidio

El procedimiento cambió el rumbo de la investigación. Personal policial y de la Policía Científica detectó manchas de sangre dentro de la vivienda y encontró una masa con restos hemáticos. Poco después, los agentes observaron que en un sector del patio la tierra había sido removida recientemente.

La excavación permitió descubrir lo que hasta entonces era una sospecha: debajo de la tierra estaba enterrado el cuerpo de Andino.

El hallazgo convirtió la investigación por averiguación de paradero en una causa por homicidio. La vivienda quedó bajo custodia de los investigadores, que comenzaron a levantar rastros y elementos que pudieran ayudar a reconstruir lo sucedido.

Una discusión antes de la muerte

Según la información reunida durante las primeras horas de la investigación, la mujer habría reconocido que durante la noche del jueves mantuvo una fuerte discusión con Andino.

De acuerdo con ese relato, le habría dado un golpe en la cabeza; Alviso aseguró que actuó para defenderse. También habría admitido que posteriormente enterró el cuerpo en el patio.

El barrio Irigoyen quedó conmocionado con el macabro hallazgo

La declaración deberá ser confrontada ahora con las pruebas reunidas por los investigadores. En ese sentido, el resultado de la autopsia representa una evidencia determinante para determinar qué ocurrió.

Los médicos forenses encontraron múltiples lesiones en la cabeza, una fractura de cráneo, un traumatismo severo y una hemorragia cerebral. De acuerdo con los especialistas, las heridas son compatibles con el objeto secuestrado dentro de la vivienda, aunque los peritajes confirmarán o no si esa maza fue efectivamente la utilizada para golpear a la víctima.

La mujer quedó detenida y a disposición de la fiscalía, que la indagará este martes por el homicidio. Mientras tanto, los investigadores intentan reconstruir las últimas horas de vida de Andino: qué ocurrió durante la discusión, cómo se produjo el ataque y de qué manera fue trasladado el cuerpo hasta el patio de la vivienda.