La Justicia investiga el presunto abuso sexual de una niña de 7 años en un colegio de Villa Devoto

La Justicia porteña investiga un presunto caso de abuso sexual contra una niña de 7 años dentro de una escuela de educación especial de Villa Devoto. La menor tiene autismo y no se comunica verbalmente, por lo que fue su familia la que presentó una denuncia el miércoles pasado, después de advertir que tenía hematomas en sus partes íntimas al regresar de la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N.º 3, ubicada en avenida Francisco Beiró al 4000.

En diálogo con LA NACION, Salvador, su padre, relató que los primeros indicios de que algo podía haber ocurrido aparecieron el lunes pasado, cuando su hija “salió golpeada” de la escuela, a la que concurre desde hace un año. “Hablamos con las autoridades y no nos dieron explicación [de lo ocurrido]”, aseguró. Dos días después, el miércoles, la menor regresó a la institución, donde comparte la clase con otros cuatro alumnos.

“Al retirarla ese miércoles a las 16, mi mujer vio que nuestra hija caminaba con dificultad, pero en ese momento no se dio cuenta de nada. Una vez en casa, cuando le estaba cambiando los pañales en el baño, notó que tenía moretones en sus partes íntimas y que despedía un líquido similar al semen”, relató el padre de la niña.

De inmediato, según contó Salvador, la familia se dirigió a la Comisaría Vecinal 11A para realizar la denuncia. Luego, un móvil policial los trasladó hasta el Hospital Álvarez, donde la niña fue examinada y se tomaron muestras para realizar los estudios correspondientes. Los médicos recomendaron además que permaneciera internada hasta el viernes para mantenerla en observación.

“Las autoridades de la escuela nunca más se comunicaron con nosotros para darnos una explicación”, se quejó Salvador, cuyo apellido se preserva para resguardar la identidad de la menor. “Estamos desesperados. Es un dolor inexplicable. Nos vinimos del interior a Capital para que yo pudiera conseguir un trabajo, atenderla en el Hospital Garrahan y darle una mejor calidad de vida a nuestra hija”, prosiguió el hombre.

Según pudo confirmar LA NACION, la causa quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N.º 61, encabezado por Martín Retes. “Estamos esperando que nos convoquen para la Cámara Gesell”, indicó el padre de la niña.

El caso provocó además una protesta frente al establecimiento educativo, donde el último viernes se concentraron los padres de la niña junto con otros adultos para reclamar el esclarecimiento de lo ocurrido.

Ante la denuncia, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dispuso equipos de apoyo y contención para acompañar a la menor y a su familia. Desde la cartera educativa informaron a LA NACION que autoridades de la Subsecretaría de Gestión del Aprendizaje, de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y de la Dirección de Educación Especial se presentaron en la escuela para acompañar a la comunidad educativa.

“Asimismo, el Ministerio de Educación dio intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, articuló con el Ministerio de Salud para brindar el acompañamiento necesario e inició el sumario administrativo correspondiente”, agregó el comunicado oficial.