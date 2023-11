escuchar

Tres semanas después de quedar detenido en el marco de la causa por la muerte de un paciente, el médico cirujano Aníbal Lotocki denunció ante la Justicia a dos periodistas, a su expareja y a una expaciente por los presuntos delitos de calumnias e injurias. Fue luego de que los denunciados lo llamaran “asesino” o “doctor muerte” o afirmaran que él mató a la modelo y actriz Silvina Luna, que falleció el 31 de agosto pasado.

Las cuatro presentaciones, a las que accedió LA NACION, están fechadas el 7 de noviembre pasado y tienen la firma de puño y letra de Lotocki, que está alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza desde el 19 de octubre pasado.

Según esos escritos, desde marzo pasado Jorge Rial hizo “alusiones a inexistentes prácticas médicas” de Lotocki. Entre las que menciona la querella está un fragmento de Rial en su programa en C5N en el que dice: “A Silvina la mataron. La mató la mala praxis, pero tiene nombre y apellido: Aníbal Lotocki”.

“Respecto del delito de injuria, manifestaciones tales como el ‘carnicero Lotocki’, entre otras, refiriéndose a mi persona, se constituyen en un descrédito que implica disminuir o quitar la reputación de una persona. Es decir, hacerle perder la confianza de que goza sobre la base de su profesión y cualidades”, argumenta el médico en el escrito de cinco páginas.

En el caso de la denuncia contra Facundo Pasto r, Lotocki expuso que el periodista de A24 comenzó “los primeros días del mes de junio” a realizar “diferentes alusiones a inexistentes prácticas médicas adjudicadas al denunciante”.

Entre los fragmentos que presentó como prueba, uno de los más fuertes es en el que Pastor dice: “… si en el medio te cruzás con un hijo de puta como Lotocki, que toda esa conjunción se da en esto, que se resume por acá, lo tenemos a [Mariano] Caprarola, la tenemos a Romina Vega, a Christian Zárate, digo, son 4 muertes, no cualquier está exento de una situación de mala praxis […] Estas son solamente las víctimas fatales del ‘doctor muerte’, y yo lo llamo ‘doctor muerte Lotocki’ porque acá hay solamente cuatro casos, ojalá que tu línea de tiempo de muertes termine acá […], hay una larga lista de víctimas de Lotocki […] no está bien cruzarte con un tipo como Lotocki y que la Justicia no lo pare”.

Otra frase del periodista que el médico sumó en su querella se produjo el día siguiente a la muerte de Silvina Luna: “Gente que estaba atravesando la mitad de su vida, y su vida quedó trunca; todos pasaron por las manos de Lotocki, y Lotocki sigue libre, y Lotocki siguió libre y sigue operando […] ¿Cómo sigue operando? […] Evidentemente con algún grado de impunidad […] Un médico, una suerte de Frankenstein que opera, que concuerda con sus pacientes A y hace B”.

En el caso de Pamela Sosa , su expareja y denunciante en la causa en la que el cirujano fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por lesiones graves cometidas contra varios pacientes –entre ellas, Silvina Luna–, la denuncia de Lotocki apunta a las declaraciones públicas que hizo la modelo.

El médico se quejó de intervenciones que Sosa hizo en diferentes programas de televisión y en sus redes sociales, en las que aseguró que el cirujano le había pagado a un juez para que una causa de mala praxis no prosperara. “La primera víctima fue Romina Vega en Misiones; lamentablemente, por lo que tengo entendido […], hubo dinero de por medio, o sea que no pudieron seguir adelante. Evidentemente, le pagó al juez”, sostuvo Sosa el 15 de septiembre en una entrevista por Canal 13.

“Yo no sé si estas chicas están pagadas por Lotocki, que es algo que estamos pensando con las chicas […] Andrea Guidone y Mónica Farro. Lotocki tiene mucha plata, el poder, a veces, lamentablemente... con plata cualquiera puede comprar a cualquier persona, eso es lamentable. Él es el culpable de todo lo que estamos pasando”, es otra de las declaraciones de la expareja del médico que, en opinión de Lotocki, son injurias.

La cuarta presentación –no sería las últimas que Lotocki tiene previsto impulsar en contra de periodistas y famosos– fue contra de Gabriela Trenchi, a quien acusó de que “desde los primeros días del mes de agosto y septiembre de 2023 comienza a publicar en su red social de Instagram alusiones a inexistentes prácticas médicas adjudicadas al denunciante”.

“Lamentablemente, este asesino, carnicero, debería estar preso porque está inhabilitado, pero sigue operando. Lamentablemente, sigue trabajando tanto en la casa como en el consultorio que tiene como en la clínica, que sale y entra gente a escondidas, o te lo hace en cualquier lado, en una habitación, en donde sea. Al margen de eso, él nos inyectó la muerte , así como se dice directamente […], que eso te trae un montón de enfermedades autoinmunes, no te terminas muriendo de eso, te terminas muriendo de otras causas que te trae ese material”, dijo Trenchi en A24 el 27 de agosto pasado, según la denuncia de Lotocki.

En el caso de Trenchi, una de las expacientes que más alzó la voz en contra de Lotocki, el médico adjuntó en su denuncia un fragmento de la historia clínica de la mujer en un centro de salud porteño. “A la señora Trenchi no le alcanza estar paseando por los programas televisivos, sino que también, en todas las oportunidades que tuvo, siempre se ocupó de mantener un mismo relato falaz; por tanto, ella nunca hace referencia a que, tal cual surge de la foja 24 de su historia clínica de Los Arcos, es entrevistada por el neurólogo Marcos Fernández Álvarez, quien allí asienta, con fecha 20/08/2015: ‘Paciente que refiere parestesias generalizadas, imposibilidad de tragar (aunque no tiene sieloma), debilidad generalizada, recientemente se sometió a cirugía de lipotransferencia de abdomen, glúteo + metacrilato, dicho producto había sido desrecomendado por otro cirujano y lo colocó igual sin avisar a sus familiares’. Esto surge de la foja 24 de la historia clínica del “Sanatorio Los Arcos” de Gabriela Trenchi agregada a la causa Nº50949/2015 en trámite ante el Tribunal Oral Correccional Nº28″.

En diálogo con LA NACION, Emiliano Diciero, el abogado patrocinante de Lotocki en las demandas, dijo: “Desde hace varios meses que venimos preparando de manera conjunta con los letrados de Aníbal estas querellas. Se dijo y se siguen diciendo muchas cosas en los medios; y eso no se puede dejar pasar. Muchas personas han atacado a Aníbal, atribuyéndole delitos incomprobables y mancillando su buen nombre. Él siempre estuvo a derecho, se puso a disposición de la Justicia apenas se enteró de la revocatoria de la excarcelación ese mismo día, y aun así lo siguen atacando”.

“Estas cuatro querellas que se han iniciado la semana pasada son el comienzo de una serie de más de diez que estamos preparando para presentar la próxima semana. No podemos permitir que se siga diciendo cualquier barbaridad sin que eso traiga consecuencias”, cerró el letrado.

La semana que viene cumple un mes en Ezeiza

Hace 15 días, el fiscal Pablo Recchini pidió la elevación a juicio oral del caso contra Lotocki en la investigación por el homicidio simple con dolo eventual de su paciente Rodolfo Christian Zárate, ocurrido en 2021, tras complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica, causa por la que el médico está preso.

También requirió al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60, Luis Schelgel, que Lotocki vaya a juicio por haber alterado la historia clínica de Zárate, dado que el protocolo quirúrgico en cuestión “fue elaborado después de la muerte del paciente, el 16 de abril de 2021, conteniendo información inexistente o falsa”, tras ser intervenido quirúrgicamente en la clínica Cemeco, del barrio porteño de Caballito.

Es por esta causa que Lotocki se encuentra detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró que “Lotocki llevó adelante la cirugía de Rodolfo Cristian Zárate a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría, a tal punto que no hizo nada para evitarlo”.

De acuerdo la presentación del fiscal, el 16 de marzo de 2021 Zárate asistió al consultorio de Lotocki, ubicado en la calle Florida al 600, del barrio porteño de Retiro, y acordó realizarse una lipoescultura y dermolipectomía, a cambio de 6500 dólares.

El médico le entregó tres órdenes para que se realizara un análisis de sangre y orina, un electrocardiograma y una radiografía de tórax.

“Lotocki llevó adelante la cirugía de Rodolfo Cristian Zárate a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría, a tal punto que no hizo nada para evitarlo”, sostuvo el fiscal.

El 18 de octubre, Lotocki fue detenido por la muerte Zárate, luego de que se entregara en La Plata, tras una orden emitida por la Cámara del Crimen.

En esa resolución, la Sala IV también tuvo en cuenta la multiplicidad de expedientes con denuncias por parte de personas que fueron operadas por el médico y que atravesaron diversas complicaciones de salud.

Temas Aníbal Lotocki