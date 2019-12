Córdoba: apareció el auto del médico desaparecido desde el jueves

Daniel Casermeiro tiene 61 años y está desaparecido desde el jueves pasado Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2019 • 11:29

Apareció el auto BMW, modelo 220i y patente AC588OL, de Daniel Casermeiro, el médico desaparecido en San Francisco, Córdoba. Dentro del vehículo, que se encontró cerrado y con el tanque de nafta lleno, había importantes sumas de dinero y se investigan las causas de su desaparición.

"Mi papá es trabajador y muy querido en la ciudad", dijo Diego Casermeiro, hijo del médico desparecido en declaraciones al canal TN, y agregó: "Estamos desesperados".

Sobre el dinero encontrado, el hijo del ginecólogo aseguró no saber de qué se trata ni si ese dinero pertenecía a su padre. "Tal vez hubo algo que mi papá no me contó", afirmó. Ante la posibilidad de un secuestro, el joven pidió a los posibles captores que "digan que quieren para poder recuperar a su papá".

El caso

La última vez que se lo vio a Casermeiro, de 61 años, fue el jueves, cuando poco antes de las 10 de la mañana salió de su consultorio en el Sanatorio Argentino, donde quedaron pacientes esperándolo. Después una cámara de seguridad lo identifica en la localidad de Luxardo, a 16 kilómetros. Por eso la búsqueda se intensificó hacia esa parte del departamento San Justo y la ruta 1.

Según relató el joven, su padre comenzó la mañana del jueves "con actividad normal" hasta que se retiró del hospital a las 10 de la mañana. Las cámaras corroboran lo declarado y lo ubican en la zona bancaria de la ciudad. Más tarde, el ginecólogo llamó al hospital y le solicitó que corrieran los turnos para más tarde.

Luego, la investigación lo ubica en un pueblo cercano, Luxardo, donde compra tres gaseosas, lo que podría significar que planeaba un encuentro con otras dos personas.

"El chico del kiosko dijo que se lo vio bien", agregó Diego, que vio a su padre por última vez el miércoles.

Los rastrillajes de búsqueda incluyen perros y drones. Los informes de la empresa de telefonía móvil marcan que las antenas captaron la señal de su teléfono en la zona comprendida entre San Francisco y Luxardo.

El fiscal de Delitos Complejos Bernardo Alberione no descarta ninguna hipótesis, pero en las últimas horas cobró más fuerza una pista relacionada con temas financieros. El médico habría recibido amenazas por problemas económicos.