Atentado en Gendarmería. A quién estaba dirigido el paquete bomba que provocó tres heridos

Poco después de las 13.20 estalló un paquete explosivo en la sede de la Escuela Superior de la Gendarmería, en Paseo Colón 533, en el centro porteño. Tres comandantes mayores, uno de los rangos más importantes en esa fuerza de seguridad federal, resultaron heridos por el la detonación de una encomienda de 20 centímetro por 40 centímetros, que estaba guardada hace poco menos de un año en la oficina del subdirector de ese establecimiento que completa la formación académica de los oficiales superiores. A las 13.22 se recibió en el SAME el llamado que alertaba sobre los heridos.

La víctima de ese atentado fue el comandante mayor retirado Diego Gasparutti, que fue director de la Escuela Superior de la Gendarmería y que se retiró de la fuerza antes de la llegada de ese paquete a su nombre. Hoy pasó por su antigua unidad para recoger algunas pertenencias y se enteró sobre esa encomienda guardada. El comandante mayor Morillo estaba a su lado en el momento de la apertura de ese paquete, según señalaron fuentes que están al tanto de lo ocurrido en un edificio que también alberga a oficinas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Parte del paquete bomba que estalló en la sede de la Gendarmería de Paseo Colón

El mecanismo de detonación fue similar al de una carta-bomba, en el que la rotura del envoltorio cierre el circuito y detona el artefacto. Los peritos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal Argentina trabajaron en el lugar de la detonación, tanto para lograr la evacuación de la zona como para empezar el trabajo de pericias sobre la bomba. El juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación, delegó la pesquisa en la Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA.

Otros dos paquetes que estaban guardados hace tiempo y dirigidos también al comandante mayor retirado Gasparutti fueron detonados en forma preventiva por especialistas en explosivos. En su interior no se hallaron rastros de pólvora. De esa manera, se determinó en principio que solo había una encomienda-bomba.

Expertos antibombas trabajaron en la zona del estallido Camila Godoy

A partir de la reconstrucción del hecho realizada por los investigadores, Gasparutti, que se habría retirado a fines de 2024, paso por el edificio de Paseo Colón 533 a saludar a sus excamaradas y subordinados porque mañana se conmemoraba el aniversario de la creación de esa escuela.

En esa circunstancia fue que le avisaron que tenían una encomienda desde hacía un tiempo. Desde la ayudantía le entregaron la encomienda a Gasparutti quien decidió no abrirla en el momento, sino que se dirigió a saludar al actual director de la escuela, el comandante mayor Morillo. Aparentemente durante una parte de la charla en el piso 11, Gasparutti habría abierto el paquete que le explotó en la cara. Por proximidad, también fue afectado Morillo.

El despacho donde se produjo el estallido

De acuerdo con fuentes que están al tanto de lo ocurrido, Gasparutti habría sufrido heridas en el pecho y rostro por las esquirlas de metralla provocadas por el estallido de un cilindro metálico.

“Dos heridos fueron trasladados al Hospital Argerich por el SAME, sin riesgo de vida, mientras que un tercer efectivo permanece en recuperación y fuera de peligro”, indicó el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa.

Y se agregó: “De manera preventiva se evacuaron a 320 personas, 120 correspondientes al edificio de Paseo Colón 533 y 200 al edificio contiguo de Paseo Colón 525″.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, estuvo en el edificio donde ocurrió la explosión y luego se dirigió a la Casa Rosada, ubicada a pocas cuadras del lugar del estallido.

Comandante Diego Gasparutti

Los investigadores intentan determinar si el blanco del atentado era directamente el comandante Gasparutti o si el objetivo era golpear a la Gendarmería con un estallido en uno de sus centros de formación de oficiales.

Noticia en desarrollo