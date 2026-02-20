Quién es el motociclista que mató a golpes a un conductor en una pelea de tránsito

Agustín Elías Perrone Carozzo, de 25 años, quedó detenido en las últimas horas tras haber sido imputado por la muerte de Darío Andrés Lau, un hombre de 52 años con el que protagonizó una feroz pelea de tránsito en Berazategui. El joven fue imputado luego de ser captado por varias cámaras de seguridad golpeando al automovilista en la vía pública, quien previamente lo había atacado con un palo.

Según pudo constatarse en sus redes sociales, el joven tenía amplios conocimientos en artes marciales, ya que en su adolescencia comenzó a practicar Muay Thai, una disciplina de combate y de contacto pleno, que puede utilizarse para la defensa personal.

En las redes sociales, además, se registra que años atrás incluso llegó a competir en este tipo de arte marcial. Oriundo de Ranelagh, localidad perteneciente al partido bonaerense de Berazategui, donde se produjo la pelea, Perrone Carozzo también se mostraba afín al automovilismo y fanático de las motos. Además, en su cuenta de Instagram promociona una casa de repuestos de auto en la que trabajaría.

Agustín Elías Perrone Carozzo (Facebook)

El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 18 cuando un Chevrolet Corsa y una motocicleta Honda chocaron en la intersección de la Avenida Luis Agote y la calle 366, del barrio de Ranelagh. Tras el impacto, los dos hombres comenzaron a discutir y según el registro de las imágenes difundidas, la secuencia rápidamente derivó en un intercambio violento.

En las redes sociales se viralizaron dos videos que pueden ser clave para la investigación. El primer registro muestra a Elías, de 25, pateando la puerta del auto mientras el conductor estaba sentado dentro del vehículo. Con voz angustiada, el joven gritaba: “Yo también laburo, me rompiste toda la moto”.

Berazategui: un motociclista mató a golpes a un hombre en una discusión de tránsito

Acto seguido, en otro video que pareciera registrar una escena posterior, se puede observar al hombre de 52 años saliendo del Corsa con un palo de madera con el que comenzó a atacar al joven. Es en ese momento, el motociclista le responde con dos golpes de puño que impactan en el rostro del automovilista. El hombre cayó de manera inmediata y quedó tendido boca arriba sobre el asfalto, sin volver a incorporarse.

Berazategui: un motociclista mató a golpes a un hombre en una discusión de tránsito

Ante la alerta de los vecinos, dos patrullas del Comando de Berazategui y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribaron al lugar y constataron el fallecimiento del hombre.

En tanto, la Policía Científica realizó las pericias de rigor, retiró el cuerpo de la víctima cerca de las 19 y lo trasladó a la Morgue Judicial. La autopsia determinará si la muerte del automovilista fue por los golpes que recibió o por el impacto contra el asfalto.

El joven de 25 años fue detenido y llevado a la Seccional Segunda de Ranelagh bajo la carátula de “homicidio”, por lo que quedó a disposición de la Justicia de Berazategui.