El video de la discusión y muerte tras un choque entre una moto y un auto en Berazategui

Un incidente vial en el partido de Berazategui culminó con la muerte de un hombre de 51 años y la detención de un joven de 25 tras una disputa en la vía pública. El hecho tuvo lugar el jueves por la tarde en el barrio de Ranelagh, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta. La situación escaló hacia una confrontación física que derivó en el deceso de uno de los conductores en el lugar.

Qué revelan los videos del conflicto

Registros audiovisuales difundidos en redes sociales exponen la dinámica del enfrentamiento y resultan elementos centrales para la investigación. Un primer video exhibe a Elías, el conductor de la moto, mientras golpea la puerta del rodado mayor con el conductor todavía en su interior. El joven gritaba con angustia: “Yo también laburo, me rompiste toda la moto”.

Un segundo material capta el momento posterior. Andrés, quien manejaba el auto, desciende con un palo y arremete contra el motociclista. La secuencia violenta duró pocos segundos. En ese intercambio, el conductor de la moto lanzó dos golpes de puño dirigidos al rostro del automovilista.

Berazategui: un motociclista mató a golpes a un hombre en una discusión de tránsito

El episodio ocurrió cerca de las 18 horas en la intersección de la Avenida Luis Agote y la calle 366, donde impactaron un Chevrolet Corsa y una moto Honda. Según la información preliminar, la colisión generó una fuerte discusión entre las partes involucradas que terminó de la peor manera.

Cómo se produjo el desenlace fatal

El medio local La Misión Informa indicó que el joven de 25 años intentó defenderse de la agresión armada por el conductor del Chevrolet. En esa maniobra defensiva, impactó su puño dos veces en la cara de Andrés. El hombre de 51 años cayó de inmediato sobre el asfalto y quedó tendido boca arriba sin reacción alguna.

Personal del Comando de Berazategui y una ambulancia del SAME acudieron al sitio tras una alerta. Los médicos verificaron el fallecimiento del conductor del automóvil en la escena. La Policía Científica efectuó las pericias correspondientes y retiró el cuerpo alrededor de las 19 para su traslado a la Morgue Judicial. Los forenses buscarán establecer mediante autopsia si la muerte obedeció a los golpes de puño o al impacto de la cabeza contra el suelo.

Cuál es la situación judicial del detenido

Las fuerzas de seguridad aprehendieron a Elías y lo trasladaron a la Seccional Segunda de Ranelagh. La Justicia de Berazategui intervino en la causa de manera inmediata. El expediente quedó caratulado bajo la figura de “homicidio”, por lo cual el motociclista permanece a disposición de las autoridades judiciales mientras avanza la investigación sobre la mecánica de los hechos.

