Argentino asesinado en México. Familiares y amigos despidieron en Córdoba los restos de Benjamín Gamond

escuchar

CÓRDOBA.- Los restos de Benjamín Gamond, el joven cordobés de 23 años asesinado a machetazos en México, fueron despedidos por familiares y amigos en el Tala Rugby Club, el lugar donde comenzó a jugar a los cuatro años y adonde tenía a muchos de sus amigos. Durante dos horas pasaron por allí familiares y allegados para darle el último adiós.

Las cenizas del joven llegaron a Córdoba el fin de semana desde México; la decisión de la familia es esparcirlas en algún sitio de la provincia, ya que él era un “amante de la naturaleza”. María Gamond, su hermana –que estuvo en México cuando él quedó herido– fue la encargada de leer una carta de su madre.

“Me diste mucha felicidad, estoy muy orgullosa de vos. Tanto valor al salir al mundo, triunfar, dejando amistades por donde fueras. Nadie podía no amarte. Me fuiste prestado por un tiempo y brillaste. Fuiste el último regalo que ‘Piquito’ me dio”, comienza el texto.

Sebastián Lastra, Benjamín Gamond y Macarena González, los tres jóvenes amigos en México. Instagram/@benjagamond

Agrega: “No voy a estar triste, sé que eso no querés. Voy a festejar tu vida cada día que me quede en este lugar un poco arisco, áspero para mí. Quisiera tener algo de ese carisma y esa mente pura y sin vueltas que tenías y que hacía que, por donde fueras, te amaran. Te prometo que todas esas caricias que ya no te voy a dar se las voy a dar a tus hermanos. Trataré de ser menos cerrada, de confortarlos para mitigar el terrible dolor de tu ausencia física. Eras el ‘peque’ de todos, que estábamos orgullosos, que por más macanas que hicieras nadie se podía enojar porque nos desarmabas con tu sonrisa”.

“Todos mostrábamos tus fotos de tus aventuras en las playas paradisíacas. Cumpliste todas las fantasías que la gente tiene de una vida libre, feliz. Esa vida que todos quisiéramos tener. Quisiera saber, que me digas si podés, si fuiste feliz conmigo. Creo que te di lo más que pude dentro de mis limitaciones… Visitame, guiame, porque tengo una tristeza egoísta. Sé que estás bien. Nunca vas a estar viejo. Nunca el mundo te va a defraudar. Te fuiste siendo amado, dando amor sin vueltas, transparente. Te amo, hijo querido, y siempre te voy a amar”.

Entre las 17 y las 19, el club estuvo abierto para el homenaje que terminó con una suelta de globos blancos y negros, los colores de El Tala. Con Benjamín Gamond jugó allí también Santiago Lastra, su amigo de la infancia, que estaba con él en México cuando los atacaron. También estaba su novia, Macarena González. Ninguno de los dos sufrió heridas de gravedad.

Cruz Irving Martínez Flores, de 21 años, está detenido por el crimen ocurrido en Lagunas de Chacahua, en el estado de Oaxaca. Los tres amigos lo habían conocido en la barca que los llevó al parque nacional del Pacífico mexicano y lo encontraron al día siguiente, cuando fueron a comer en un kiosco de playa.

Gamond se le acercó y le preguntó si sabía dónde podía comprar tablas de surf. “El tipo lo miró como si no lo conociera, como sacado; entonces ‘Benja’ se fue y les dijo a los chicos ‘Me habló raro, como si no me conociera’”, contó a LA NACION Marcos, su hermano.

Minutos después, el agresor se les acercó corriendo y atacó por la espalda a Benjamín con un machete; lo golpeó en la cara y en la cabeza, y lo único que le dijo fue ‘¡a vos te mandaron, a vos te mandaron!’”. El joven fue atendido de urgencia en un hospital de Puerto Escondido y, luego, trasladado a un centro de alta complejidad de Ciudad de México, pero el daño neurológico que había sufrido era gravísimo y no lo pudieron salvar.

Temas MéxicoCórdobaActualidad