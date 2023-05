Tragedia en México. Murió el joven cordobés atacado a machetazos en una playa paradisíaca cerca de Puerto Escondido

escuchar

CÓRDOBA.- Murió Benjamín Gamond, uno de los cordobeses atacados a machetazos en una playa paradisíaca de Oaxaca, en la costa oeste de México. Había sido trasladado ayer a la capital de ese país, a bordo de un avión sanitario, “con lo necesario” para movilizarlo. El joven de 23 años estaba en coma inducido, con un cuadro neurológico “preocupante”. Finalmente, su estado fue irreversible. Hasta esta tarde permanecía conectado a instrumental médico con el fin de contar con tiempo para realizar las ablaciones necesarias, dado que su familia decidió donar sus órganos.

“La familia Gamond informa con inmenso dolor que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, comunicaron a través de las redes sociales que habían usado durante dos días para reunir los fondos necesarios para trasladar al joven desde Puerto Escondido hacia la capital mexicana, para que fuese atendido en un hospital de mayor complejidad, dados los daños neurológicos sufridos por los embates de machete que recibió desde atrás, en la cabeza, a manos de Cruz Irving Martínez Flores, un nativo del estado de Guerrero, de 21 años, cuando terminaba de almorzar, con su mejor amigo y la novia en un kiosco de playa en el parque nacional Lagunas de Chacahua.

Gamond todavía está conectado a los equipos de supervivencia médica, pero “ya no hay nada más para hacer”, según informaron sus familiares a LA NACION. La familia quiere donar los órganos y por eso se demora la decisión de quitarle la tecnología que mantiene sus órganos vitales en funcionamiento.

Gamond había llegado el miércoles pasado, junto a su amigo de la infancia, Santiago Lastra, y la novia de él, Macarena González –oriunda de Necochea–, a Lagunas de Chacahua, al noroeste de Puerto Escondido. El viernes estaban los tres almorzando en un kiosco en la playa cuando apareció un hombre “de la nada” y les empezó a pegar con un machete, desde atrás.

“Benja” sufrió dos profundos cortes en la cabeza, con fractura de cráneo y varios cortes en el rostro, además de que tenía uno de sus ojos “muy complicado”, según se explicó; quedó, desde ese mismo momento, en estado es crítico. Sus dos amigos, que fueron atacados cuando advirtieron la agresión contra Gamond e intentaron defenderlo, tienen heridas (cortes y, Santiago, un brazo fracturado), pero están fuera de peligro. Los tres fueron atendidos en el lugar por paramédicos, los trasladaron en lancha a El Zapotalito, de allí a un centro asistencial de la localidad de Río Grande y, después, al Hospital Ángel del Mar, en la ciudad de Puerto Escondido.

Por la gravedad del estado de salud de Gamond, la familia –tres de sus hermanos son médicos– tramitó el traslado a un hospital de la Ciudad de México, a donde llegó ayer a la tarde. “Gracias a las coordinaciones y gestiones realizadas por el Consulado y la Embajada con la Secretaria de Salud de México, el Gobierno mexicano dispuso un avión sanitario para realizar el traslado entre Puerto Escondido y el Hospital General de Ciudad de México”, señaló la Cancillería Argentina en un comunicado, en el que indicó que la aeronave arribó a las 15 de la hora local a la capital del país, procedente de Puerto Escondido.

Marcos Gamond, uno de los hermanos de Benjamín, que viajó a México de urgencia (estaba llegando esta misma tarde), había dicho ayer a LA NACION que el joven estaba neurológicamente “comprometido”.

Gamond había llegado con su amigo y compañero en el Tala Rugby Club a Tulum (una de las joyas de la Riviera Maya, en el Caribe), donde, además de pasear y conocer lugares, aprovechaban para trabajar. Su plan, ahora, era conocer y hacer surf en la costa del Pacífico norte, adonde Benjamín también tenía la idea de enseñar skate, deporte del que era apasionado y un eximio practicante, según sus amigos.

Esta mañana, su familia, en uno de los partes que daba para contar cómo iba la situación, comentó: “Ahora falta lo más importante y difícil: que Benja pueda hacer su parte, aguantar y ganar esta batalla. Confiamos en su juventud y fortaleza para que lo logre”. Los neurocirujanos que lo atendieron eran los máximos especialistas del Hospital General de la Ciudad de México.

El atacante fue detenido en el mismo lugar del hecho. Fue identificado como Cruz Irving Martínez Flores, de 21 años; es de Ometepec, Guerrero y está a disposición de la Justicia. El municipio emitió un comunicado en el que señala que había llegado a la zona a buscar trabajo, que estaba desempleado y que no tenía un domicilio fijo.

El Gobierno Municipal de Villa de Tutupetec, donde se produjo el episodio, emitió un comunicado en el cual reprobó “rotundamente” el ataque sufrido por los turistas argentinos y señaló que el detenido arribó a dicho municipio “en busca de empleo, por lo cual no tiene relación alguna con la comunidad”.

“De manera inmediata, la comunidad, la Policía municipal preventiva y la Coordinación Municipal de Protección Civil, actuaron en tiempo y forma para el auxilio de los lesionados, trasladándolos al hospital Comunitario de Río Grande y posteriormente fueran canalizados a un Hospital de Segundo Nivel, en la Ciudad de Puerto Escondido, en donde reciben la atención necesaria”, aseguraron.

Desde el Gobierno Municipal expresaron que el sospechoso “fue consignado a la Vice Fiscalía Regional de la Costa, en donde la Mesa de Delitos de Alto Impacto será la encargada de definir su situación legal”.

“Solicitamos a la Fiscalía del Estado de Oaxaca realizar su trabajo de forma profesional y cumplir con el procedimiento correspondiente que permita sancionar la agresión sufrida por los tres turistas argentinos”, concluyó la intendencia.

