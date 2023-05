“¡A vos te mandaron!”. El grito del asesino antes de atacar a machetazos al joven cordobés que murió en México

escuchar

CÓRDOBA.- Mientras los familiares de Benjamín Gamond, el joven muerto en México por las heridas recibidas en un ataque con machete, terminan los trámites de repatriación del cuerpo tras haber donado los órganos, la Justicia investiga qué fue lo que pasó el viernes pasado en las playas de Lagunas de Chacahua, en el estado de Oaxaca. Allí Cruz Irving Martínez Flores, de 21 años, atacó a “Benja” y a sus dos amigos, Santiago Lastra y Macarena González.

“Estamos rotos”, fue lo único que Federico Lastra –padre de Santiago y exentrenador de rugby de Gamond– le pudo responder a LA NACION desde México. Su hijo y “Benja” eran amigos desde que tenían ocho años, compañeros en el Tala Rugby Club y también de aventuras.

Macarena González, la novia de Sebastián, le aseguró a su mamá que, antes de empezar a pegarle con el machete a Gamond, el atacante gritó “¡a vos te mandaron!”.

La madre de la joven, Fernanda González, le contó a Necochea Digital que los tres jóvenes habían conocido al agresor en la lancha que los llevó al lugar. “Venía con otras personas y estuvo hablando con ellos, les dijo que era instructor de surf. Ellos hablaron como con cualquiera otra persona que se les acercaba y no lo vieron más. Cuando llegaron a la isla, él les dijo que era de ahí y que cualquier cosa que necesitaran saber iba a andar por la costa”, describió la mujer.

Fernanda González agregó que cuando fueron a comer, lo encontraron y Gamond se le acercó y le preguntó si sabía dónde podían comprar tablas de surf. “El tipo los miró como si no los conociera, como sacado; entonces ‘Benja’ se fue y les dijo a los chicos ‘Me habló raro, como si no me conociera’”.

Marcos Gamond, hermano de Benjamín, contó el domingo a LA NACION que su hermano quería hacer surf en el Pacífico y, además, pensaba que podía enseñar skate, una práctica en la que era muy hábil. Había estado trabajando y paseando con su amigo de toda la vida en Tulum, la joya de la Riviera Maya, en el Caribe mexicano.

Benjamín Gamond jugaba al rugby en Tala Rugby Club, de la ciudad de Córdoba.

Cuando los tres terminaron de almorzar en un kiosco de playa de Chacahua Isla, se produjo el ataque. Según le contó Macarena a su madre, el agresor “salió corriendo de la nada como loco y lo atacó con el machete en la cara y la cabeza a Gamond y lo único que le dijo fue ‘¡a vos te mandaron, a vos te mandaron!’”.

El presidente municipal de Villa de Tututepec, Jesuhandy Conde Gómez, dijo que “hubo un par de discusiones entre los jóvenes, según los testigos, pero no para lo que terminó ocurriendo”. El funcionario habló con Cadena 3 y reiteró que Martínez Flores está detenido y que será juzgado por lo sucedido. Ratificó que no vive en el lugar (es de Ometepec, Guerrero) y que había llegado hacía un día para buscar trabajo.

“La ley acá se rige por usos y costumbres, y tenemos policías en la misma comunidad. Toda la gente se comunicó por altavoces y logramos aprehender en menos de 10 minutos a esta persona”, añadió.

El viernes pasado, Gamond y sus amigos estaban almorzando en un kiosco en la playa cuando apareció un hombre “de la nada” –según contaron los jóvenes a sus familiares y ellos reiteraron a los medios– y les empezó a pegar con un machete, desde atrás.

Gamond sufrió dos profundos cortes en la cabeza, con fractura de cráneo y varias heridas en el rostro; tenía uno de sus ojos “muy complicado”. Murió ayer en el Hospital Central de la Ciudad de México, adonde fue trasladado el domingo por la crítica situación neurológica que presentaba.

