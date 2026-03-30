Arquero y fanático de River, la faceta deportiva de Ian Cabrera, el adolescente asesinado en una escuela de Santa Fe

SANTA FE.- Ian Cabrera, el adolescente de 13 años víctima del mortal ataque a tiros protagonizado por un alumno de la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad santafecina de San Cristóbal, no solo era conocido por ser un buen estudiante.

Según relatos de amigos y familiares, “Ian era un amante del fútbol. Era hincha de River Plate y su ídolo era Enzo Pérez [volante central que actualmente juega en Argentinos Juniors]”, dijeron dirigentes del Club Atlético Independiente de San Cristóbal, donde la víctima había fichado hace algunos años el pibe al que hoy llora la ciudad.

Desde sus redes sociales, la institución deportiva le dedicó un sentido mensaje en el que aseguraron tener “el corazón completamente roto” porque “no hay palabras que alcancen para describir lo que sentimos”, se sostuvo en un comunicado de prensa difundido por la institución.

“Descansa en paz, pequeño”, expresó la institución sancristobalense donde el adolescente se desempeñaba como arquero en las divisiones intermedias.

Por el trágico suceso, este lunes rige duelo en el club y sus puertas se mantendrán cerradas.

Ian Cabrera Núñez, como últimamente solía identificarse, había cumplido los 13 años el 2 de enero pasado. Era alumno de primer año de la Escuela Normal Mariano Moreno.

Su madre es Mirian Núñez, de 44 años y maestra jardinera. Su padre, Hugo Leandro Cabrera, de 40, es empleado municipal. Ian era su único hijo.

“Tristísimo comienzo de semana en mi San Cristóbal, Q.E.P.D. Ian Cabrera, abrazo fuerte y mis más sinceras condolencias a Mirian y Leo… duele el alma, duele tremendo, San Cristóbal está de luto“, escribió en las redes sociales Rosana Correa, una allegada a la familia.

El agresor

La identidad completa del agresor se mantiene en reserva. Sus iniciales serían G. C. y es familiar de quien administró durante años una conocida forrajería de San Cristóbal.

El ministro de Educación provincial, José Goity, aseguró en una conferencia de prensa que el atacante no contaba con antecedentes de violencia en el sistema educativo.

“Sabemos que sufría una situación intrafamiliar en el ámbito privado muy compleja que atravesaba a la madre y a la familia”, dijo el funcionario provincial.

Se sabe que los padres están separados. El hombre trabajaría actualmente como transportista en la provincia de Córdoba. La mujer permanecía en San Cristóbal.

Informes a los que accedió LA NACION señalan que la fiscalía a cargo de la investigación debe resolver en las próximas horas si G. C. permanecerá en San Cristóbal (puede hacerlo porque no quedará detenido dado que es inimputable, pues la ley que bajó la edad de punibilidad de 16 a 14 años recién comenzará a regir en septiembre próximo) o si se lo aleja de la ciudad, comenzando un período bajo normas que adopte la Justicia juvenil.

Entre las medidas que podrían adoptarse figuran varias referidas a la “readaptación” tras los sucesos de los que fue partícipe principal.