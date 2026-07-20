Una joven fue asesinada a puñaladas por su expareja, que tenía una causa por violencia de genéro

CÓRDOBA.- Rocío Gómez, una joven de 25 años y madre de tres hijos, fue asesinada a puñaladas en el interior de su casa de la ciudad cordobesa de Santa María de Punilla. Por el femicidio fue detenida su expareja.

El sospechoso, de 40 años, ya había sido denunciado por Gómez por violencia de género. Según los primeros datos de la investigación, la víctima y su expareja vieron juntos la final del Mundial.

Con el paso de las horas, hubo una discusión. El femicida primero atacó a la jóven a golpes de puño y, después, la apuñaló con un arma blanca.

Pocos minutos después, luego de un operativo desplegado por las fuerzas policiales en la zona, el sospechoso fue localizado y detenido. Había intentado esconderse en un terreno baldío situado cerca de la escena del crimen.

Según fuentes judiciales, el sindicado femicida cumplía una condena por violencia familiar, causa que se había iniciado tras una denuncia de Gómez.

El ataque del femicida ocurrió hoy a la madrugada. El sospechoso es el padre de la hija menor de Gómez y tenía una restricción de acercamiento a la vivienda, pero no cumplía la medida dispuesta por la Justicia.

En esos encuentros solía haber peleas y golpes, según contó al canal El Doce Beatriz, una tía de Gómez.

El sospechoso no solo atacó la joven, también agredió a su exsuegra. La mujer logró escapar por una ventana.

Para Beatriz este era “un final posible, esperado” por las situaciones de violencia que se repetían. Ayer era el cumpleaños de la exsuegra del femicida y habían compartido toda la tarde.

Una vecina que vive a 50 metros de la escena del crimen dijo que la “crónica de una muerte anunciada”. Contó que, varias veces, los vecinos hicieron denuncias, situaciones que les terminó generando problemas. “Venía la policía, intervenía, retiraba a los niños y a los días volvía todo”, resumió.