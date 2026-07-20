La muerte de Liam Payne: quedó desvinculado el empresario argentino que estuvo bajo investigación

El empresario argentino Rogelio Nores quedó desvinculado de la causa judicial donde se investigó la muerte del músico británico Liam Payne, ocurrida el 16 de octubre de 2024 en un hotel de Palermo. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó su sobreseimiento. Había sido acusado del delito suministro y/o facilitación de sustancias estupefacientes.

“En efecto, conforme a la prueba incorporada –y, en particular, del registro de las comunicaciones mantenidas entre el imputado y la víctima–, surge que Nores no brindó respuesta alguna al requerimiento de Payne cuando este le solicitó ‘6 gramos’ [de estupefacientes]. Ello se verifica, además, en un contexto en el que, como correctamente señaló el tribunal de grado, los elementos reunidos hasta el momento de su decisión permitían considerar que la provisión de estupefacientes al damnificado habría sido llevada a cabo por los imputados [Braian] Paiz y [Ezequiel] Pereyra, en distintos momentos de la estadía de Payne en el hotel donde se alojaba", se sostuvo en el fallo firmado por los jueces Pablo Jantus, Gustavo Bruzzone y Alberto Huarte Petite, integrantes de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

El tribunal de alzada intervino en el expediente después de un recurso de queja presentado por el Ministerio Público Fiscal.

“Hemos probado que Nores jamás suministró droga a su amigo. Nores era amigo de Payne, no era su enfermero ni su custodio. El suministro de drogas fue realizado por personas que Nores no conocía ni tenía ninguna vinculación. No vivia en el mismo hotel y tampoco estaba en el trágico momento del fallecimiento. Liam sufría una fuerte adicción”, sostuvo a LA NACION el abogado Rafael Cúneo Libarona, quien junto con el estudio Fontán Balestra se encargó de la defensa del empresario.

El músico Liam Payne tenía 31 años @thexfactor

Payne, de 31 años, falleció la tarde del 16 de octubre de 2024después de caer desde el tercer piso al patio interno del hotel de Palermo donde estaba alojado. En la autopsia, se hizo referencia a 25 lesiones compatibles con aquellas producidas por caída de altura.

“Se determinó además que presentaba alcohol etílico en concentración de hasta 2.7 gramos/litro, cocaína, metilecgonina, benzoilecgomina, cocaetileno y sertralina”, según surge del expediente judicial.

Payne se había hospedado en CasaSur, situado en Costa Rica al 6000, en Palermo, el 13 de octubre de 2024. Llegó acompañado de Nores, quien no se hospedó, pero dejó su número de teléfono como contacto.

“Desde entonces se habría verificado de parte de Payne el consumo considerable de alcohol, en función de los pedidos que realizaba a su habitación o lo que personal del establecimiento advertía acudía allí para practicar la limpieza. También se supo que procuró conseguir cocaína por medio de empleados del hotel y otras personas. El 16 de octubre por la mañana, Payne se mostró exaltado en la recepción. Luego arribaron dos mujeres que subieron a la habitación, donde permanecieron junto a la víctima. A su retiro, discutieron con Payne en el lobby, ya que se quejaban por una diferencia de dinero que debía pagarles por haber mantenido relaciones sexuales. Aproximadamente a las 14, con motivo de tales incidentes, la encargada operativa del hotel, Martín, llamó a Nores, a quien siempre identificó como el manager, para pedirle que Payne se retirara del hotel. Su interlocutor le habría solicitado algo de tiempo para conseguir otro alojamiento. Nores se acercó al hotel para solucionar el conflicto con las mujeres, se retiró y volvió a la media hora, permaneciendo hasta las 16. En el curso de esa tarde personal de limpieza del hotel accedió al departamento e informó que el televisor estaba roto. Minutos después, se escucharon ruidos de rotura de cosas en el tercer piso. A partir de entonces, Payne bajó otras dos veces a la recepción, para luego retornar a su dormitorio. En la segunda de esas ocasiones, se sentó en un sillón y se desvaneció cayendo al piso. Grassi y otras dos personas lo asistieron, lo llevaron a su habitación y reclamaron la presencia de personal policial llamado al 911″, según se desprende del expediente. Poco después, el excantante de One Direction, iba a caer al vacío desde la habitación del tercer piso donde estaba alojado.

El abogado Rafael Cúneo Libarona Gentileza

En febrero de 2025, los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Marcelo Lucini, integrantes de la Sala IV de la Cámara del Crimen habían sobreseído a Nores del delito de homicidio culposo por el que había sido procesado en primera instancia. La decisión de los magistrados también benefició a Gilda Martín y Esteban Grassi, gerenta y jefe de recepción del hotel CasaSur, respectivamente, donde estaba alojado el músico cuando falleció.

“Revocar el auto traído a estudio y sobreseer a Nores, Grassi y Martín en orden al hecho que se calificó como constitutivo del delito de homicidio culposo, por el que fueron indagados, dejando expresa constancia de que la formación de esta causa no afecta el buen nombre y honor de que hubieran gozado”, se sostuvieron Rodríguez Varela, López y Lucini.

Paiz y Pereyra esperan, en libertad, ser juzgados en un juicio oral y público a cargo de un tribunal del fuero en lo penal, contravencional y de faltas porteño.