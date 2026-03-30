Quién era el adolescente asesinado en la escuela por un alumno que le disparó con una escopeta

“Descansa en paz. Que Dios te tenga en la Gloria”. Así, Rosana Correa, una vecina de San Cristóbal, el municipio de Santa Fe conmocionado por el ataque a balazos protagonizado por un alumno de 15 años de la Escuela Normal Mariano Moreno, despedía en las redes sociales a Ian Cabrera, la víctima mortal.

Cabrera tenía 13 años. Su padre, Hugo Leandro Cabrera, es empleado de la Municipalidad de San Cristóbal. Cumple funciones en la dependencia donde entregan las licencias de conducir.

Así lo informaron a LA NACION fuentes municipales. “Nos toca de lleno lo que es dolor de esta familia porque la concoemos. Si no fueran empleados también nos afectaría”, había dicho en una Ramiro MUñoz, secretario de Gobierno de San Cristóbal, en una entrevista con Radio con Vos.

Corridas y gritos en una escuela de Santa Fe luego de que un alumno comenzara a disparar

Muñoz hablaba en plural porque una tía de Cabrera también es empleada municipal y su abuelo lo fue hasta hace poco tiempo.

En una historia que subió a su perfil de Instagram, acompañado por un crespón negro, Correa también escribió: “Duele el corazón, duele el alma, nos duele a todos. Paz. Solo Paz”. También publicó una foto de la víctima y otra del agresor, con la leyenda “Asesino”.

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