Arrestaron a un comisario por dar una golpiza con puñetazos y patadas a dos detenidos que estaban esposados

CÓRDOBA.- Una vez más hay policías cordobeses involucrados en causas judiciales. Ahora la Fiscalía de Fuero Múltiple de Río Segundo, en el noroeste de la provincia, ordenó la detención del jefe de la Patrulla Preventiva de Villa del Rosario, comisario Oscar Alfredo Rodríguez Senise. Está acusado de participar en una paliza a dos detenidos en su celda.

Rodríguez Senise está acusado por vejaciones, falso testimonio agravado, falsedad instrumental agravada e instigación al falso testimonio.

Además, según la investigación, otros tres efectivos de menor jerarquía también participaron de la golpiza. Todos siguen en libertad bajo estrictas condiciones y sin el pago de una fianza.

La causa arrancó en un hecho ocurrido a mediados de enero de 2026, cuando dos hombres de 51 y 31 años fueron aprehendidos en flagrancia por presuntos asaltos domiciliarios y llevados a la comisaría de Villa del Rosario.

Una vez en una celda, fueron golpeados de manera alternada por los policías. Las víctimas estaban esposadas con los brazos detrás de la espalda y recibieron puñetazos y patadas en distintas partes del cuerpo.

Ambos sufrieron lesiones leves, aunque uno de ellos debió permanecer algunas horas en observación en un hospital debido a un traumatismo en la frente. La Fiscalía sospecha que esa lesión fue provocada por un golpe del comisario Rodríguez Senise.

De acuerdo a los investigadores, la golpiza no buscó que los detenidos dieran información, sino que se habría producido a modo de “reprimenda”. La fiscalía aseguró que en el ataque no se utilizó ningún objeto, que fueron golpes de puño y patadas.

En la causa también constan las maniobras que presuntamente realizó Rodríguez Senise para ocultar los hechos.

Conforme a la acusación, el comisario dio información falsa al Tribunal de Conducta Policial, declaró de manera mendaz ante la Fiscalía y manipuló evidencia judicial.

Al comienzo -cuando declararon ante la fiscalía por los hechos de los que estaban acusados- los dos detenidos no denunciaron la situación. En abril decidieron contar lo sucedido en el marco de una audiencia oral ante la jueza de Control, la Fiscalía y sus abogados defensores. Fue entonces cuando se abrió la investigación contra los policías, causa que derivó en el arresto del comisario Rodríguez Senise.